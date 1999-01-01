Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B19**

Амтолметин гуацил

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A BПохідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B19**Амтолметин гуацил
Сортування: По популярності
Найзилат
Найзилат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 359,80 грн
в 471 аптеці
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране