Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B19**
Амтолметин гуацил
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B19**
Амтолметин гуацил
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Найзилат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 600 мг блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
359,80
грн
в 471 аптеці
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