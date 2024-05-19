Амбіт® розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці, №10 - Київ (656430) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10