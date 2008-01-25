Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Для алергіків період цвітіння рослин нерідко перетворюється на справжнє випробування. Особливо важко переносяться прояви гіперчутливості до пилку амброзії — бур’яну, чий пік цвітіння припадає на кінець літа та початок осені. Одна така рослина здатна виробляти величезну кількість дрібного пилку, який розноситься вітром на десятки кілометрів, провокуючи розвиток полінозу навіть у тих, хто раніше не страждав на алергію.

Що таке алергічний риніт?

Алергічний риніт, також відомий як «сінна гарячка», або поліноз, є поширеним хронічним захворюванням, що уражує мільйони людей по всьому світу. Ця форма алергії розвивається під впливом різних алергенів, таких як пилок, пил, пліснява, шерсть тварин тощо.

Алергічний риніт розвивається внаслідок реакції підвищеної чутливості, коли організм продукує специфічні антитіла класу імуноглобулінів E (IgE) у відповідь на контакт з алергенами — речовинами, що сприймаються імунною системою як небезпечні.

Алергічний риніт може бути:

цілорічний (близько 40% усіх випадків);

сезонним (близько 20% усіх випадків);

змішаним (близько 40% усіх випадків), коли є симптоми обох типів.

Основною причиною сезонного алергічного риніту є підвищена чутливість до пилку амброзії. Не варто ігнорувати і ризик перехресних реакцій, спричинених подібними за будовою та функціями алергенними молекулами. Вони містяться не тільки в пилку амброзії, але і в багатьох інших рослинах (полині, ромашці, ехінацеї), деревах (березі, вільсі, ялівцю), горіхах (арахісі, фундуку, волоських горіхах), насінні соняшнику, кунжуті, гречці, сої, персиках, яблуках, цукіні, бананах, огірках, меді та ін.

Ознаки алергічного риніту

Алергічний риніт характеризується низкою симптомів, які можуть змінюватися від незначно виражених до тяжких форм. Виявлення цих симптомів має важливе значення для своєчасної діагностики та лікування. До найбільш поширених симптомів належать:

закладеність носа — пацієнти часто відчувають закладеність носа, що утруднює дихання;

чхання — напади чхання, що повторюються, є одним з найбільш поширених симптомів полінозу;

свербіж у носі, очах та горлі — доставляють значний дискомфорт пацієнтам;

сльозотеча та почервоніння очей;

нежить — поява рідких виділень з носа, що пов’язано із запаленням його слизової оболонки;

астенія — алергічний риніт також може супроводжуватися головним болем та почуттям втоми.

Назофарингіт («задній» риніт) — це поширений прояв алергічного риніту і є запаленням слизової оболонки носоглотки. При цьому стані виділення з носа переважно стікають по задній стінці глотки, викликаючи відчуття першіння, дискомфорту та часте покашлювання.

Лікування алергічного риніту

Часто на прийомі у лікаря пацієнти просять таблетки від риніту при алергії на амброзію або інші квітучі рослини. Однак важливо розуміти, що досягти максимального ефекту терапії можна лише при комплексному підході, а також слід враховувати, що повністю позбутися алергії неможливо, проте правильно підібрана терапія дозволяє ефективно контролювати її прояви.

Медикаментозна терапія

Протокол лікування алергічного риніту у дітей та дорослих передбачає комплексний підхід із застосуванням лікарських засобів та елімінаційних заходів щодо усунення контакту з причинно-значущим алергеном. Рекомендовані групи препаратів від алергічного риніту:

При веденні дітей з алергічним ринітом важливо суворо дотримуватися протоколу обстеження та лікування, рекомендованого сучасними клінічними посібниками, враховуючи вікові особливості пацієнтів та тяжкість перебігу захворювання.

Альтернативні методи лікування

Одним із альтернативних методів терапії полінозу є гомеопатія, заснована на принципі подібності — лікуванні подібним. Гомеопатичні препарати створюються на основі розведених у дуже низькій концентрації природних речовин рослинного, мінерального або тваринного походження, які у високих дозах можуть спричинити симптоми, подібні до симптомів захворювання. Гомеопатію можна застосовувати як самостійний метод лікування легких форм алергічного риніту, так і в комбінації з традиційними лікарськими засобами (антигістамінними препаратами, судинозвужувальними краплями, інтраназальними кортикостероїдами) при тяжкому перебігу полінозу.

У результатах одного з досліджень виявлено, що 30-денний курс лікування комплексними гомеопатичними препаратами на основі компонентів рослинного походження: Галфімії трав’янистої (Galphimia glauca), Кардіоспермуму халікакаб (Cardiospermum halicacabum) та Люфи циліндричної (Luffa aegyptiaca) сприяв значному зменшенню вираженості алергічних проявів, таких як закладеність носа, ринорея, свербіж, чхання при хорошому профілі безпеки.

Профілактика алергії

Для ефективної профілактики алергічного риніту необхідний комплексний підхід, що включає різні заходи щодо усунення або мінімізації контакту з алергенами, а також застосування лікарських засобів та немедикаментозних методів.

Рекомендується уникати контакту з пилком амброзії та іншими тригерами в періоди їхньої максимальної активності. Елімінаційні заходи:

ідентифікація та виключення контакту з причинно-значущими алергенами (пилком рослин, пилом, вовною тварин та ін.);

використання високоефективних повітряних фільтрів;

регулярне вологе прибирання для видалення алергенів із навколишнього середовища.

Алерген-специфічна імунотерапія (АСІТ) — метод поступової дозованої алергенної вакцинації для формування толерантності до конкретних алергенів у пацієнтів з IgE-опосередкованими алергічними захворюваннями. Ефективна при правильному відборі пацієнтів та дотриманні схеми лікування.

Для профілактики сезонних загострень алергічного риніту можуть застосовуватися комплексні гомеопатичні препарати. Перевагами цих препаратів є хороша переносимість та клінічно підтверджена ефективність у зменшенні вираженості симптомів алергічного риніту.

Комплексний підхід дозволяє ефективно запобігати розвитку симптомів полінозу та підтримувати якість життя пацієнтів.

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