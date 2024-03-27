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Активные вещества — “Л”ЛЕВОЦЕТИРИЗИН (LEVOCETIRIZINUM)

ЛЕВОЦЕТИРИЗИН (LEVOCETIRIZINUM) Действующее вещество

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Найдено: 36 препаратов
L-Цет® таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 100; Гледфарм Лтд
L-Цет® Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 100 Гледфарм Лтд
В 1221 аптеке
от 573,81 грн
Цены в аптеках
Алерзин капли оральные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 20 мл, № 1; Egis
Алерзин Капли оральные, 5 мг/мл, флакон с капельницей, 20 мл, № 1 Egis
В 1079 аптеках
от 184,82 грн
Цены в аптеках
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 14; Egis
Алерзин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 14 Egis
В 1055 аптеках
от 125,93 грн
Цены в аптеках
Алерон таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Тева Украина
Алерон Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Тева Украина
В 943 аптеках
от 179,13 грн
Цены в аптеках
Цетрилев Нео таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 100; Hetero Labs
Цетрилев Нео Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 100 Hetero Labs
В 939 аптеках
от 485,00 грн
Цены в аптеках
Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 7; Egis
Алерзин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 7 Egis
В 905 аптеках
от 70,33 грн
Цены в аптеках
Эргоцетал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Эргоцетал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 883 аптеках
от 123,18 грн
Цены в аптеках
Алерон таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Тева Украина
Алерон Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Тева Украина
В 862 аптеках
от 61,00 грн
Цены в аптеках
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Гледфарм Лтд
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 833 аптеках
от 100,27 грн
Цены в аптеках
Цетло® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Organosyn Life Sciences
Цетло® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Organosyn Life Sciences
В 510 аптеках
от 129,90 грн
Цены в аптеках
Контрахист Алерджи® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; ADAMED PHARMA S.A
Контрахист Алерджи® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 ADAMED PHARMA S.A
В 498 аптеках
от 69,24 грн
Цены в аптеках
L-Цет® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Гледфарм Лтд
L-Цет® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Гледфарм Лтд
В 425 аптеках
от 78,29 грн
Цены в аптеках
Цетрин сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1; Euro Lifecare
Цетрин Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 50 мл, № 1 Euro Lifecare
В 412 аптеках
от 91,82 грн
Цены в аптеках
Левзирин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; MEGA LIFESCIENCES
Левзирин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 MEGA LIFESCIENCES
В 403 аптеках
от 98,30 грн
Цены в аптеках
Гленцет таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Glenmark
Гленцет Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Glenmark
В 327 аптеках
от 147,50 грн
Цены в аптеках
Сезония таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 20; Астрафарм
Сезония Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 20 Астрафарм
В 244 аптеках
от 52,56 грн
Цены в аптеках
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Hetero Drugs
Лазин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Hetero Drugs
В 182 аптеках
от 41,17 грн
Цены в аптеках
Эргоцетал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Киевский витаминный завод
Эргоцетал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Киевский витаминный завод
В 143 аптеках
от 47,06 грн
Цены в аптеках
Аллерсет таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Micro Labs
Аллерсет Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Micro Labs
В 113 аптеках
от 69,00 грн
Цены в аптеках
L-Май капли оральные, 5 мг/мл, контейнер, 20 мл, с пробкой-капельницей, с пробкой-капельницей, № 1; Сперко Украина
L-Май Капли оральные, 5 мг/мл, контейнер, 20 мл, с пробкой-капельницей, с пробкой-капельницей, № 1 Сперко Украина
В 51 аптеке
от 150,97 грн
Цены в аптеках
Левосетил таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 20; World Medicine
Левосетил Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 20 World Medicine
В 45 аптеках
от 136,52 грн
Цены в аптеках
Лазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Hetero Drugs
Лазин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Hetero Drugs
В 36 аптеках
от 204,99 грн
Цены в аптеках
Гленцет таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Glenmark
Гленцет Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Glenmark
В 25 аптеках
от 52,23 грн
Цены в аптеках
Цетримак таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Цетримак Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 17 аптеках
от 119,56 грн
Цены в аптеках
Цетрилев таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 100; Euro Lifecare
Цетрилев Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 100 Euro Lifecare
В 15 аптеках
от 686,90 грн
Цены в аптеках
Гленцет таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 100; Glenmark
Гленцет Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 100 Glenmark
В 10 аптеках
от 467,21 грн
Цены в аптеках
Сезония таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 100; Астрафарм
Сезония Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 100 Астрафарм
В 5 аптеках
от 294,40 грн
Цены в аптеках
Аллерсет таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Micro Labs
Аллерсет Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Micro Labs
В 1 аптеке
от 34,00 грн
Цены в аптеках
L-Цет® таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 30; Гледфарм Лтд
L-Цет® Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 30 Гледфарм Лтд
Нет в наличии
Зилола® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 7; Gedeon Richter
Зилола® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 7 Gedeon Richter
Нет в наличии
Зилола® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 28; Gedeon Richter
Зилола® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, блистер, № 28 Gedeon Richter
Нет в наличии
Аллерголик капли оральные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Технолог
Аллерголик Капли оральные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Технолог
Нет в наличии
Аллерголик таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10; Технолог
Аллерголик Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 10 Технолог
Нет в наличии
Аллерголик таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30; Технолог
Аллерголик Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, блистер, № 30 Технолог
Нет в наличии
Аллергофри таблетки, 5 мг, блистер, № 10; Simpex Pharma
Аллергофри Таблетки, 5 мг, блистер, № 10 Simpex Pharma
Нет в наличии
Левосетил капли оральные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Уорлд Медицин
Левосетил Капли оральные, раствор, 5 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Уорлд Медицин
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, капли оральные, сироп.
ЛЕВОЦЕТИРИЗИН (LEVOCETIRIZINUM)
CAS №: 130018-77-8 C21H25ClN2O3
USPDDN: (2-(4-((R-p-хлоро-альфа-фенилбензил)-1-
пиперазинил)этокси)уксусная кислота.
Форма выпуска: таблетки п/о, капли оральные, сироп.

левоцетиризин — это активный стабильный R-энантиомер цетиризина, который относится к группе конкурентных антагонистов гистамина. Фармакологическое действие обусловлено блокированием Н1-гистаминовых рецепторов. Сродство к Н1-гистаминовым рецепторам левоцетиризина в 2 раза выше, чем цетиризина. Влияет на гистаминзависимую стадию развития аллергической реакции, уменьшает миграцию эозинофилов, сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противозудное, противовоспалительное действие, практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового влияния. В терапевтических дозах практически не проявляет седативного эффекта.
Фармакокинетические параметры левоцетиризина характеризуются линейной зависимостью и почти не отличаются от таковых цетиризина.
Левоцетиризин быстро всасывается при применении внутрь, прием пищи не влияет на степень всасывания, но снижает его скорость; биодоступность достигает 100%. У 50% больных действие левоцетиризина развивается через 12 мин после приема однократной дозы, а у 95% — через 0,5–1 ч. Cmax в плазме крови достигается через 50 мин после однократного приема внутрь терапевтической дозы и длится на протяжении 2 дней. Cmax составляет 207 нг/мл после однократного применения и 308 нг/мл — после повторного применения в дозе 5 мг соответственно.
Нет информации относительно распределения левоцетиризина в тканях человека, а также относительно проникновения левоцетиризина через ГЭБ. В исследованиях на животных Cmax зафиксирована в печени и почках, а наиболее низкая — в тканях ЦНС. Объем распределения — 0,4 л/кг массы тела. Связывание с белками плазмы крови — 90%.
В организме человека метаболизму подвергается около 14% левоцетиризина. Процесс метаболизма включает оксидацию, N- и О-деалкилирование и соединение с таурином. Деалкилирование в первую очередь происходит при участии цитохрома CYP 3А4, в то время как в процессе оксидации задействован целый ряд цитохромных изоформ.
Левоцетиризин не влияет на активность цитохромных изоферментов 1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1, 3А4 в концентрациях, которые даже превышают Cmax после приема дозы 5 мг перорально. Учитывая низкую степень метаболизма, отсутствие усиления ингибирующего действия, взаимодействие левоцетиризина с другими веществами (и наоборот) маловероятно.
Экскреция препарата происходит в основном путем клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции. Т½ составляет 7,9±1,9 ч, общий клиренс креатинина — 0,63 мл/мин/кг. Не накапливается, полностью выводится из организма за 96 ч. 85,4% дозы левоцетиризина выводится в неизмененном виде с мочой, около 12,9% — с калом.
У больных с нарушениями функции почек (клиренс креатинина <40 мл/мин) клиренс левоцетиризина снижается, а Т½ удлиняется (так, у больных, находящихся на гемодиализе, общий клиренс снижается на 80%), а это требует подбора соответствующего режима дозирования. При проведении стандартного 4-часового гемодиализа удаляется незначительная часть (<10%) левоцетиризина. Препарат выделяется с грудным молоком.

симптоматическое лечение при аллергическом рините, в том числе круглогодичном аллергическом рините; хронической идиопатической крапивнице.

таблетки. Левоцетиризин назначают взрослым и детям в возрасте >6 лет внутрь в суточной дозе 5 мг 1 раз в сутки. Принимают таблетку с пищей или натощак, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.
Капли оральные. Левоцетиризин назначают взрослым и детям в возрасте от 2 лет внутрь натощак. Капли можно растворить в небольшом количестве воды.
Рекомендованные дозы: взрослые и дети в возрасте >6 лет — 5 мг (20 капель) препарата 1 раз в сутки; дети в возрасте 2–6 лет — 2,5 мг (10 капель) препарата в сутки. Указанную дозу принимают по 1,25 мг (5 капель) 2 раза в сутки.
Сироп. Взрослым и детям в возрасте >6 лет назначают по 5 мг (10 мл сиропа) 1 раз в сутки. Детям в возрасте от 2 до 6 лет — по 1,25 мг (2,5 мл сиропа) 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза сиропа — 10 мг (20 мл).
У больных пожилого возраста при нормальной функции почек нет необходимости в снижении дозы; для лиц с ХПН расчеты дозы необходимо проводить с учетом клиренса креатинина: при нормальной функции почек — 5 мг 1 раз в сутки; при нарушении функции почек легкой степени — 5 мг 1 раз в сутки; при нарушении функции почек умеренной степени — 5 мг 1 раз в 2 сут; при нарушении функции почек тяжелой степени — 5 мг 1 раз в 3 сут.
Больным с печеночной недостаточностью коррекции режима дозирования не требуется. Лицам с печеночной и почечной недостаточностью корригируют режим дозирования согласно вышеприведенным данным.
Продолжительность лечения зависит от характера, тяжести и проявлений заболевания: при поллинозе назначают в среднем на протяжении 3–6 нед; в случае кратковременного контакта с аллергеном (пыльца растений) достаточно применять препарат на протяжении 1 нед. При хронических заболеваниях (круглогодичный ринит, идиопатическая крапивница) продолжительность лечения — до 12 мес.

гиперчувствительность к левоцетиризину, другим производным пиперазина, а также другим компонентам препарата; детский возраст <6 лет (для капель оральных — до 2 лет); тяжелая форма ХПН (клиренс креатинина <10 мл/мин); тяжелая наследственная непереносимость галактозы, дефицит фермента лактазы (β-галактозидазы) или нарушение усвоения глюкозы и галактозы; период беременности и кормления грудью.

со стороны нервной системы: головная боль, сонливость, утомляемость, слабость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, в том числе анафилаксия, ангионевротический отек.
Со стороны органов дыхания: одышка.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, тошнота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, сыпь, крапивница.
Другие: увеличение массы тела; боль в животе; миалгия; могут изменяться показатели печеночных проб.

с осторожностью применяют у пациентов с ХПН (необходима коррекция режима дозирования), у лиц пожилого возраста (возможно снижение клубочковой фильтрации). Во время применения левоцетиризина следует воздержаться от употребления алкоголя. Прием пищи не влияет на степень всасывания левоцетиризина, но снижает скорость его абсорбции.
Не применять в период беременности. Левоцетиризин проникает в грудное молоко, поэтому при необходимости применения левоцетиризина кормление грудью следует прекратить.
В связи с отсутствием данных относительно безопасности и эффективности применения левоцетиризина у детей в возрасте <6 лет (для капель оральных — <2 лет) не рекомендуют назначать средство пациентам этой возрастной категории.
Следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами во время приема левоцетиризина.

одновременное применение с псевдоэфедрином, циметидином, кетоконазолом, эритромицином, азитромицином, глипезидом или диазепамом не вызывает клинически значимых неблагоприятных взаимодействий. Сочетанное применение с теофиллином (400 мг/сут) снижает на 16% общий клиренс левоцетиризина (кинетика теофиллина не изменяется). При применении в терапевтических дозах нет данных об усилении действия седативных средств. Но желательно воздержаться от применения седативных средств в период проведения терапии.

симптомы: передозировка может сопровождаться признаками интоксикации в виде сонливости; у детей передозировка может сопровождаться беспокойством и повышенной раздражительностью.
Лечение: при возникновении симптомов передозировки (особенно у детей) применение препарата следует прекратить; проводят промывание желудка, применяют активированный уголь; терапия симптоматическая. Специфического антидота нет, гемодиализ неэффективен.