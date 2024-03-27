ЛЕВОЦЕТИРИЗИН (LEVOCETIRIZINUM) Действующее вещество
пиперазинил)этокси)уксусная кислота.
левоцетиризин — это активный стабильный R-энантиомер цетиризина, который относится к группе конкурентных антагонистов гистамина. Фармакологическое действие обусловлено блокированием Н1-гистаминовых рецепторов. Сродство к Н1-гистаминовым рецепторам левоцетиризина в 2 раза выше, чем цетиризина. Влияет на гистаминзависимую стадию развития аллергической реакции, уменьшает миграцию эозинофилов, сосудистую проницаемость, ограничивает высвобождение медиаторов воспаления. Предупреждает развитие и облегчает течение аллергических реакций, оказывает антиэкссудативное, противозудное, противовоспалительное действие, практически не оказывает антихолинергического и антисеротонинового влияния. В терапевтических дозах практически не проявляет седативного эффекта.
Фармакокинетические параметры левоцетиризина характеризуются линейной зависимостью и почти не отличаются от таковых цетиризина.
Левоцетиризин быстро всасывается при применении внутрь, прием пищи не влияет на степень всасывания, но снижает его скорость; биодоступность достигает 100%. У 50% больных действие левоцетиризина развивается через 12 мин после приема однократной дозы, а у 95% — через 0,5–1 ч. Cmax в плазме крови достигается через 50 мин после однократного приема внутрь терапевтической дозы и длится на протяжении 2 дней. Cmax составляет 207 нг/мл после однократного применения и 308 нг/мл — после повторного применения в дозе 5 мг соответственно.
Нет информации относительно распределения левоцетиризина в тканях человека, а также относительно проникновения левоцетиризина через ГЭБ. В исследованиях на животных Cmax зафиксирована в печени и почках, а наиболее низкая — в тканях ЦНС. Объем распределения — 0,4 л/кг массы тела. Связывание с белками плазмы крови — 90%.
В организме человека метаболизму подвергается около 14% левоцетиризина. Процесс метаболизма включает оксидацию, N- и О-деалкилирование и соединение с таурином. Деалкилирование в первую очередь происходит при участии цитохрома CYP 3А4, в то время как в процессе оксидации задействован целый ряд цитохромных изоформ.
Левоцетиризин не влияет на активность цитохромных изоферментов 1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1, 3А4 в концентрациях, которые даже превышают Cmax после приема дозы 5 мг перорально. Учитывая низкую степень метаболизма, отсутствие усиления ингибирующего действия, взаимодействие левоцетиризина с другими веществами (и наоборот) маловероятно.
Экскреция препарата происходит в основном путем клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции. Т½ составляет 7,9±1,9 ч, общий клиренс креатинина — 0,63 мл/мин/кг. Не накапливается, полностью выводится из организма за 96 ч. 85,4% дозы левоцетиризина выводится в неизмененном виде с мочой, около 12,9% — с калом.
У больных с нарушениями функции почек (клиренс креатинина <40 мл/мин) клиренс левоцетиризина снижается, а Т½ удлиняется (так, у больных, находящихся на гемодиализе, общий клиренс снижается на 80%), а это требует подбора соответствующего режима дозирования. При проведении стандартного 4-часового гемодиализа удаляется незначительная часть (<10%) левоцетиризина. Препарат выделяется с грудным молоком.
симптоматическое лечение при аллергическом рините, в том числе круглогодичном аллергическом рините; хронической идиопатической крапивнице.
таблетки. Левоцетиризин назначают взрослым и детям в возрасте >6 лет внутрь в суточной дозе 5 мг 1 раз в сутки. Принимают таблетку с пищей или натощак, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.
Капли оральные. Левоцетиризин назначают взрослым и детям в возрасте от 2 лет внутрь натощак. Капли можно растворить в небольшом количестве воды.
Рекомендованные дозы: взрослые и дети в возрасте >6 лет — 5 мг (20 капель) препарата 1 раз в сутки; дети в возрасте 2–6 лет — 2,5 мг (10 капель) препарата в сутки. Указанную дозу принимают по 1,25 мг (5 капель) 2 раза в сутки.
Сироп. Взрослым и детям в возрасте >6 лет назначают по 5 мг (10 мл сиропа) 1 раз в сутки. Детям в возрасте от 2 до 6 лет — по 1,25 мг (2,5 мл сиропа) 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза сиропа — 10 мг (20 мл).
У больных пожилого возраста при нормальной функции почек нет необходимости в снижении дозы; для лиц с ХПН расчеты дозы необходимо проводить с учетом клиренса креатинина: при нормальной функции почек — 5 мг 1 раз в сутки; при нарушении функции почек легкой степени — 5 мг 1 раз в сутки; при нарушении функции почек умеренной степени — 5 мг 1 раз в 2 сут; при нарушении функции почек тяжелой степени — 5 мг 1 раз в 3 сут.
Больным с печеночной недостаточностью коррекции режима дозирования не требуется. Лицам с печеночной и почечной недостаточностью корригируют режим дозирования согласно вышеприведенным данным.
Продолжительность лечения зависит от характера, тяжести и проявлений заболевания: при поллинозе назначают в среднем на протяжении 3–6 нед; в случае кратковременного контакта с аллергеном (пыльца растений) достаточно применять препарат на протяжении 1 нед. При хронических заболеваниях (круглогодичный ринит, идиопатическая крапивница) продолжительность лечения — до 12 мес.
гиперчувствительность к левоцетиризину, другим производным пиперазина, а также другим компонентам препарата; детский возраст <6 лет (для капель оральных — до 2 лет); тяжелая форма ХПН (клиренс креатинина <10 мл/мин); тяжелая наследственная непереносимость галактозы, дефицит фермента лактазы (β-галактозидазы) или нарушение усвоения глюкозы и галактозы; период беременности и кормления грудью.
со стороны нервной системы: головная боль, сонливость, утомляемость, слабость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения.
Со стороны гепатобилиарной системы: гепатит.
Со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, в том числе анафилаксия, ангионевротический отек.
Со стороны органов дыхания: одышка.
Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, тошнота.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, сыпь, крапивница.
Другие: увеличение массы тела; боль в животе; миалгия; могут изменяться показатели печеночных проб.
с осторожностью применяют у пациентов с ХПН (необходима коррекция режима дозирования), у лиц пожилого возраста (возможно снижение клубочковой фильтрации). Во время применения левоцетиризина следует воздержаться от употребления алкоголя. Прием пищи не влияет на степень всасывания левоцетиризина, но снижает скорость его абсорбции.
Не применять в период беременности. Левоцетиризин проникает в грудное молоко, поэтому при необходимости применения левоцетиризина кормление грудью следует прекратить.
В связи с отсутствием данных относительно безопасности и эффективности применения левоцетиризина у детей в возрасте <6 лет (для капель оральных — <2 лет) не рекомендуют назначать средство пациентам этой возрастной категории.
Следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами во время приема левоцетиризина.
одновременное применение с псевдоэфедрином, циметидином, кетоконазолом, эритромицином, азитромицином, глипезидом или диазепамом не вызывает клинически значимых неблагоприятных взаимодействий. Сочетанное применение с теофиллином (400 мг/сут) снижает на 16% общий клиренс левоцетиризина (кинетика теофиллина не изменяется). При применении в терапевтических дозах нет данных об усилении действия седативных средств. Но желательно воздержаться от применения седативных средств в период проведения терапии.
симптомы: передозировка может сопровождаться признаками интоксикации в виде сонливости; у детей передозировка может сопровождаться беспокойством и повышенной раздражительностью.
Лечение: при возникновении симптомов передозировки (особенно у детей) применение препарата следует прекратить; проводят промывание желудка, применяют активированный уголь; терапия симптоматическая. Специфического антидота нет, гемодиализ неэффективен.