Активні речовини — “Н”НАФАЗОЛІН (NAPHAZOLINUM) НАФАЗОЛІН (NAPHAZOLINUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 9 препаратів Плитка Список Нафтизин® Краплі назальні, 0,1 %, флакон, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак В 1183 аптеках від 32,32 грн Ціни в аптеках Нафтизин® Краплі назальні, 0,1 %, флакон поліетиленовий, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак В 943 аптеках від 36,30 грн Ціни в аптеках Санорин Краплі назалні, емульсія, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак В 673 аптеках від 70,90 грн Ціни в аптеках Нафтизин® Краплі назальні, 0,05 %, флакон поліетиленовий, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак В 670 аптеках від 31,30 грн Ціни в аптеках Санорин Краплі назальні, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак В 666 аптеках від 71,11 грн Ціни в аптеках Санорин Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак В 661 аптеці від 88,20 грн Ціни в аптеках Нафтизин® Краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак В 301 аптеці від 24,90 грн Ціни в аптеках Санорин Краплі назальні, розчин, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак В 109 аптеках від 59,32 грн Ціни в аптеках Санорин Спрей назальний, розчин, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять НАФАЗОЛІН