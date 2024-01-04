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Активні речовини — “Н”НАФАЗОЛІН (NAPHAZOLINUM)

НАФАЗОЛІН (NAPHAZOLINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 9 препаратів
Нафтизин® краплі назальні, 0,1 %, флакон, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Нафтизин® Краплі назальні, 0,1 %, флакон, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 1183 аптеках
від 32,32 грн
Ціни в аптеках
Нафтизин® краплі назальні, 0,1 %, флакон поліетиленовий, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Нафтизин® Краплі назальні, 0,1 %, флакон поліетиленовий, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 943 аптеках
від 36,30 грн
Ціни в аптеках
Санорин краплі назалні, емульсія, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Краплі назалні, емульсія, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 673 аптеках
від 70,90 грн
Ціни в аптеках
Нафтизин® краплі назальні, 0,05 %, флакон поліетиленовий, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Нафтизин® Краплі назальні, 0,05 %, флакон поліетиленовий, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 670 аптеках
від 31,30 грн
Ціни в аптеках
Санорин краплі назальні, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Краплі назальні, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 666 аптеках
від 71,11 грн
Ціни в аптеках
Санорин спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 661 аптеці
від 88,20 грн
Ціни в аптеках
Нафтизин® краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Нафтизин® Краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 301 аптеці
від 24,90 грн
Ціни в аптеках
Санорин краплі назальні, розчин, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Краплі назальні, розчин, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 109 аптеках
від 59,32 грн
Ціни в аптеках
Санорин спрей назальний, розчин, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Санорин Спрей назальний, розчин, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності