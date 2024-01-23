БЕКЛОМЕТАЗОН (BECLOMETASONUM) Діюча речовина
має сильну протизапальну та судинозвужувальну дію; беклометазону дипропіонат гідролізується за допомогою ферментів естерази до активного метаболіту, який має високу місцеву протизапальну активність; при застосуванні до дії алергенів попереджує гарячку.
ГКС зі значною протизапальною дією в легенях; точний механізм, що відповідає за таку протизапальну дію, невідомий.
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. Базисна терапія БА; дорослі та діти: астма легкого ступеня - пацієнти, які потребують періодичного симптоматичного лікування бронходилататорами частіше, ніж від випадку до випадку; астма помірного ступеня - пацієнти, які потребують регулярного протиастматичного лікування, та пацієнти з нестабільною астмою або з погіршанням стану на тлі існуючої профілактичної терапії або терапії одними бронходилататорами; астма тяжкого ступеня - пацієнти з тяжкою хр. астмою, а також лікування хворих, які потребують застосування системних стероїдів для адекватного контролю симптомів БА.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Профілактика та лікування цілорічного та сезонного алергічного риніту.
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. Лише для перорального інгаляційного застосування; для одержання оптимальних результатів застосувати регулярно; початкова доза має відповідати тяжкості захворювання; встановити найнижчу дозу, при якій забезпечується ефективний контроль астми; дорослі та діти віком від 12 років: початкова доза при легкому ступені БА - 200-600 мкг/добу у декілька застосувань, при помірному ступеню - 600-1000 мкг/добу, при тяжкому ступеню - 1000-2000 мкг/день; діти віком старше 4 років: не більше 400 мкг/день у декілька застосувань; початкова доза залежить від тяжкості захворювання; дозу потім можна відкоригувати для досягнення контролю над симптомами астми або зменшувати до мінімально ефективної залежно від індивідуальної реакції дитини.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Призначається лише для інтраназального застосування; перед застосуванням збовтати; дорослим рекомендована доза - по 2 розпилення у кожний носовий хід 2 р/добу або 1 розпилення у кожний носовий хід 4 р/добу; МДД не повинна перевищувати 8 розпилень (400 мкг) БНФ ; для повного терапевтичного ефекту необхідне регулярне застосування препарату - після перших кількох розпилень не можна досягти максимального полегшення стану. Не застосовувати понад 3 міс. без консультації лікаря.
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. Гіперчутливість до будь-якого компонента препарату.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Відома гіперчутливість до препарату; туберкульоз, кандидомікоз, тяжкі напади БА, дитячий вік.
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. Кандидоз ротової порожнини та горла; АР (агіоневротичний набряк очей, горла, губ та обличчя); респіраторні симптоми (задишка та/або бронхоспазм) та анафілактоїдні/анафілактичні реакції; с-м Кушинга, кушингоїдні ознаки, пригнічення функції надниркових залоз (системний вплив), затримка росту у дітей та підлітків; катаракта, глаукома (системний вплив); хрипота та подразнення горла; парадоксальний бронхоспазм; кропив’янка, висип, свербіж, еритема; зменшення мінеральної щільності кісток (системний вплив); відчуття неспокою, розлади сну, зміни поведінки, включаючи гіперактивність та збудженість (головним чином у дітей).
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Реакції гіперчутливості, включаючи висипання, кропив’янку, свербіж, почервоніння та набряк очей, обличчя, губ і горла, анафілактоїдні реакції, бронхоспазм, анафілактичні реакції, відчуття неприємного смаку, запаху, підвищення ВТ, глаукома або катаракта, сухість і подразнення носа та горла, носова кровотеча, кашель, парадоксальний бронхоспазм, випадки перфорації носової перегородки, диспное, при довготривалому застосуванні беклометазону, особливо у великих дозах, можливий кандидоз, зниження функції кори надниркових залоз, остеопороз, затримка росту у дітей.