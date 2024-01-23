ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. Лише для перорального інгаляційного застосування; для одержання оптимальних результатів застосувати регулярно; початкова доза має відповідати тяжкості захворювання; встановити найнижчу дозу, при якій забезпечується ефективний контроль астми; дорослі та діти віком від 12 років: початкова доза при легкому ступені БА - 200-600 мкг/добу у декілька застосувань, при помірному ступеню - 600-1000 мкг/добу, при тяжкому ступеню - 1000-2000 мкг/день; діти віком старше 4 років: не більше 400 мкг/день у декілька застосувань; початкова доза залежить від тяжкості захворювання; дозу потім можна відкоригувати для досягнення контролю над симптомами астми або зменшувати до мінімально ефективної залежно від індивідуальної реакції дитини.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Призначається лише для інтраназального застосування; перед застосуванням збовтати; дорослим рекомендована доза - по 2 розпилення у кожний носовий хід 2 р/добу або 1 розпилення у кожний носовий хід 4 р/добу; МДД не повинна перевищувати 8 розпилень (400 мкг) БНФ ; для повного терапевтичного ефекту необхідне регулярне застосування препарату - після перших кількох розпилень не можна досягти максимального полегшення стану. Не застосовувати понад 3 міс. без консультації лікаря.