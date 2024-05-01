ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. Інгаляційно для систематичного лікування дорослих та дітей з 12 років; рекомендовані дози залежать від тяжкості захворювання; БА легкого та середнього ступеня тяжкості - рекомендована початкова доза 400 мкг 1 р/добу (інгаляцію проводити ввечері); у деяких пацієнтів, що раніше отримували високі інгаляційні дози ГК, більш ефективний контроль захворювання досягається, коли добова доза 400 мкг поділена на 2 інгаляції (по 200 мкг 2 р/добу); ефективна підтримуюча доза може бути знижена до 200 мкг 1 р/добу з прийомом увечері; доза має визначатися індивідуально і поступово знижуватися до найменшої дози, що забезпечує адекватний контроль перебігу БА; тяжка форма БА - початкова рекомендована доза 400 мкг 2 р/добу, що є максимальною рекомендованою дозою , після досягнення ефективного контролю симптомів БА поступово знижувати дозу до мінімально ефективної; препарат продемонстрував поліпшення легеневої функції протягом 24 год після першої дози, однак у деяких пацієнтів максимальний позитивний ефект може бути досягнутий не раніше, як за 1 - 2 тижні чи пізніше.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. Крем (мазь) наносять тонким шаром на ураженні ділянки шкіри 1 р/добу; кілька крап. лосьйону наносити на уражені місця 1 р/добу; обережно та ретельно втирати до повного всмоктування препарату.тривалість лікування визначається тяжкістю, перебігом захворювання та визначається індивідуально; використання місцевих ГК дітям та на обличчі необхідно обмежити мінімальною кількістю порівняно з ефективними терапевтичними режимами, при цьому тривалість лікування не має перевищувати 5 днів.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Лікування сезонного або цілорічного алергічного риніту: дорослим і підліткам віком від 12 років рекомендована профілактична і терапевтична доза препарату 2 впорскування (по 50 мкг ) у кожну ніздрю 1 р/добу (загальна добова доза - 200 мкг) ; після досягнення лікувального ефекту для підтримуючої терапії доцільне зменшення дози до 1 впорскування в кожну ніздрю 1 р/добу (загальна добова доза - 100 мкг); якщо послаблення симптомів захворювання не вдається досягти застосуванням ЛЗ в рекомендованій терапевтичній дозі, добова доза може бути збільшена до максимальної: по 4 впорскування у кожну ніздрю 1 р/добу (ЗДД - 400 мкг); після послаблення симптомів захворювання рекомендується зниження дози; початок дії ЛЗ клінічно відзначається протягом 12 год після першого застосування; для дітей віком 2 - 11 років рекомендована терапевтична доза 1 впорскування (50 мкг) у кожну ніздрю 1 р/добу (загальна добова доза - 100 мкг); допоміжне лікування г. епізодів синуситів - дорослим (у тому числі літнього віку) і дітям віком від 12 років рекомендована терапевтична доза 2 впорскування (по 50 мкг) у кожну ніздрю 2 р/добу (ЗДД - 400 мкг); якщо послаблення симптомів захворювання не вдається досягти застосуванням в рекомендованій терапевтичній дозі, добова доза може бути збільшена до 4 впорскувань у кожну ніздрю 2 р/добу (ЗДД - 800 мкг); після послаблення симптомів захворювання рекомендується зниження дози; лікування г. риносинуситу - дорослим і дітям віком від 12 років рекомендована терапевтична доза 2 впорскування (по 50 мкг) у кожну ніздрю 2 р/добу (ЗДД - 400 мкг); назальні поліпи - для пацієнтів віком від 18 років рекомендована доза 2 впорскування (по 50 мкг) у кожну ніздрю 2 р/добу (ЗДД - 400 мкг); після досягнення клінічного ефекту рекомендовано зменшити дозу до 2 впорскувань у кожну ніздрю 1 р/добу (загальна добова доза - 200 мкг).