КРОМОГЛІЦІЄВА КИСЛОТА (ACIDUM CROMOGLICICUM) Діюча речовина
протиалергічний препарат, який попереджує розвиток алергічних кон’юнктивітів та керато-кон’юнктивітів, попереджує внутрішньоклітинне проникнення іонів кальцію, стабілізує мембрани базофілів, гальмуючи їх дегрануляцію, тим самим сприяє попередженню вивільнення медіаторів алергічного запалення: гістаміну, брадикініну, лейкотрієнів та інших біологічно активних речовин; цей механізм дії є універсальним для усіх слизових оболонок (бронхів, носа, очей, кишечнику); препарат захищає від впливу специфічних алергенів (пил, пилок) та інших подразнюючих факторів навколишнього середовища.
г. та хр. алергічні кон’юнктивіти; сезонні кератокон’юнктивіти.
дорослим та дітям від 4 років закапують по 1 крап. препарату в кон’юнктивальний мішок кожного ока 4 р/добу. В окремих г. випадках препарат можна закапувати частіше - по 1 крап. у кожне око до 6-8 р/добу. При покращанні стану частоту закапування надалі можна зменшити, але лікування продовжувати, поки триває контакт пацієнта з алергенами (пилок, побутовий пил, спори плісняви та харчові алергени). При сезонному алергічному кон’юнктивіті або кератокон’юнктивіті лікування розпочинати одразу ж після появи перших симптомів або з профілактичною метою ‒ до початку контакту з алергеном. При проведенні тривалої терапії терапевтичний ефект лікування регулярно контролювати. Після належної стабілізації клінічних симптомів за рішенням лікаря дозу препарату можна зменшити.
гіперчутливість до діючої речовини або до будь-яких інших компонентів препарату.
печіння, відчуття чужорідного тіла, хемоз, кон’юнктивальна гіперемія, подразнення, сльозотеча, тимчасове затуманення зору та р-ції гіперчутливості, існують окремі повідомлення про випадки тяжких генералізованих анафілактичних р-цій з бронхоспазмом, які були пов’язані із застосуванням кромоглікату натрію.