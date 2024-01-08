дорослим та дітям від 4 років закапують по 1 крап. препарату в кон’юнктивальний мішок кожного ока 4 р/добу. В окремих г. випадках препарат можна закапувати частіше - по 1 крап. у кожне око до 6-8 р/добу. При покращанні стану частоту закапування надалі можна зменшити, але лікування продовжувати, поки триває контакт пацієнта з алергенами (пилок, побутовий пил, спори плісняви та харчові алергени). При сезонному алергічному кон’юнктивіті або кератокон’юнктивіті лікування розпочинати одразу ж після появи перших симптомів або з профілактичною метою ‒ до початку контакту з алергеном. При проведенні тривалої терапії терапевтичний ефект лікування регулярно контролювати. Після належної стабілізації клінічних симптомів за рішенням лікаря дозу препарату можна зменшити.