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Активні речовини — “Ц”ЦЕТИРИЗИН (CETIRIZINUM)

ЦЕТИРИЗИН (CETIRIZINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 15 препаратів
Цетрин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 20; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Цетрин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 20 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 1154 аптеках
від 121,40 грн
Ціни в аптеках
Цетрин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Цетрин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 896 аптеках
від 183,12 грн
Ціни в аптеках
Цетиризин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 20; Тева Україна
Цетиризин-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 20 Тева Україна
В 880 аптеках
від 88,40 грн
Ціни в аптеках
Зодак® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Опелла Хелскеа Україна
Зодак® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Опелла Хелскеа Україна
В 435 аптеках
від 155,79 грн
Ціни в аптеках
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 7; Польфарма
Аллертек® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 7 Польфарма
В 432 аптеках
від 61,10 грн
Ціни в аптеках
Роліноз таблетки, 10 мг, блістер, № 20; Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
Роліноз Таблетки, 10 мг, блістер, № 20 Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
В 409 аптеках
від 146,70 грн
Ціни в аптеках
Аллертек® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 20; Польфарма
Аллертек® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 20 Польфарма
В 397 аптеках
від 125,37 грн
Ціни в аптеках
Роліноз краплі оральні, розчин, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1; Ротафарм
Роліноз Краплі оральні, розчин, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 1 Ротафарм
В 227 аптеках
від 188,31 грн
Ціни в аптеках
Зодак® краплі оральні, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1; Опелла Хелскеа Україна
Зодак® Краплі оральні, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, № 1 Опелла Хелскеа Україна
В 118 аптеках
від 227,06 грн
Ціни в аптеках
Цетиризин-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Цетиризин-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 118 аптеках
від 60,90 грн
Ціни в аптеках
Роліноз таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 20; Уорлд Медицин
Роліноз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 20 Уорлд Медицин
В 28 аптеках
від 165,56 грн
Ціни в аптеках
Цетиризин-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20; Астрафарм
Цетиризин-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 20 Астрафарм
В 13 аптеках
від 122,99 грн
Ціни в аптеках
Цетиризин-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 20; Астрафарм
Цетиризин-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, тм а+, тм а+, № 20 Астрафарм
В 1 аптеці
від 64,00 грн
Ціни в аптеках
Амертил® таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 20; Біофрам
Амертил® Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, № 20 Біофрам
Немає в наявності
Цетиризин-Астрафарм таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Астрафарм
Цетиризин-Астрафарм Таблетки, вкриті оболонкою, 10 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Астрафарм
Немає в наявності

метаболіт гідроксизину, є сильнодіючим селективним антагоністом периферичних H1-рецепторів; чинить протиалергічну дію; гальмує притік еозинофілів у шкіру і конʼюнктиву.

симптоматична терапія назальних та очних симптомів сезонного та постійного алергічного риніту, хр. ідіопатичної кропив’янки.

застосовувати p/os; у формі табл., крап. та сиропу: дітям 6-12 років - по 5 мг 2 р/добу, дорослим та дітям від 12 років - по 10 мг 1 р/добу; у формі крап. та сиропу: дітям 2-6 років - по 2,5 мг 2 р/добу.

гіперчутливість до цетиризину або до будь-якої або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ, до гідроксизину або будь-яких похідних піперазину; тяжкі порушення функції нирок (кліренс креатиніну <10 мл/хв.); табл - рідкісні спадкові форми непереносимості галактози, дефіцит лактази Лаппа або мальабсорбція глюкози-галактози; сироп - рідкісні спадкові захворювання, пов’язані з непереносимістю фруктози.

підвищена втомлюваність, запаморочення, головний біль; біль у животі, сухість у роті, нудота, діарея; сонливість; фарингіт, риніт; тромбоцитопенія; гіперчутливість, анафілактичний шок; психічне збудження з тривожністю (ажитація), агресія, сплутаність свідомості, депресія, галюцинації, безсоння, нервовий тик; парестезія, судоми, рухові розлади, дисгевзія, синкопе, тремор, дистонія, дискінезія; порушення акомодації, нечіткість зору, розлади рухів очних яблук; тахікардія; порушення функції печінки (підвищення рівня трансаміназ, ЛФ, гамма-глутамілтранспептидази та білірубіну); свербіж, висипання, кропивʼянка, ангіоневротичний набряк, фіксована медикаментозна еритема; дизурія, енурез; астенія, нездужання, набряки; збільшення маси тіла; частота невідома - підвищений апетит, суїцидальні думки, амнезія, порушення пам’яті, вертиго, затримка сечі.