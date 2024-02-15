ЦЕТИРИЗИН (CETIRIZINUM) Діюча речовина
метаболіт гідроксизину, є сильнодіючим селективним антагоністом периферичних H1-рецепторів; чинить протиалергічну дію; гальмує притік еозинофілів у шкіру і конʼюнктиву.
симптоматична терапія назальних та очних симптомів сезонного та постійного алергічного риніту, хр. ідіопатичної кропив’янки.
застосовувати p/os; у формі табл., крап. та сиропу: дітям 6-12 років - по 5 мг 2 р/добу, дорослим та дітям від 12 років - по 10 мг 1 р/добу; у формі крап. та сиропу: дітям 2-6 років - по 2,5 мг 2 р/добу.
гіперчутливість до цетиризину або до будь-якої або до будь-якої допоміжної речовини ЛЗ, до гідроксизину або будь-яких похідних піперазину; тяжкі порушення функції нирок (кліренс креатиніну <10 мл/хв.); табл - рідкісні спадкові форми непереносимості галактози, дефіцит лактази Лаппа або мальабсорбція глюкози-галактози; сироп - рідкісні спадкові захворювання, пов’язані з непереносимістю фруктози.
підвищена втомлюваність, запаморочення, головний біль; біль у животі, сухість у роті, нудота, діарея; сонливість; фарингіт, риніт; тромбоцитопенія; гіперчутливість, анафілактичний шок; психічне збудження з тривожністю (ажитація), агресія, сплутаність свідомості, депресія, галюцинації, безсоння, нервовий тик; парестезія, судоми, рухові розлади, дисгевзія, синкопе, тремор, дистонія, дискінезія; порушення акомодації, нечіткість зору, розлади рухів очних яблук; тахікардія; порушення функції печінки (підвищення рівня трансаміназ, ЛФ, гамма-глутамілтранспептидази та білірубіну); свербіж, висипання, кропивʼянка, ангіоневротичний набряк, фіксована медикаментозна еритема; дизурія, енурез; астенія, нездужання, набряки; збільшення маси тіла; частота невідома - підвищений апетит, суїцидальні думки, амнезія, порушення пам’яті, вертиго, затримка сечі.