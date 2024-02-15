застосовувати p/os; у формі табл., крап. та сиропу: дітям 6-12 років - по 5 мг 2 р/добу, дорослим та дітям від 12 років - по 10 мг 1 р/добу; у формі крап. та сиропу: дітям 2-6 років - по 2,5 мг 2 р/добу.