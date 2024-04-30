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Активні речовини — “Д”ДЕЗЛОРАТАДИН (DESLORATADINUM)

ДЕЗЛОРАТАДИН (DESLORATADINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 51 препарат
Едем® таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Фармак
Едем® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Фармак
В 1183 аптеках
від 72,40 грн
Ціни в аптеках
Едем® таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Фармак
Едем® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Фармак
В 1137 аптеках
від 158,10 грн
Ціни в аптеках
Едем® сироп, 0,5 мг/мл, флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк, 60 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1; Фармак
Едем® Сироп, 0,5 мг/мл, флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк, 60 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1 Фармак
В 1130 аптеках
від 103,46 грн
Ціни в аптеках
Еріус® сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1; Байєр
Еріус® Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1 Байєр
В 1112 аптеках
від 281,80 грн
Ціни в аптеках
Ерідез-Дарниця таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Ерідез-Дарниця Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 853 аптеках
від 39,00 грн
Ціни в аптеках
Ерідез® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 5 мг, блістер, № 10; Дарниця ФФ
Ерідез® Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 5 мг, блістер, № 10 Дарниця ФФ
В 841 аптеці
від 86,50 грн
Ціни в аптеках
Дезлоратадин-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Тева Україна
Дезлоратадин-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Тева Україна
В 733 аптеках
від 185,00 грн
Ціни в аптеках
Дезлоратадин-Тева розчин оральний, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1; Teva
Дезлоратадин-Тева Розчин оральний, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 Teva
В 677 аптеках
від 92,80 грн
Ціни в аптеках
Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30; Софарма
Алергозан® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 30 Софарма
В 662 аптеках
від 127,99 грн
Ціни в аптеках
Алергозан® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 10; Софарма
Алергозан® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 10 Софарма
В 644 аптеках
від 51,77 грн
Ціни в аптеках
Хітакса таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 5 мг, блістер, № 10; Адамед Фарма
Хітакса Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 5 мг, блістер, № 10 Адамед Фарма
В 528 аптеках
від 86,98 грн
Ціни в аптеках
Лордес® таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 20; Нобель
Лордес® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 20 Нобель
В 413 аптеках
від 135,62 грн
Ціни в аптеках
Еслотин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Уорлд Медицин
Еслотин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Уорлд Медицин
В 287 аптеках
від 143,92 грн
Ціни в аптеках
Блогір-3 розчин оральний, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1; Белупо
Блогір-3 Розчин оральний, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, № 1 Белупо
В 234 аптеках
від 117,95 грн
Ціни в аптеках
Дезлоратадин таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Технолог
Дезлоратадин Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Технолог
В 227 аптеках
від 39,95 грн
Ціни в аптеках
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; КРКА
Дезрадин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 172 аптеках
від 162,13 грн
Ціни в аптеках
Елізіум таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Сперко Україна
Елізіум Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Сперко Україна
В 149 аптеках
від 224,21 грн
Ціни в аптеках
Блогір-3 таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 5 мг, блістер, № 10; Белупо
Блогір-3 Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 5 мг, блістер, № 10 Белупо
В 143 аптеках
від 63,96 грн
Ціни в аптеках
Алергозан® розчин оральний, 0,5 мг/мл, пляшка скляна, 120 мл, з мірним стаканчиком і дозуючим шприцом, з мірн стак і дозуючим шприцем, № 1; Софарма
Алергозан® Розчин оральний, 0,5 мг/мл, пляшка скляна, 120 мл, з мірним стаканчиком і дозуючим шприцом, з мірн стак і дозуючим шприцем, № 1 Софарма
В 137 аптеках
від 105,28 грн
Ціни в аптеках
Астрія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Астрафарм
Астрія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Астрафарм
В 115 аптеках
від 89,00 грн
Ціни в аптеках
Хітакса таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 2,5 мг, блістер, № 10; Адамед Фарма
Хітакса Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 2,5 мг, блістер, № 10 Адамед Фарма
В 104 аптеках
від 87,38 грн
Ціни в аптеках
Фрі-Ал таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Xantis Pharma Limited
Фрі-Ал Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Xantis Pharma Limited
В 88 аптеках
від 157,02 грн
Ціни в аптеках
Дезрадин® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; КРКА
Дезрадин® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 КРКА
В 76 аптеках
від 72,00 грн
Ціни в аптеках
Елізіум розчин оральний, 0,5 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1; Сперко Україна
Елізіум Розчин оральний, 0,5 мг/мл, контейнер, 60 мл, № 1 Сперко Україна
В 56 аптеках
від 84,20 грн
Ціни в аптеках
Елізіум таблетки, 5 мг, блістер, № 10; Сперко Україна
Елізіум Таблетки, 5 мг, блістер, № 10 Сперко Україна
В 50 аптеках
від 97,01 грн
Ціни в аптеках
Елізіум розчин оральний, 0,5 мг/мл, контейнер, 120 мл, № 1; Сперко Україна
Елізіум Розчин оральний, 0,5 мг/мл, контейнер, 120 мл, № 1 Сперко Україна
В 20 аптеках
від 149,39 грн
Ціни в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 19 аптеках
від 93,50 грн
Ціни в аптеках
Алердез сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1; Борщагівський ХФЗ
Алердез Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 50 мл, в пачці, в пачці, № 1 Борщагівський ХФЗ
В 10 аптеках
від 75,74 грн
Ціни в аптеках
Алердез таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Борщагівський ХФЗ
Алердез Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Борщагівський ХФЗ
В 8 аптеках
від 44,96 грн
Ціни в аптеках
Дезлоратадин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10; Здоров'я
Дезлоратадин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 10 Здоров'я
В 6 аптеках
від 36,27 грн
Ціни в аптеках
Алергомакс таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Здоров'я ФК
Алергомакс Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Здоров'я ФК
В 4 аптеках
від 40,50 грн
Ціни в аптеках
Астрія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, коробка, коробка, № 10; Астрафарм
Астрія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, коробка, коробка, № 10 Астрафарм
В 4 аптеках
від 89,00 грн
Ціни в аптеках
Еріус® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10; Байєр
Еріус® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 10 Байєр
В 13 аптеках інших міст
від 391,91 грн
Ціни в інших містах
Еріус® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Байєр
Еріус® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Байєр
В 1 аптеці інших міст
від 1150,00 грн
Ціни в інших містах
Еріус® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 7; Байєр
Еріус® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 7 Байєр
Немає в наявності
Едем® сироп, 0,5 мг/мл, флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк, 100 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1; Фармак
Едем® Сироп, 0,5 мг/мл, флакон склян. з кришкою закупор.-нагвинчувальна з контр.відк, 100 мл, з дозуючою ложкою, з доз. ложкою, № 1 Фармак
Немає в наявності
Алергостоп® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 20; Фітофарм
Алергостоп® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 20 Фітофарм
Немає в наявності
Алергомакс сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, з дозуючим шприцем-піпеткою, з дозуюч. шприцем-піпеткою, № 1; Здоров'я ФК
Алергомакс Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, з дозуючим шприцем-піпеткою, з дозуюч. шприцем-піпеткою, № 1 Здоров'я ФК
Немає в наявності
Лордес® сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 150 мл, № 1; Нобель
Лордес® Сироп, 2,5 мг/5 мл, флакон, 150 мл, № 1 Нобель
Немає в наявності
Дезлоратадин таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Лекхім
Дезлоратадин Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Лекхім
Немає в наявності
Дезлоратадин сироп, 0,5 мг/мл, банка, 60 мл, № 1; Технолог
Дезлоратадин Сироп, 0,5 мг/мл, банка, 60 мл, № 1 Технолог
Немає в наявності
Еслотин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 20; Уорлд Медицин
Еслотин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 20 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Еслотин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Уорлд Медицин
Еслотин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Уорлд Медицин
Немає в наявності
Фрі-Ал таблетки, 5 мг, блістер, № 10; Xantis Pharma Limited
Фрі-Ал Таблетки, 5 мг, блістер, № 10 Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
Фрі-Ал таблетки, 5 мг, блістер, № 90; Xantis Pharma Limited
Фрі-Ал Таблетки, 5 мг, блістер, № 90 Xantis Pharma Limited
Немає в наявності
Елегіус сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Тернофарм
Елегіус Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 60 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Тернофарм
Немає в наявності
Елегіус сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; Тернофарм
Елегіус Сироп, 0,5 мг/мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 Тернофарм
Немає в наявності
Алерік Нео розчин оральний, 0,5 мг/мл, пляшка, 60 мл, № 1; Юнілаб, ЛП
Алерік Нео Розчин оральний, 0,5 мг/мл, пляшка, 60 мл, № 1 Юнілаб, ЛП
Немає в наявності
Дезлоратадин таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10; Технолог
Дезлоратадин Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 10 Технолог
Немає в наявності
Ерідез® сироп, 0,5 мг/мл, флакон з мірним стаканчиком, 100 мл, № 1; Дарниця ФФ
Ерідез® Сироп, 0,5 мг/мл, флакон з мірним стаканчиком, 100 мл, № 1 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Астрія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 30; Астрафарм
Астрія® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 30 Астрафарм
Немає в наявності

неседативний антигістамінний ЛЗ тривалої дії, селективно блокує периферичні гістамінові H1-рецептори; не проникає у ЦНС та не впливає на психомоторну функцію; антиалергічні властивості проявляє пригніченням виділення прозапальних цитокінів (IL-4, IL-6, IL-8, та IL-13), з мастоцитів/базофілів людини, а також пригніченням експресії молекул адгезії (Р-селектин); також чинить протиалергічну та протизапальну дію.

усунення симптомів, пов’язаних з: алергічним ринітом (чхання, виділення з носа, свербіж, набряк та закладеність носа, а також свербіж та почервоніння очей, сльозотеча, свербіж піднебіння та кашель); кропив’янкою (свербіж, висипання).

застосовувати p/os; табл., сироп чи р-н для p/os: дорослим та підліткам (віком від 12 років): 5 мг 1 р/день, для усунення симптомів, пов’язаних з алергічним ринітом (у т. ч. інтермітуючим і персистуючим) і кропив’янкою; сироп чи р-н для p/os застосування: дітям 6-11 міс. - по 1 мг 1 р/добу, віком 1-5 років - по 1,25 мг 1 р/добу, віком 6-11 років - 2,5 мг 1 р/добу; терапію інтермітуючого алергічного риніту (наявність симптомів менше 4 днів/тижд. або менше 4 тижн.) проводити з урахуванням даних анамнезу: припинити після зникнення симптомів та відновити після повторного їх виникнення; при персистуючому алергічному риніті (наявність симптомів більше 4 днів/тижд. або більше 4 тижд.) продовжувати лікування протягом усього періоду контакту з алергеном.

підвищена чутливість до дезлоратадину або до будь-якої допоміжної речовини чи до лоратадину.

галюцинації, запаморочення, сонливість, безсоння, психомоторна гіперактивність, судоми; тахікардія, сильне серцебиття; біль у животі, нудота, блювання, диспепсія, діарея; збільшення рівня ферментів печінки, підвищений білірубін, гепатит; міалгія; реакції гіперчутливості (анафілаксія, набряк Квінке, задишка, свербіж, висипання та кропив’янка).