ДЕЗЛОРАТАДИН (DESLORATADINUM) Діюча речовина
неседативний антигістамінний ЛЗ тривалої дії, селективно блокує периферичні гістамінові H1-рецептори; не проникає у ЦНС та не впливає на психомоторну функцію; антиалергічні властивості проявляє пригніченням виділення прозапальних цитокінів (IL-4, IL-6, IL-8, та IL-13), з мастоцитів/базофілів людини, а також пригніченням експресії молекул адгезії (Р-селектин); також чинить протиалергічну та протизапальну дію.
усунення симптомів, пов’язаних з: алергічним ринітом (чхання, виділення з носа, свербіж, набряк та закладеність носа, а також свербіж та почервоніння очей, сльозотеча, свербіж піднебіння та кашель); кропив’янкою (свербіж, висипання).
застосовувати p/os; табл., сироп чи р-н для p/os: дорослим та підліткам (віком від 12 років): 5 мг 1 р/день, для усунення симптомів, пов’язаних з алергічним ринітом (у т. ч. інтермітуючим і персистуючим) і кропив’янкою; сироп чи р-н для p/os застосування: дітям 6-11 міс. - по 1 мг 1 р/добу, віком 1-5 років - по 1,25 мг 1 р/добу, віком 6-11 років - 2,5 мг 1 р/добу; терапію інтермітуючого алергічного риніту (наявність симптомів менше 4 днів/тижд. або менше 4 тижн.) проводити з урахуванням даних анамнезу: припинити після зникнення симптомів та відновити після повторного їх виникнення; при персистуючому алергічному риніті (наявність симптомів більше 4 днів/тижд. або більше 4 тижд.) продовжувати лікування протягом усього періоду контакту з алергеном.
підвищена чутливість до дезлоратадину або до будь-якої допоміжної речовини чи до лоратадину.
галюцинації, запаморочення, сонливість, безсоння, психомоторна гіперактивність, судоми; тахікардія, сильне серцебиття; біль у животі, нудота, блювання, диспепсія, діарея; збільшення рівня ферментів печінки, підвищений білірубін, гепатит; міалгія; реакції гіперчутливості (анафілаксія, набряк Квінке, задишка, свербіж, висипання та кропив’янка).