ФЕКСОФЕНАДИН (FEXOFENADINUM) Діюча речовина
неседативний антигістамінний ЛЗ групи антагоністів специфічних рецепторів Н1; є фармакологічно активним метаболітом терфенадину.
симптоматичне лікування сезонного алергічного риніту (табл. 120 мг) та хр. ідіопатичної кропив’янки (табл. 180 мг).
застосовувати p/os; симптоматичне лікування сезонного алергічного риніту: застосовувати дорослим та дітям від 12 років по 120 1 р/добу; симптоматичне лікування хр. ідіопатичної кропив’янки: застосовувати дорослим та дітям від 12 років по 180 1 р/добу.
гіперчутливість до фексофенадину або до ін. компонентів ЛЗ.
головний біль, запаморочення, сонливість, нудота, підвищена втомлюваність; частота невідома - реакції гіперчутливості (у вигляді ангіоневротичного набряку, відчуття стиснення у грудях, задишки, відчуття приливів та системної анафілаксії), безсоння, підвищена збудливість НС, розлади сну або нічні кошмари/незвичні сновидіння (хворобливі сновидіння), тахікардія, відчуття серцебиття, діарея, висипання, кропив’янка, свербіж.