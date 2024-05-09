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Активні речовини — “Ф”ФЕКСОФЕНАДИН (FEXOFENADINUM)

ФЕКСОФЕНАДИН (FEXOFENADINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Аллегра® 180 мг таблетки, вкриті оболонкою, 180 мг, блістер, № 10; Опелла Хелскеа Україна
Аллегра® 180 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 180 мг, блістер, № 10 Опелла Хелскеа Україна
В 1087 аптеках
від 133,67 грн
Ціни в аптеках
Аллегра® 120 мг таблетки, вкриті оболонкою, 120 мг, блістер, № 10; Опелла Хелскеа Україна
Аллегра® 120 мг Таблетки, вкриті оболонкою, 120 мг, блістер, № 10 Опелла Хелскеа Україна
В 904 аптеках
від 106,73 грн
Ціни в аптеках
Тигофаст®-180 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 180 мг, блістер, № 30; Ананта Медікеар Лімітед
Тигофаст®-180 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 180 мг, блістер, № 30 Ананта Медікеар Лімітед
В 276 аптеках
від 288,58 грн
Ціни в аптеках
Тигофаст®-120 таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 30; Ананта Медікеар Лімітед
Тигофаст®-120 Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 30 Ананта Медікеар Лімітед
В 120 аптеках
від 198,92 грн
Ціни в аптеках
Алтіва таблетки, вкриті оболонкою, 180 мг, блістер, № 10; САН
Алтіва Таблетки, вкриті оболонкою, 180 мг, блістер, № 10 САН
Немає в наявності
Фексофаст таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Фексофаст Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 120 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
Немає в наявності
Фексофаст таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 180 мг, блістер, № 30; Мікро Лабс
Фексофаст Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 180 мг, блістер, № 30 Мікро Лабс
Немає в наявності

неседативний антигістамінний ЛЗ групи антагоністів специфічних рецепторів Н1; є фармакологічно активним метаболітом терфенадину.

симптоматичне лікування сезонного алергічного риніту (табл. 120 мг) та хр. ідіопатичної кропив’янки (табл. 180 мг).

застосовувати p/os; симптоматичне лікування сезонного алергічного риніту: застосовувати дорослим та дітям від 12 років по 120 1 р/добу; симптоматичне лікування хр. ідіопатичної кропив’янки: застосовувати дорослим та дітям від 12 років по 180 1 р/добу.

гіперчутливість до фексофенадину або до ін. компонентів ЛЗ.

головний біль, запаморочення, сонливість, нудота, підвищена втомлюваність; частота невідома - реакції гіперчутливості (у вигляді ангіоневротичного набряку, відчуття стиснення у грудях, задишки, відчуття приливів та системної анафілаксії), безсоння, підвищена збудливість НС, розлади сну або нічні кошмари/незвичні сновидіння (хворобливі сновидіння), тахікардія, відчуття серцебиття, діарея, висипання, кропив’янка, свербіж.