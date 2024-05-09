застосовувати p/os; симптоматичне лікування сезонного алергічного риніту: застосовувати дорослим та дітям від 12 років по 120 1 р/добу; симптоматичне лікування хр. ідіопатичної кропив’янки: застосовувати дорослим та дітям від 12 років по 180 1 р/добу.