Проблема відсутності або недостатньо вираженої ерекції для здійснення задовільного статевого акту є досить поширеною: мільйони чоловіків в усьому світі страждають на неї (Atamenta T. et al., 2024).

У 1988 р. американські урологи запропонували новий термін «еректильна дисфункція» замість застарілого «імпотенція», який існує й донині та завдає шкоди психоемоційному стану чоловіків із цією проблемою.

Еректильна дисфункція (ЕД) — це нездатність досягнення або підтримання ерекції статевого члена, що є необхідним для здійснення задовільного статевого акту.

Деякі дослідники вважають, що відсутність у чоловіка ерекції протягом ≥6 міс може свідчити про наявність ЕД.

ЕД є поширеним станом серед чоловіків віком старше 40 років. За даними соціологічного дослідження, проведеного компанією Foresight and Predictive Analytics, 24% усіх чоловіків віком 20–55 років стикалися коли-небудь з проблемою відсутності ерекції під час статевого акту або недостатньою ерекцією для здійснення статевого акту, 14% — з неможливістю досягти оргазму. Зниження лібідо, статевого потягу відзначали у себе 28% усіх чоловіків.

Окрім вищезазначених фактів, наявність ЕД у чоловіка може бути внаслідок різних супутніх захворювань, наприклад, серцево-судинних, чи, приміром, стресу, який часто недостатньо враховують як пацієнти, так і лікарі.

Наприклад, у чоловіка можуть бути психологічні наслідки ЕД, які стосуються подружніх стосунків, зниження самооцінки, розвитку тривожності та депресії, в тому числі через фактор війни. Наявність ЕД може завдати значної шкоди психоемоційному стану чоловіка та його партнерки або партнера, а також суттєво вплинути на якість їхнього спільного життя.

Початковий етап терапії ЕД передбачає проведення немедикаментозної корекції ЕД, поліпшення загального стану здоров’я за допомогою зміни способу життя чоловіка.

Немедикаментозна корекція ЕД не лише сприяє відновленню ерекції, але і знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Немедикаментозна корекція ЕД має включати:

підвищення фізичної активності (не менше ніж 150 хв фізичної активності на тиждень);

консультація з лікарем-дієтологом або спеціалістом із харчування щодо раціонального та здорового раціону харчування або перехід чоловіка на середземноморську дієту (раціон харчування із великим вмістом овочів, фруктів, морської риби або морепродуктів — природніх засобів для потенції);

відмова від тютюнопаління, вживання алкоголю, різноманітних психотропних або наркотичних речовин;

регулярний контроль рівня ліпідів (холестерину) та глюкози у плазмі крові;

якщо причиною розвитку ЕД є психологічні проблеми чоловіка, йому варто здійснити консультацію у психолога або психотерапевта.

Окрім немедикаментозної корекції для відновлення потенції використовують консервативні та інвазивні методи лікування еректильної дисфункції.

До консервативних методів терапії ЕД належать:

прийом препаратів для підвищення потенції:

інгібіторів циклічної гуанозинмонофосфат-специфічної фосфодіестерази-5 (далі — ФДЕ-5) — силденафілу, який найчастіше застосовується при ЕД в Україні 1 , тадалафілу, аванафілу, варденафілу, уденафілу;

, тадалафілу, аванафілу, варденафілу, уденафілу; блокаторів α-адренорецепторів — фентоламіну, йохімбіну;

антагоністів дофамінових рецепторів — апоморфіну;

андрогенів — тестостерону;

різних периферичних вазоактивних речовин, адаптогенів, в тому числі препаратів на основі трав;

використання вакуумних еректорів (вакуумно-констрикторної терапії).

Інвазивні методи включають:

ін’єкції в кавернозні тіла статевого члена вазоактивних фармакотерапевтичних засобів: простагландину Е1, папаверину, фентоламіну та ін.

хірургічне відновлення статевої функції за допомогою проведення реконструктивних оперативних втручань на судинах, ендофалопротезування та ін.

Таким чином, лікарськими засобами першого вибору для відновлення ерекції (відновлення потенції), особливо у чоловіків, у яких вперше діагностують ЕД, є інгібітори ФДЕ-5, такі як силденафіл, тадалафіл, аванафіл, варденафіл, уденафіл, у лікарських формах для прийому внутрішньо (у більшості випадків — таблетки).

Слід зазначити, що інгібітори ФДЕ-5 самі собою не ініціюють ерекцію, потрібна ще сексуальна стимуляція (сексуальне збудження).

Фізіологічний механізм, який зумовлює ерекцію, включає вивільнення оксиду азоту в кавернозних тілах статевого члена під час статевого збудження. Вивільнений оксид азоту активує фермент гуанілатциклазу, який стимулює підвищення рівня циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ), який, зі свого боку, сприяє розслабленню гладких м’язів судин у кавернозних тілах статевого члена, що зумовлює збільшення надходження крові до нього та відновлення / підвищення ерекції.

Одним із інгібіторів ФДЕ-5 є силденафіл, який має високу ефективність щодо відновлення / підвищення ерекції із загальним значенням показника успіху ≈92,78%2.

Лікарський засіб з діючою речовиною — силденафіл, який часто призначають лікарі в Україні для відновлення ерекції у чоловіків, є ЕРОТОН®, який багато років є лідером українського ринку препаратів для терапії ЕД3.

ЕРОТОН® допомагає саме тоді, коли це необхідно. Силденафіл починає діяти вже через короткий час після прийому. Саме тому його обирають чоловіки, які бажають впевненості в будь-якій ситуації.

ЕРОТОН® — це перевірений часом лікарський засіб, який вже 19 років допомагає українським чоловікам відновити контроль над власним тілом і якістю життя. Саме тому у 2023–2024 рр. уже вдруге препарат ЕРОТОН® здобув відзнаку Української народної премії4, 5 у категорії лікарських засобів для терапії при порушеннях ерекції, що є свідченням високої оцінки споживачів та фахівців у сфері охорони здоров’я. Ця нагорода підкреслює довіру до лікарського засобу ЕРОТОН® при вирішенні інтимних проблем чоловіків.

Порівняно з іншими лікарськими засобами для терапїї ЕД, перевагами препарату ЕРОТОН® є:

випуск у зручному дозуванні, фасуванні для застосування при ЕД різних стадій та ступенів тяжкості:

50 мг — № 1, 2, 4 і 8 або

100 мг — № 1, 2, 4 і 8;

кожна таблетка є захищеною від підробки: має оригінальну форму у вигляді шестикутника «Hexagon» із нанесеною літерою «Ф» з обох сторін;

дія зумовлена відповідністю активного фармацевтичного інгредієнта, допоміжних речовин європейським вимогам і належним умовам виробництва лікарського засобу;

ефективність є підтвердженою результатами клінічних досліджень.

Таблетки препарату ЕРОТОН® чоловіки приймають внутрішньо в рекомендованій дозі 50 мг у разі необхідності приблизно за 1 год до очікуваного статевого акту.

Залежно від ефективності та переносимості лікарського засобу ЕРОТОН® дозу можна підвищити до 100 мг. Максимальною рекомендованою дозою є 100 мг препарату ЕРОТОН® на добу.

Чоловікам віком 65 років і старше коригувати дозу лікарського засобу ЕРОТОН® не потрібно.

Враховуючи наведену вище інформацію, можна заявити, що завдяки своїй фармакотерапевтичній дії препарат ЕРОТОН® є перевіреним помічником у сексуальному житті населення України.

Примітки:

1За даними Бази даних компанії Proxima Research International LLC у групі G04B E «Засоби, що застосовуються при еректильній дисфункціїї» у 2008–2024 рр. (протягом 17 років поспіль) силденафіл посідав 1-ше місце за обсягом продажів (у натуральному та грошовому вираженні) в Україні.

2Інститут урології НАМН України, відділ сексопатології та андрології, м. Київ. Порушення статевої функції у чоловіків та її терапія з використанням ІФДЕ 5-го типу ЕРОТОН® (силденафілу цитрат), Чоловіче здоров’я, № 3, 2020.

3За даними Бази даних компанії Proxima Research International LLC серед брендів у групі G04B E «Засоби, що застосовуються при еректильній дисфункціїї» у 2015–2024 р. (протягом 10 років поспіль) препарат ЕРОТОН® компанії ПрАТ «ФІТОФАРМ» посідав 1-ше місце за обсягом продажів (у натуральному та грошовому вираженні) в Україні.

4Українська народна премія–2023, категорія «Лікарські засоби для лікування розладів ерекції 2023 року»; методологія організації проєкту (вивчення думок): www.ukrainian-choice.com/methodology-2023.

5Українська народна премія–2024, категорія «Лікарські засоби для лікування розладів ерекції 2024 року»; методологія організації проєкту (вивчення думок): www.ukrainian-choice.com/methodology-2024.

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. ЕРОТОН® Склад: 1 таблетка містить силденафілу цитрату в дозах, еквівалентних 50 або 100 мг силденафілу. Фармакотерапевтична група: засоби, які застосовують при еректильній дисфункції.

Силденафіл. Код АТХ G04B E03. Показання: чоловікам з еректильною дисфункцією, яка визначається як нездатність досягти або підтримати ерекцію статевого члена, необхідну для успішного статевого акту. Для дії препарату необхідне статеве збудження. Протипоказання: підвищена чутливість до силденафілу або будь-якої з допоміжних речовин препарату; одночасне застосування із донорами оксиду азоту або нітратами та ін. Можливі побічні реакції, у тому числі головний біль, припливи, диспепсія тощо. Більш детальну інформацію про лікарський засіб дивіться в інструкції. Форма випуску: таблетки по 50 та 100 мг, №№ 1, 2, 4, 8. Виробник: ПрАТ «ФІТОФАРМ», 02100, Україна, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, поверх 3, приміщення 18.

РП № UA 4652/01/01, РП № UA 4652/01/02.