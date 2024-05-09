ОКСИМЕТАЗОЛІН (OXYMETAZOLINUM) Діюча речовина
чинить симпатоміметичну та судинозвужувальну дію, усуваючи набряк слизової оболонки носа; звужує судини у місці нанесення, зменшує набряк слизової оболонки носа та ВДШ, зменшує виділення з носа, відновлює носове дихання; сприяє відновленню аерації придаткових пазух, порожнини середнього вуха, що запобігає розвитку бактеріальних ускладнень (гаймориту, синуситу, середнього отиту); чинить противірусну, протизапальну, імуномодулюючу та антиоксидантну дію. Дія препарату починається ч/з декілька хвилин.
г. респіраторні захворювання, що супроводжуються закладеністю носа; алергічний риніт; вазомоторний риніт; відновлення дренажу та носового дихання при захворюваннях придаткових пазух порожнини носа, євстахіїту; усунення набряку перед діагностичними маніпуляціями у носових ходах.
крап. наз. 0,01%, призначають немовлятам віком до 4 тижнів по 1 крап. у кожний носовий хід по 2-3 р/добу; дітям з 5-го тижня життя до 1 року - 1-2 крап. у кожний носовий хід 2-3 р/добу; 0,025% р-н застосовують дітям віком від 1 року до 6 років; дорослим і дітям від 6 років - 0,05% р-н по 1-2 крап. у кожний носовий хід 2-3 р/добу; застосовують 5-7 днів; спрей наз. (0,05%) призначають дорослим та дітям старше 6 років по 1 впорскуванню у кожний носовий хід 2-3 р/день; спрей наз. (0,025%) призначають дітям від 1 року до 6 років по 1 впорскуванню у кожний носовий хід 2-3 р/день.
підвищена чутливість до компонентів препарату, атрофічний риніт; при застосуванні інгібіторів МАО та інших препаратів, що сприяють підвищенню АТ; підвищений ВТ, закритокутова глаукома; тяжкі СС захворювання (ІХС, АГ); метаболічні порушення (гіпертиреоз, ЦД, порфірія); гіпертрофія простати; феохромоцитома; дитячий вік до 1 р. - для крап. наз., спрей наз. (0,025%); дитячий вік до 6 р. - для крап. наз., спрей наз. (0,05%).
сухість і відчуття печіння у слизовій оболонці носа, сухість у роті або у глотці; втома, головний біль, неспокій; нудота, збудження, пальпітація, тахікардія, підвищення АТ, порушення сну; при тривалому застосуванні можливі явища реактивної гіперемії слизової оболонки носа, носова кровотеча, апное у новонароджених та дітей молодшого віку; висипи, свербіж, ангіоневротичний набряк.