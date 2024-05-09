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Активні речовини — “О”ОКСИМЕТАЗОЛІН (OXYMETAZOLINUM)

ОКСИМЕТАЗОЛІН (OXYMETAZOLINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 34 препарати
Назалонг® спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон, 10 г, № 1; ВАЛАРТІН ФАРМА
Назалонг® Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон, 10 г, № 1 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 1194 аптеках
від 76,35 грн
Ціни в аптеках
Назол® Адванс спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1; Байєр
Назол® Адванс Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1 Байєр
В 1180 аптеках
від 110,80 грн
Ціни в аптеках
Ринт назальний спрей® зволожуючий спрей назальний, 0,5 мг/г, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 10 г, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Ринт назальний спрей® зволожуючий Спрей назальний, 0,5 мг/г, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 10 г, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 1170 аптеках
від 109,42 грн
Ціни в аптеках
Нокспрей Актив спрей назальний, 0,5 мг/мл, контейнер, 10 мл, № 1; Сперко Україна
Нокспрей Актив Спрей назальний, 0,5 мг/мл, контейнер, 10 мл, № 1 Сперко Україна
В 1125 аптеках
від 104,28 грн
Ціни в аптеках
Назол® спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1; Байєр
Назол® Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1 Байєр
В 1121 аптеці
від 97,23 грн
Ціни в аптеках
Нокспрей спрей назальний, 0,05 %, контейнер, 10 мл, № 1; Сперко Україна
Нокспрей Спрей назальний, 0,05 %, контейнер, 10 мл, № 1 Сперко Україна
В 1106 аптеках
від 84,73 грн
Ціни в аптеках
Називін® краплі назальні, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Краплі назальні, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 1051 аптеці
від 85,15 грн
Ціни в аптеках
Називін® краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 1046 аптеках
від 82,51 грн
Ціни в аптеках
Ріназал® Екстра спрей назальний дозований, 0,5 мг/мл, флакон з дозуючим насосом, 10 мл, № 1; Дарниця ФФ
Ріназал® Екстра Спрей назальний дозований, 0,5 мг/мл, флакон з дозуючим насосом, 10 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 993 аптеках
від 69,32 грн
Ціни в аптеках
Риназолін® краплі назальні, 0,25 мг/мл, флакон скляний з крапельницею, 10 мл, № 1; Фармак
Риназолін® Краплі назальні, 0,25 мг/мл, флакон скляний з крапельницею, 10 мл, № 1 Фармак
В 964 аптеках
від 62,38 грн
Ціни в аптеках
Ринт назальний спрей® з ментолом спрей назальний, 0,5 мг/г, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 10 г, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Ринт назальний спрей® з ментолом Спрей назальний, 0,5 мг/г, флакон з насосом-дозатором з розпилювачем, 10 г, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 943 аптеках
від 110,02 грн
Ціни в аптеках
Риназолін® спрей назальний, 0,5 мг/мл, флакон скляний, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Риназолін® Спрей назальний, 0,5 мг/мл, флакон скляний, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 939 аптеках
від 82,90 грн
Ціни в аптеках
Нокспрей Дитячий спрей назальний, 0,025 %, контейнер, 15 мл, № 1; Сперко Україна
Нокспрей Дитячий Спрей назальний, 0,025 %, контейнер, 15 мл, № 1 Сперко Україна
В 828 аптеках
від 85,41 грн
Ціни в аптеках
Риназолін® краплі назальні, 0,5 мг/мл, флакон скляний з крапельницею, 10 мл, № 1; Фармак
Риназолін® Краплі назальні, 0,5 мг/мл, флакон скляний з крапельницею, 10 мл, № 1 Фармак
В 800 аптеках
від 80,80 грн
Ціни в аптеках
Риназолін® краплі назальні, 0,1 мг/мл, флакон скляний з крапельницею, 10 мл, № 1; Фармак
Риназолін® Краплі назальні, 0,1 мг/мл, флакон скляний з крапельницею, 10 мл, № 1 Фармак
В 794 аптеках
від 45,05 грн
Ціни в аптеках
Вікс Актив Синекс спрей назальний, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1; Teva Czech Industries s.r.o.
Вікс Актив Синекс Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1 Teva Czech Industries s.r.o.
В 626 аптеках
від 140,21 грн
Ціни в аптеках
Назо-Спрей з екстрактом алое спрей назальний, 0,5 мг/мл, флакон скляний, 15 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Назо-Спрей з екстрактом алое Спрей назальний, 0,5 мг/мл, флакон скляний, 15 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 580 аптеках
від 57,23 грн
Ціни в аптеках
Назалонг® Кідс спрей назальний, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; ВАЛАРТІН ФАРМА
Назалонг® Кідс Спрей назальний, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 578 аптеках
від 71,83 грн
Ціни в аптеках
Називін® Сенситив спрей назальний, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Називін® Сенситив Спрей назальний, 0,025 %, флакон, 10 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 491 аптеці
від 126,26 грн
Ціни в аптеках
Називін® спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 485 аптеках
від 111,15 грн
Ціни в аптеках
Називін® спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 449 аптеках
від 107,25 грн
Ціни в аптеках
Назо-Спрей спрей назальний, 0,5 мг/мл, контейнер, 15 мл, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Назо-Спрей Спрей назальний, 0,5 мг/мл, контейнер, 15 мл, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 349 аптеках
від 49,40 грн
Ціни в аптеках
Називін® Сенситив спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Називін® Сенситив Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
В 287 аптеках
від 141,76 грн
Ціни в аптеках
Нокспрей Малюк краплі назальні, 0,01 %, контейнер з кришкою-піпеткою, 5 мл, № 1; Сперко Україна
Нокспрей Малюк Краплі назальні, 0,01 %, контейнер з кришкою-піпеткою, 5 мл, № 1 Сперко Україна
В 272 аптеках
від 99,35 грн
Ціни в аптеках
Сінумакс спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 г, № 1; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Сінумакс Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 г, № 1 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 227 аптеках
від 158,80 грн
Ціни в аптеках
Лоратек® спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 г, пачка картонна, пачка картон., № 1; ВАЛАРТІН ФАРМА
Лоратек® Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 г, пачка картонна, пачка картон., № 1 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 181 аптеці
від 90,25 грн
Ціни в аптеках
Неосинус® спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ВАЛАРТІН ФАРМА
Неосинус® Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 г, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ВАЛАРТІН ФАРМА
В 121 аптеці
від 139,00 грн
Ціни в аптеках
Аква Спрей Оксі спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Червона зірка
Аква Спрей Оксі Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Червона зірка
В 121 аптеці
від 119,00 грн
Ціни в аптеках
Назо-Спрей Бебі спрей назальний, розчин, 0,25 мг/мл, флакон скляний, 15 мл, з назальною насадкою-розпилювачем, з назальною насадкою-розпил., № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Назо-Спрей Бебі Спрей назальний, розчин, 0,25 мг/мл, флакон скляний, 15 мл, з назальною насадкою-розпилювачем, з назальною насадкою-розпил., № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 93 аптеках
від 44,06 грн
Ціни в аптеках
Аква Спрей Оксі спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1; Червона зірка
Аква Спрей Оксі Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1 Червона зірка
В 3 аптеках
від 74,75 грн
Ціни в аптеках
Називін® краплі назальні, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1; P&G Health Germany GmbH
Називін® Краплі назальні, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1 P&G Health Germany GmbH
В 5 аптеках інших міст
від 88,08 грн
Ціни в інших містах
Риназолін® спрей назальний, 0,5 мг/мл, флакон поліетиленовий, 15 мл, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Риназолін® Спрей назальний, 0,5 мг/мл, флакон поліетиленовий, 15 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
Немає в наявності
Називін® Сенситив краплі назальні, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1; Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Називін® Сенситив Краплі назальні, 0,01 %, флакон, 5 мл, № 1 Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Немає в наявності
Лоратек® спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; ВАЛАРТІН ФАРМА
Лоратек® Спрей назальний дозований, 0,05 %, флакон з розпилювачем, 10 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності

чинить симпатоміметичну та судинозвужувальну дію, усуваючи набряк слизової оболонки носа; звужує судини у місці нанесення, зменшує набряк слизової оболонки носа та ВДШ, зменшує виділення з носа, відновлює носове дихання; сприяє відновленню аерації придаткових пазух, порожнини середнього вуха, що запобігає розвитку бактеріальних ускладнень (гаймориту, синуситу, середнього отиту); чинить противірусну, протизапальну, імуномодулюючу та антиоксидантну дію. Дія препарату починається ч/з декілька хвилин.

г. респіраторні захворювання, що супроводжуються закладеністю носа; алергічний риніт; вазомоторний риніт; відновлення дренажу та носового дихання при захворюваннях придаткових пазух порожнини носа, євстахіїту; усунення набряку перед діагностичними маніпуляціями у носових ходах.

крап. наз. 0,01%, призначають немовлятам віком до 4 тижнів по 1 крап. у кожний носовий хід по 2-3 р/добу; дітям з 5-го тижня життя до 1 року - 1-2 крап. у кожний носовий хід 2-3 р/добу; 0,025% р-н застосовують дітям віком від 1 року до 6 років; дорослим і дітям від 6 років - 0,05% р-н по 1-2 крап. у кожний носовий хід 2-3 р/добу; застосовують 5-7 днів; спрей наз. (0,05%) призначають дорослим та дітям старше 6 років по 1 впорскуванню у кожний носовий хід 2-3 р/день; спрей наз. (0,025%) призначають дітям від 1 року до 6 років по 1 впорскуванню у кожний носовий хід 2-3 р/день.

підвищена чутливість до компонентів препарату, атрофічний риніт; при застосуванні інгібіторів МАО та інших препаратів, що сприяють підвищенню АТ; підвищений ВТ, закритокутова глаукома; тяжкі СС захворювання (ІХС, АГ); метаболічні порушення (гіпертиреоз, ЦД, порфірія); гіпертрофія простати; феохромоцитома; дитячий вік до 1 р. - для крап. наз., спрей наз. (0,025%); дитячий вік до 6 р. - для крап. наз., спрей наз. (0,05%).

сухість і відчуття печіння у слизовій оболонці носа, сухість у роті або у глотці; втома, головний біль, неспокій; нудота, збудження, пальпітація, тахікардія, підвищення АТ, порушення сну; при тривалому застосуванні можливі явища реактивної гіперемії слизової оболонки носа, носова кровотеча, апное у новонароджених та дітей молодшого віку; висипи, свербіж, ангіоневротичний набряк.