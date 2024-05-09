крап. наз. 0,01%, призначають немовлятам віком до 4 тижнів по 1 крап. у кожний носовий хід по 2-3 р/добу; дітям з 5-го тижня життя до 1 року - 1-2 крап. у кожний носовий хід 2-3 р/добу; 0,025% р-н застосовують дітям віком від 1 року до 6 років; дорослим і дітям від 6 років - 0,05% р-н по 1-2 крап. у кожний носовий хід 2-3 р/добу; застосовують 5-7 днів; спрей наз. (0,05%) призначають дорослим та дітям старше 6 років по 1 впорскуванню у кожний носовий хід 2-3 р/день; спрей наз. (0,025%) призначають дітям від 1 року до 6 років по 1 впорскуванню у кожний носовий хід 2-3 р/день.