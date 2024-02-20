ЛОРАТАДИН (LORATADINUM) Діюча речовина
антиалергічна, антиексудативна та протисвербіжна дія; антигістамінний препарат для місцевого застосування; основним активним інгредієнтом гелю є лоратадин, який селективно блокує Н1-гістамінові рецептори; виявляє місцеву протиалергічну дію, зменшує набряклість слизової оболонки носа, ексудацію, свербіж, відновлює прохідність носа, полегшує дихання; не чинить седативної дії, не викликає звикання.
симптоматичне лікування алергічного риніту.
дорослим і дітям (старшим 2 років) препарат наносять на слизову оболонку носа 2 р/добу (за необхідності 3-4 р/добу); лікування продовжують до досягнення терапевтичного ефекту (в середньому від 2 до 5 днів).
гіперчутливість до препарату; вагітність, лактація; дитячий вік до 2 років.
реакції гіперчутливості, подразнення слизової оболонки носа, збільшення кількості виділень з носа, свербіж, сухість у роті, розлади ШКТ.