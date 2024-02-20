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Активні речовини — “Л”ЛОРАТАДИН (LORATADINUM)

ЛОРАТАДИН (LORATADINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 23 препарати
Кларитин® таблетки, 10 мг, № 10; Байєр
Кларитин® Таблетки, 10 мг, № 10 Байєр
В 1122 аптеках
від 159,68 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин-Дарниця таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, № 10; Дарниця ФФ
Лоратадин-Дарниця Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, № 10 Дарниця ФФ
В 761 аптеці
від 25,53 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин таблетки, 10 мг, блістер, № 10; Київмедпрепарат
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блістер, № 10 Київмедпрепарат
В 577 аптеках
від 29,10 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Лоратадин Сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 362 аптеках
від 49,20 грн
Ціни в аптеках
Лорано таблетки, 10 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20; Sandoz
Лорано Таблетки, 10 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 20 Sandoz
В 293 аптеках
від 116,78 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин таблетки, 0,01 г, блістер, № 20; Фармак
Лоратадин Таблетки, 0,01 г, блістер, № 20 Фармак
В 269 аптеках
від 58,00 грн
Ціни в аптеках
Кларитин® сироп, флакон, 60 мл, № 1; Байєр
Кларитин® Сироп, флакон, 60 мл, № 1 Байєр
В 147 аптеках
від 113,80 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин таблетки, 0,01 г, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Фармак
Лоратадин Таблетки, 0,01 г, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Фармак
В 118 аптеках
від 35,00 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Лоратадин Сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 114 аптеках
від 89,00 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин таблетки, 10 мг, блістер, № 10; Астрафарм
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блістер, № 10 Астрафарм
В 94 аптеках
від 30,48 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин таблетки, 10 мг, блістер, № 100; Астрафарм
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блістер, № 100 Астрафарм
В 85 аптеках
від 209,58 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин-Здоров'я сироп, 5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лоратадин-Здоров'я Сироп, 5 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірною ложкою, з мірною ложкою, № 1 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 44 аптеках
від 39,80 грн
Ціни в аптеках
Лорано таблетки, 10 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 7; Sandoz
Лорано Таблетки, 10 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 7 Sandoz
В 30 аптеках
від 67,38 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин таблетки, 0,01 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Лекхім-Харків
Лоратадин Таблетки, 0,01 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Лекхім-Харків
В 12 аптеках
від 28,50 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин-Здоров'я таблетки, 10 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лоратадин-Здоров'я Таблетки, 10 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 10 аптеках
від 16,00 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин таблетки, 10 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10; Київмедпрепарат
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блістер, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 10 Київмедпрепарат
В 10 аптеках
від 30,00 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин таблетки, 0,01 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Лекхім-Харків
Лоратадин Таблетки, 0,01 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Лекхім-Харків
В 8 аптеках
від 52,38 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин-Стома таблетки, 10 мг, блістер, № 10; Ананта Медікеар Лімітед
Лоратадин-Стома Таблетки, 10 мг, блістер, № 10 Ананта Медікеар Лімітед
В 7 аптеках
від 31,00 грн
Ціни в аптеках
Лоратадин таблетки, 10 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 10; Астрафарм
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 10 Астрафарм
В 3 аптеках
від 43,10 грн
Ціни в аптеках
Лоризан® таблетки, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Корпорація Артеріум
Лоризан® Таблетки, 10 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 53 аптеках інших міст
від 25,77 грн
Ціни в інших містах
Лоратадин таблетки, 0,01 г, блістер, № 10; Фармак
Лоратадин Таблетки, 0,01 г, блістер, № 10 Фармак
Немає в наявності
Лоратадин сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Лоратадин Сироп, 1 мг/мл, флакон, 90 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Немає в наявності
Лоратадин таблетки, 10 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10; Астрафарм
Лоратадин Таблетки, 10 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 10 Астрафарм
Немає в наявності

антиалергічна, антиексудативна та протисвербіжна дія; антигістамінний препарат для місцевого застосування; основним активним інгредієнтом гелю є лоратадин, який селективно блокує Н1-гістамінові рецептори; виявляє місцеву протиалергічну дію, зменшує набряклість слизової оболонки носа, ексудацію, свербіж, відновлює прохідність носа, полегшує дихання; не чинить седативної дії, не викликає звикання.

симптоматичне лікування алергічного риніту.

дорослим і дітям (старшим 2 років) препарат наносять на слизову оболонку носа 2 р/добу (за необхідності 3-4 р/добу); лікування продовжують до досягнення терапевтичного ефекту (в середньому від 2 до 5 днів).

гіперчутливість до препарату; вагітність, лактація; дитячий вік до 2 років.

реакції гіперчутливості, подразнення слизової оболонки носа, збільшення кількості виділень з носа, свербіж, сухість у роті, розлади ШКТ.