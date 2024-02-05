ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. Застосовується тільки інгаляційно; дозу підбирати залежно від клінічного ефекту; початкова доза залежить від тяжкості захворювання; аерозоль для інгаляцій: для профілактики БА застосовувати регулярно, навіть у період відсутності нападів БА; початок терапевтичної дії спостерігається ч/з 4-7 днів; дорослі та діти віком від 16 років: 100-1000 мкг 2 р/добу (по 2 інгаляції 2 р/добу); легка БА - по 100 мкг 2 р/добу; помірна БА - по 250-500 мкг 2 р/добу; тяжка БА - по 500-1000 мкг 2 р/добу; дозу потім можна відкоригувати для досягнення контролю за симптомами БА або зменшити до мінімально ефективної залежно від індивідуальної реакції хворого; початкову дозу можна розрахувати як половину добової дози беклометазону дипропіонату або його еквівалента, які пацієнт застосовував у вигляді дозованого інгалятора; діти віком від 4 до 16 років: 50-100 мкг 2 р/добу (застосовувати аерозоль, що містить 50 мкг/дозу); у багатьох дітей БА добре контролюється при застосуванні доз по 50-100 мкг 2 р/добу; у тих пацієнтів, для яких ця доза є недостатньою, покращання може бути досягнуто шляхом збільшення дози до 200 мкг 2 р/добу; суспензія для інгаляцій: дорослим і підліткам від 16 років: по 0,5-2 мг 2 р/день; діти і підлітки 4 - 16 років: 1 мг 2 р/день.

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. Дорослим, дітям та немовлятам старше 3 міс препарат наноситься тонким шаром на уражені ділянки шкіри 1-2 р/добу, тривалість лікування при щоденному застосуванні становить до 4 тижнів до покращення стану, потім зменшити частоту нанесення крему (мазі) або змінити на лікування менш потужним препаратом, після нанесення крему (мазі) надати достатньо часу для абсорбції препарату перед наступним нанесенням емолієнту, після досягнення контролю над хворобою частоту застосування топічних ГК поступово зменшити до повної відміни і як підтримуючу терапію застосовувати емолієнти, крем особливо сприйнятливий для лікування вологих або мокнучих поверхонь шкіри; мазь особливо сприйнятлива для лікування сухих поверхонь шкіри, а також шкіри з лишайними або лусочковими ураженнями; якщо при застосуванні мазі дітям протягом 7-14 днів не наступає покращання, лікування слід припинити та дитину дообстежити.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Дорослі та діти від 12 років: по 2 уприскування у кожну ніздрю 1 р/добу, бажано вранці; у деяких випадках - 2 уприскування у кожну ніздрю 2 р/добу ; МДД - по 4 уприскування в кожну ніздрю; дітям 4-11 років - 1 уприскування у кожний носовий хід 1 р/добу, бажано вранці, МДД - 1 уприскування в кожну ніздрю; для отримання повного терапевтичного ефекту необхідно регулярне застосування препарату; максимальний терапевтичний ефект настає через 3-4 дні від початку лікування, цим пояснюється відсутність негайного терапевтичного ефекту.