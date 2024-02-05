ФЛЮТИКАЗОН (FLUTICASONUM) Діюча речовина
протизапальна, протиалергічна, протисвербіжна.
При інгаляційному введенні має виражену глюкокортикоїдну протизапальну дію на легені, що виявляється у зменшенні симптоматики та частоти нападів БА, зменшенні симптоматики ХОЗЛ і покращанні функції легенів незалежно від віку, статі, функції легенів, наявності в анамнезі паління та алергологічного статусу.
При місцевому застосуванні не виявляє системної активності. Зменшує продукцію медіаторів запалення, простагландинів, цитокінів та інших біологічно активних речовин під час ранньої та пізньої фази АР; чинить швидку протизапальну дію на слизову оболонку носа; протиалергічна дія спостерігається ч/з 2 - 4 год. після першого застосування. Зменшує чхання, свербіж, ринорею, закладеність носа, неприємні відчуття, полегшує очні симптоми, пов‘язані з ринітом; зменшення симптомів зберігається протягом 24 год. після застосування препарату в дозі 200 мкг.
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. БА - профілактичне лікування, легкий перебіг БА (пацієнти, що потребують періодичного симптоматичного лікування бронходилятаторами на регулярній основі); помірний перебіг БА (пацієнти, що потребують регулярного протиастматичного лікування, та пацієнти з нестабільною астмою або з погіршенням стану на фоні існуючої профілактичної терапії або терапії одними бронходилятаторами); тяжкий перебіг БА (пацієнти з тяжкою хр. астмою).
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. Дерматози, чутливі до лікування ГК: атопічні дерматити (включаючи дитячий атопічний дерматит); нумулярний дерматит (дискоїдна екзема ); вузлуватий свербіж; псоріаз (за винятком поширеного бляшкового псоріазу); простий хр. лишай (нейродерматит), червоний плоский лишай; себорейний дерматит; подразнювальний або алергічний дерматит; дискоїдний червоний вовчак; генералізована еритродермія (як додатковий засіб); реакція на укуси комах; червона пітниця; лікування атопічного дерматиту у дітей віком від 3 міс у разі відсутності ефекту від лікування менш потужними ГК.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Профілактика та лікування цілорічних і сезонних алергічних ринітів, включаючи сінну пропасницю; хворим на алергічний риніт - при появі симптомів болю та відчуття тиску у носових пазухах.
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. Застосовується тільки інгаляційно; дозу підбирати залежно від клінічного ефекту; початкова доза залежить від тяжкості захворювання; аерозоль для інгаляцій: для профілактики БА застосовувати регулярно, навіть у період відсутності нападів БА; початок терапевтичної дії спостерігається ч/з 4-7 днів; дорослі та діти віком від 16 років: 100-1000 мкг 2 р/добу (по 2 інгаляції 2 р/добу); легка БА - по 100 мкг 2 р/добу; помірна БА - по 250-500 мкг 2 р/добу; тяжка БА - по 500-1000 мкг 2 р/добу; дозу потім можна відкоригувати для досягнення контролю за симптомами БА або зменшити до мінімально ефективної залежно від індивідуальної реакції хворого; початкову дозу можна розрахувати як половину добової дози беклометазону дипропіонату або його еквівалента, які пацієнт застосовував у вигляді дозованого інгалятора; діти віком від 4 до 16 років: 50-100 мкг 2 р/добу (застосовувати аерозоль, що містить 50 мкг/дозу); у багатьох дітей БА добре контролюється при застосуванні доз по 50-100 мкг 2 р/добу; у тих пацієнтів, для яких ця доза є недостатньою, покращання може бути досягнуто шляхом збільшення дози до 200 мкг 2 р/добу; суспензія для інгаляцій: дорослим і підліткам від 16 років: по 0,5-2 мг 2 р/день; діти і підлітки 4 - 16 років: 1 мг 2 р/день.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. Дорослим, дітям та немовлятам старше 3 міс препарат наноситься тонким шаром на уражені ділянки шкіри 1-2 р/добу, тривалість лікування при щоденному застосуванні становить до 4 тижнів до покращення стану, потім зменшити частоту нанесення крему (мазі) або змінити на лікування менш потужним препаратом, після нанесення крему (мазі) надати достатньо часу для абсорбції препарату перед наступним нанесенням емолієнту, після досягнення контролю над хворобою частоту застосування топічних ГК поступово зменшити до повної відміни і як підтримуючу терапію застосовувати емолієнти, крем особливо сприйнятливий для лікування вологих або мокнучих поверхонь шкіри; мазь особливо сприйнятлива для лікування сухих поверхонь шкіри, а також шкіри з лишайними або лусочковими ураженнями; якщо при застосуванні мазі дітям протягом 7-14 днів не наступає покращання, лікування слід припинити та дитину дообстежити.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Дорослі та діти від 12 років: по 2 уприскування у кожну ніздрю 1 р/добу, бажано вранці; у деяких випадках - 2 уприскування у кожну ніздрю 2 р/добу ; МДД - по 4 уприскування в кожну ніздрю; дітям 4-11 років - 1 уприскування у кожний носовий хід 1 р/добу, бажано вранці, МДД - 1 уприскування в кожну ніздрю; для отримання повного терапевтичного ефекту необхідно регулярне застосування препарату; максимальний терапевтичний ефект настає через 3-4 дні від початку лікування, цим пояснюється відсутність негайного терапевтичного ефекту.
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. Гіперчутливість до препарату, неліковані інфекції шкіри, рожеві вугрі, звичайні вугрі, періоральний дерматит, періанальний та генітальний свербіж, свербіж без запалення, дерматози у дітей віком до 3 міс, включаючи дерматити та пелюшкові висипання.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Гіперчутливість до препарату, дітям до 4 років.
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ. Кандидоз порожнини рота та глотки; шкірні реакції гіперчутливості; ангіоневротичний набряк (головним чином обличчя та ротоголотки), респіраторні симптоми (задишка та/або бронхоспазм), анафілактична реакція; с-м Кушинга, кушингоїдні ознаки, пригнічення надниркових залоз, затримка росту у дітей та підлітків, зменшення мінералізації кісток, катаракта, глаукома; відчуття неспокою, розлади сну, зміни поведінки, включаючи гіперактивність та збудженість, охриплість голосу; парадоксальний бронхоспазм; з особливою обережністю слід призначати хворим на активний туберкульоз легенів.
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ. Опортуністичні інфекції, гіперчутливість, пригнічення гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи: збільшення маси тіла/ожиріння; затримка росту маси тіла/затримка росту у дітей; Кушингоїдні ознаки (місяцеподібне обличчя, центральне ожиріння); зменшення рівня ендогенного кортизолу; гіперглікемія/глюкозурія; АГ; остеопороз; катаракта; глаукома; свербіж; місцеве відчуття жару; потоншення шкіри, атрофічні смуги, телеангіоектазії, гіпертрихоз, гіпопігментація, алергічний контактний дерматит, загострення дерматозів, гнійниковий псоріаз, еритема, висипання, кропив’янка.
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ. Реакції гіперчутливості, анафілаксія/анафілактичні реакції, бронхоспазм, шкірний висип, набряк обличчя або язика; головний біль, неприємний присмак і запах; глаукома, підвищення ВТ, катаракта; носові кровотечі; сухість і подразнення носа та горла; перфорація носової перегородки, виразки шкіри.