КСИЛОМЕТАЗОЛІН (XYLOMETAZOLINUM) Діюча речовина
Отривін Спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
від 117,68 грн
Отривін з ментолом та евкаліптом Спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
від 134,89 грн
Тизин® Ксило Спрей назальний, розчин, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 МакНіл Продактс Лімітед
від 78,41 грн
Тизин® Ксило Спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 МакНіл Продактс Лімітед
від 98,74 грн
Отривін Краплі назальні, 0,05 %, флакон з кришкою-піпеткою, 10 мл, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
від 69,00 грн
Тизин® Ксило Краплі назальні, розчин, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 МакНіл Продактс Лімітед
від 69,95 грн
Отривін Краплі назальні, 0,1 %, флакон з кришкою-піпеткою, 10 мл, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
від 66,13 грн
Мераліс® Спрей назальний, 0,1 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 121,23 грн
Мераліс® Спрей назальний, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 121,15 грн
Тизин® Ксило Краплі назальні, розчин, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 МакНіл Продактс Лімітед
від 64,98 грн
від 67,40 грн
від 29,81 грн
Галазолін® Краплі назальні, розчин, 0,1 %, флакон-крапельниця, 10 мл, з контролем розкриття, з контролем розкриття, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
від 71,51 грн
Тизин® Біо Спрей назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 МакНіл Продактс Лімітед
від 113,52 грн
Мераліс® Адванс Спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 133,51 грн
від 62,91 грн
Ринотайсс спрей назальний Спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1 Натурварен
від 73,10 грн
від 72,72 грн
Мультигрип Назаль Спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1 Дельта Медікел
від 78,80 грн
Ріносан Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 INPHARMA Trading SIA
від 156,00 грн
Мераліс® Адванс Спрей назальний, розчин, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 140,84 грн
Галазолін® Краплі назальні, розчин, 0,05 %, флакон-крапельниця, 10 мл, з контролем розкриття, з контролем розкриття, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
від 62,67 грн
Ксилоспрей Спрей назальний, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Артеріум Лтд
від 129,00 грн
Риностоп Спрей назальний дозований, контейнер поліетиленовий, 10 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1 Сперко Україна
від 75,58 грн
Евкафіліпт® Ксило Спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон полімерний, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Червона зірка
від 105,00 грн
Ріносан Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 INPHARMA Trading SIA
від 129,40 грн
від 123,07 грн
від 138,13 грн
Галазолін® Гель назальний, 0,05 %, флакон з насосом-дозатором, 10 г, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
Немає в наявності
Галазолін® Гель назальний, 0,1 %, флакон з насосом-дозатором, 10 г, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
Немає в наявності
Санорин Ксило плюс ментол Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон з механічним розпилювачем, 10 мл, № 1 Xantis Pharma Limited
Немає в наявності