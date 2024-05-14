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Активні речовини — “К”КСИЛОМЕТАЗОЛІН (XYLOMETAZOLINUM)

КСИЛОМЕТАЗОЛІН (XYLOMETAZOLINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 48 препаратів
Фармазолін® краплі назальні, 0,1 %, флакон, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Фармазолін® Краплі назальні, 0,1 %, флакон, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 1239 аптеках
від 52,00 грн
Ціни в аптеках
Евказолін® Аква спрей назальний, 1 мг/г, флакон, 10 г, № 1; Фармак
Евказолін® Аква Спрей назальний, 1 мг/г, флакон, 10 г, № 1 Фармак
В 1219 аптеках
від 98,80 грн
Ціни в аптеках
Отривін спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Отривін Спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1210 аптеках
від 117,68 грн
Ціни в аптеках
Отривін з ментолом та евкаліптом спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Отривін з ментолом та евкаліптом Спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1205 аптеках
від 134,89 грн
Ціни в аптеках
Фармазолін® Н спрей назальний, 1 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1; Фармак
Фармазолін® Н Спрей назальний, 1 мг/мл, флакон, 15 мл, № 1 Фармак
В 1196 аптеках
від 76,40 грн
Ціни в аптеках
Тизин® Ксило спрей назальний, розчин, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; МакНіл Продактс Лімітед
Тизин® Ксило Спрей назальний, розчин, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 МакНіл Продактс Лімітед
В 1170 аптеках
від 78,41 грн
Ціни в аптеках
Фармазолін® з м'ятою та евкаліптом спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Фармак
Фармазолін® з м'ятою та евкаліптом Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Фармак
В 1166 аптеках
від 83,93 грн
Ціни в аптеках
Фармазолін® краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1; Фармак
Фармазолін® Краплі назальні, 0,05 %, флакон, 10 мл, в пачці, в пачці, № 1 Фармак
В 1153 аптеках
від 43,97 грн
Ціни в аптеках
Тизин® Ксило спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; МакНіл Продактс Лімітед
Тизин® Ксило Спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 МакНіл Продактс Лімітед
В 1141 аптеці
від 98,74 грн
Ціни в аптеках
Отривін краплі назальні, 0,05 %, флакон з кришкою-піпеткою, 10 мл, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Отривін Краплі назальні, 0,05 %, флакон з кришкою-піпеткою, 10 мл, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1133 аптеках
від 69,00 грн
Ціни в аптеках
Тизин® Ксило краплі назальні, розчин, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; МакНіл Продактс Лімітед
Тизин® Ксило Краплі назальні, розчин, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 МакНіл Продактс Лімітед
В 1127 аптеках
від 69,95 грн
Ціни в аптеках
Отривін краплі назальні, 0,1 %, флакон з кришкою-піпеткою, 10 мл, № 1; Халеон КХ С.а.р.л.
Отривін Краплі назальні, 0,1 %, флакон з кришкою-піпеткою, 10 мл, № 1 Халеон КХ С.а.р.л.
В 1121 аптеці
від 66,13 грн
Ціни в аптеках
Мераліс® спрей назальний, 0,1 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Спрей назальний, 0,1 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 1100 аптеках
від 121,23 грн
Ціни в аптеках
Гриппостад® Рино 0,1% назальний спрей спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; Стада
Гриппостад® Рино 0,1% назальний спрей Спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 Стада
В 1050 аптеках
від 99,29 грн
Ціни в аптеках
Мераліс® спрей назальний, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Спрей назальний, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 1034 аптеках
від 121,15 грн
Ціни в аптеках
Тизин® Ксило краплі назальні, розчин, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; МакНіл Продактс Лімітед
Тизин® Ксило Краплі назальні, розчин, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 МакНіл Продактс Лімітед
В 1029 аптеках
від 64,98 грн
Ціни в аптеках
Ріназал® спрей назальний дозований, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Дарниця ФФ
Ріназал® Спрей назальний дозований, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 972 аптеках
від 67,40 грн
Ціни в аптеках
Ріназал® краплі назальні, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Дарниця ФФ
Ріназал® Краплі назальні, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 962 аптеках
від 29,81 грн
Ціни в аптеках
Галазолін® краплі назальні, розчин, 0,1 %, флакон-крапельниця, 10 мл, з контролем розкриття, з контролем розкриття, № 1; Варшавский ФЗ Польфа АО
Галазолін® Краплі назальні, розчин, 0,1 %, флакон-крапельниця, 10 мл, з контролем розкриття, з контролем розкриття, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
В 922 аптеках
від 71,51 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® спрей розчин назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Евкабал® спрей Розчин назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 900 аптеках
від 98,40 грн
Ціни в аптеках
Тизин® Біо спрей назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; МакНіл Продактс Лімітед
Тизин® Біо Спрей назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 МакНіл Продактс Лімітед
В 748 аптеках
від 113,52 грн
Ціни в аптеках
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс Спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 732 аптеках
від 133,51 грн
Ціни в аптеках
Ріназал® спрей назальний дозований, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Дарниця ФФ
Ріназал® Спрей назальний дозований, 0,5 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 724 аптеках
від 62,91 грн
Ціни в аптеках
Гриппостад® Рино 0,1% назальні краплі краплі назальні, розчин, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; Стада
Гриппостад® Рино 0,1% назальні краплі Краплі назальні, розчин, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 Стада
В 718 аптеках
від 95,83 грн
Ціни в аптеках
Ринотайсс спрей назальний спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1; Натурварен
Ринотайсс спрей назальний Спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1 Натурварен
В 709 аптеках
від 73,10 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® краплі краплі, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Евкабал® краплі Краплі, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 648 аптеках
від 72,72 грн
Ціни в аптеках
Евкаспрей спрей назальний, 1 мг/мл, контейнер з пробкою-розпилювачем, 10 мл, з контролем розкриття, з контролем розкриття, № 1; Сперко Україна
Евкаспрей Спрей назальний, 1 мг/мл, контейнер з пробкою-розпилювачем, 10 мл, з контролем розкриття, з контролем розкриття, № 1 Сперко Україна
В 638 аптеках
від 61,54 грн
Ціни в аптеках
Мультигрип Назаль спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1; Дельта Медікел
Мультигрип Назаль Спрей назальний, розчин, 0,1 %, флакон з розпилювачем, 10 мл, № 1 Дельта Медікел
В 476 аптеках
від 78,80 грн
Ціни в аптеках
Гриппостад® Рино 0,05% назальні краплі краплі назальні, розчин, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; Стада
Гриппостад® Рино 0,05% назальні краплі Краплі назальні, розчин, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 Стада
В 435 аптеках
від 82,85 грн
Ціни в аптеках
Ріносан спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1; INPHARMA Trading SIA
Ріносан Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, № 1 INPHARMA Trading SIA
В 401 аптеці
від 156,00 грн
Ціни в аптеках
Ксило-Тева спрей назальний, розчин, 0,5 мг/мл, флакон скляний з дозатором, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1; Тева Україна
Ксило-Тева Спрей назальний, розчин, 0,5 мг/мл, флакон скляний з дозатором, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1 Тева Україна
В 361 аптеці
від 50,30 грн
Ціни в аптеках
Евкаспрей Турбо спрей назальний дозований, 1 мг/мл, контейнер поліетиленовий, 10 мл, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1; Сперко Україна
Евкаспрей Турбо Спрей назальний дозований, 1 мг/мл, контейнер поліетиленовий, 10 мл, з насосом-розпилювачем, з насосом-розпилювачем, № 1 Сперко Україна
В 305 аптеках
від 88,47 грн
Ціни в аптеках
Евкафіліпт® Ксило спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон полімерний, 10 мл, з розпилювачем назальним, з розпилювачем назальним, № 1; Червона зірка
Евкафіліпт® Ксило Спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон полімерний, 10 мл, з розпилювачем назальним, з розпилювачем назальним, № 1 Червона зірка
В 256 аптеках
від 85,00 грн
Ціни в аптеках
Ксилонекс спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон з розпилювачем, 10 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1; Мікрофарм
Ксилонекс Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон з розпилювачем, 10 мл, тм solution pharm, тм solution pharm, № 1 Мікрофарм
В 147 аптеках
від 131,70 грн
Ціни в аптеках
Мераліс® Адванс спрей назальний, розчин, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1; Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Мераліс® Адванс Спрей назальний, розчин, 0,05 %, флакон з дозуючим пристроєм, 10 мл, № 1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
В 143 аптеках
від 140,84 грн
Ціни в аптеках
Галазолін® краплі назальні, розчин, 0,05 %, флакон-крапельниця, 10 мл, з контролем розкриття, з контролем розкриття, № 1; Варшавский ФЗ Польфа АО
Галазолін® Краплі назальні, розчин, 0,05 %, флакон-крапельниця, 10 мл, з контролем розкриття, з контролем розкриття, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
В 135 аптеках
від 62,67 грн
Ціни в аптеках
Ксилоспрей спрей назальний, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Артеріум Лтд
Ксилоспрей Спрей назальний, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Артеріум Лтд
В 122 аптеках
від 129,00 грн
Ціни в аптеках
Риностоп спрей назальний дозований, контейнер поліетиленовий, 10 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1; Сперко Україна
Риностоп Спрей назальний дозований, контейнер поліетиленовий, 10 мл, з розпилювачем, з розпилювачем, № 1 Сперко Україна
В 117 аптеках
від 75,58 грн
Ціни в аптеках
Евкафіліпт® Ксило спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон полімерний, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Червона зірка
Евкафіліпт® Ксило Спрей назальний дозований, 0,1 %, флакон полімерний, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Червона зірка
В 117 аптеках
від 105,00 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® краплі для дітей краплі, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Евкабал® краплі для дітей Краплі, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 39 аптеках
від 74,40 грн
Ціни в аптеках
Ксило-Тева спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон скляний з дозатором, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1; Тева Україна
Ксило-Тева Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон скляний з дозатором, 10 мл, у картонній коробці, у карт. коробці, № 1 Тева Україна
В 14 аптеках
від 106,66 грн
Ціни в аптеках
Ріносан спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; INPHARMA Trading SIA
Ріносан Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон, 10 мл, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 INPHARMA Trading SIA
В 13 аптеках
від 129,40 грн
Ціни в аптеках
Назоксил спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон поліетиленовий, 10 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Мікрофарм
Назоксил Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон поліетиленовий, 10 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Мікрофарм
В 10 аптеках
від 95,00 грн
Ціни в аптеках
Снуп® спрей назальний, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1; Стада
Снуп® Спрей назальний, 0,05 %, флакон, 15 мл, № 1 Стада
В 9 аптеках інших міст
від 123,07 грн
Ціни в інших містах
Снуп® спрей назальний, 0,1 %, флакон, 15 мл, № 1; Стада
Снуп® Спрей назальний, 0,1 %, флакон, 15 мл, № 1 Стада
В 2 аптеках інших міст
від 138,13 грн
Ціни в інших містах
Галазолін® гель назальний, 0,05 %, флакон з насосом-дозатором, 10 г, № 1; Варшавский ФЗ Польфа АО
Галазолін® Гель назальний, 0,05 %, флакон з насосом-дозатором, 10 г, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
Немає в наявності
Галазолін® гель назальний, 0,1 %, флакон з насосом-дозатором, 10 г, № 1; Варшавский ФЗ Польфа АО
Галазолін® Гель назальний, 0,1 %, флакон з насосом-дозатором, 10 г, № 1 Варшавский ФЗ Польфа АО
Немає в наявності
Санорин Ксило плюс ментол спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон з механічним розпилювачем, 10 мл, № 1; Xantis Pharma Limited
Санорин Ксило плюс ментол Спрей назальний, розчин, 1 мг/мл, флакон з механічним розпилювачем, 10 мл, № 1 Xantis Pharma Limited
Немає в наявності