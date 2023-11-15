ФЛУТИКАЗОН (FLUTICASONUM) Действующее вещество
ГКС для ингаляционного и интраназального применения. Оказывает противовоспалительное действие, в результате чего уменьшает выраженность и частоту приступов БА, улучшает функцию легких и уменьшает выраженность симптомов ХОБЛ. Применение флутиказона не сопровождается развитием побочных эффектов, характерных для системной терапии ГКС. Уровень секреции эндогенных ГКС во время длительного лечения ингаляциями флутиказона остается в пределах нормы даже в случае его применения в максимальной дозе. При замене других ингаляционных ГКС флутиказоном функция коры надпочечников нормализуется, в том числе и у пациентов, продолжающих периодически применять пероральные ГКС. Тем не менее любое остаточное снижение функционального резерва надпочечников после предыдущего лечения системными ГКС может сохраняться длительное время, что следует учитывать при определении дозы.
базисная противовоспалительная терапия БА; у взрослых — БА с легким, среднетяжелым и тяжелым течением, у детей — при недостаточной эффективности превентивной терапии, проводимой другими средствами; ХОБЛ; профилактика и лечение сезонного аллергического ринита.
Крем и мазь — экзема, узловатая почесуха (Гайда), псориаз, нейродерматоз (включая простой лишай), красный плоский лишай, реакции контактной гиперчувствительности, дискоидная красная волчанка, генерализованная эритродермия, укусы насекомых, красная потница, себорейный дерматит.
в качестве базисной терапии применяют длительно, даже при отсутствии приступов БА. Терапевтический эффект обычно развивается через 4–7 дней, хотя у некоторых пациентов, ранее не получавших ингаляционных ГКС, эффект может наблюдаться уже через 24 ч после начала лечения. Дозу устанавливают индивидуально, стараясь достичь полного контроля за течением БА, а затем снижают до минимально эффективной. Начальная доза флутиказона может быть равна половине суточной дозы беклометазона дипропионата или эквивалентна ей при ингаляционном введении. Взрослым и детям в возрасте старше 16 лет обычно назначают от 100 до 1000 мкг 2 раза в сутки; начальную дозу определяют с учетом тяжести заболевания: легкое течение БА — по 100–250 мкг 2 раза в сутки; средней тяжести — по 250–500 мкг 2 раза в сутки; тяжелое — по 500–1000 мкг 2 раза в сутки. Детям в возрасте старше 4 лет назначают с учетом тяжести течения заболевания, обычно в дозе 50–100 мкг 2 раза в сутки. Не требуется изменения дозы у лиц пожилого возраста или у пациентов с заболеваниями печени или почек.
Назальный аэрозоль взрослым и детям в возрасте старше 12 лет назначают по 100 мкг в каждый носовой ход, предпочтительно утром. При необходимости — по 100 мкг 2 раза в сутки. Максимальная суточная доза — 400 мкг (по 100 мкг в каждый носовой ход 2 раза в сутки). Пациентам пожилого возраста рекомендуют назначать в средней терапевтической дозе для взрослых. Детям в возрасте от 4 до 12 лет назначают по 100 мкг в каждый носовой ход 1 раз в сутки, предпочтительно утром; при необходимости можно увеличить кратность применения до 2 раз в сутки. Для достижения большей эффективности важно регулярное применение аэрозоля. Максимальный эффект появляется на 3–4-й день лечения.
Мазь и крем наносят тонким слоем на пораженный участок кожи 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к флутиказону.
Мазь и крем: угри (розовые, обыкновенные), периоральный дерматит, перианальный и генитальный зуд, первичные поражения кожи бактериальной, вирусной и грибковой этиологии.
аэрозоль для ингаляций — кандидоз слизистой оболочки полости рта и глотки (для его предупреждения рекомендуется прополоскивать рот водой после ингаляции), осиплость голоса, парадоксальный бронхоспазм (требует применения быстродействующих ингаляционных бронходилататоров), реакции гиперчувствительности (кожные проявления).
Назальный аэрозоль — очень редко возможны сухость и раздражение слизистой оболочки носоглотки, неприятный привкус и запах, носовое кровотечение. В единичных случаях — перфорация носовой перегородки, особенно у пациентов с указаниями в анамнезе на хирургическое вмешательство в полости носа.
лечение больных с БА проводят по этапам; состояние пациента оценивают клинически и с помощью исследования функции внешнего дыхания. Повышение частоты применения короткодействующих ингаляционных β2-агонистов для купирования приступов БА свидетельствует об ухудшении контроля за течением заболевания и требует пересмотра плана лечения. Внезапное и прогрессирующее ухудшение течения БА представляет потенциальную опасность для жизни больного и требует повышения дозы ГКС. Пациентам, относящимся к группе риска, необходимо ежедневное проведение пикфлуометрии.
Флутиказон не предназначен для купирования острого приступа БА, его используют для длительной превентивной терапии. Для купирования приступов БА пациентам показано применение быстро- и короткодействующих ингаляционных бронходилататоров.
Пациенты с тяжелой формой БА нуждаются в высоких дозах ингаляционных и пероральных ГКС при условии регулярного контроля врача. Внезапное ухудшение течения заболевания может потребовать повышения дозы ГКС.
У небольшого числа взрослых может наблюдаться незначительное снижение уровня кортизола в плазме крови при приеме флутиказона в высоких дозах (>1 мг/сут), тем не менее функция коры надпочечников и ее резерв обычно остаются в пределах нормы. Пациенты, ранее использовавшие другие ингаляционные или системные ГКС, после перевода на ингаляционное применение флутиказона в течение длительного периода сохраняют риск снижения функционального резерва коры надпочечников. Это следует учитывать при необходимости срочных хирургических или других медицинских манипуляций; некоторым пациентам может потребоваться консультация эндокринолога для определения степени нарушения функции надпочечников. Всегда необходимо учитывать возможность наличия остаточного нарушения функции коры надпочечников при стрессовых ситуациях (респираторные инфекции, тяжелые интеркуррентные заболевания, операция, травма и т.д.) и решать вопрос о необходимости дополнительного назначения ГКС.
У детей, принимающих флутиказон в рекомендуемых дозах, функция и резерв коры надпочечников обычно сохраняются в пределах возрастной нормы. Никаких системных побочных эффектов у детей (особенно нарушений роста) на фоне применения ингаляционного флутиказона не отмечали, однако необходимо учитывать возможные эффекты от предыдущего лечения ГКС или периодического применения системных ГКС. В целом же терапевтический эффект от ингаляционного применения флутиказона позволяет значительно снизить потребность в пероральных ГКС.
Недостаточный терапевтический эффект или обострение БА требует повышения дозы флутиказона и при необходимости дополнительного назначения системного ГКС и/или антибиотика (при наличии инфекции).
Замена системного лечения стероидами ингаляционным применением флутиказона и последующая терапия требуют особого внимания, так как для восстановления функции коры надпочечников после системной терапии ГКС может потребоваться значительное время. У таких пациентов следует регулярно контролировать функцию коры надпочечников и снижать дозу системно применяемого ГКС постепенно.
Замена системного ГКС его ингаляционным применением может привести к развитию таких заболеваний, как аллергический ринит или экзема, ранее контролировавшихся системной ГКС-терапией. При возникновении указанных реакций проводят симптоматическую терапию антигистаминными средствами, включая применение топических препаратов; возможно местное использование ГКС.
Лечение флутиказоном нельзя прерывать внезапно.
Как и при применении других ингаляционных ГКС, необходимо тщательное наблюдение больных с туберкулезом легких.
Инфекции носовой полости и придаточных пазух носа не являются специфическим противопоказанием для применения назального аэрозоля. Несмотря на то что флутиказон хорошо устраняет симптомы сезонного аллергического ринита, может потребоваться дополнительная терапия для устранения глазных симптомов.
При решении вопроса о назначении флутиказона в период беременности и кормления грудью следует сопоставить предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода или ребенка.
Необходимо избегать попадания крема или мази в глаза.