лечение больных с БА проводят по этапам; состояние пациента оценивают клинически и с помощью исследования функции внешнего дыхания. Повышение частоты применения короткодействующих ингаляционных β 2 -агонистов для купирования приступов БА свидетельствует об ухудшении контроля за течением заболевания и требует пересмотра плана лечения. Внезапное и прогрессирующее ухудшение течения БА представляет потенциальную опасность для жизни больного и требует повышения дозы ГКС. Пациентам, относящимся к группе риска, необходимо ежедневное проведение пикфлуометрии.

Флутиказон не предназначен для купирования острого приступа БА, его используют для длительной превентивной терапии. Для купирования приступов БА пациентам показано применение быстро- и короткодействующих ингаляционных бронходилататоров.

Пациенты с тяжелой формой БА нуждаются в высоких дозах ингаляционных и пероральных ГКС при условии регулярного контроля врача. Внезапное ухудшение течения заболевания может потребовать повышения дозы ГКС.

У небольшого числа взрослых может наблюдаться незначительное снижение уровня кортизола в плазме крови при приеме флутиказона в высоких дозах (>1 мг/сут), тем не менее функция коры надпочечников и ее резерв обычно остаются в пределах нормы. Пациенты, ранее использовавшие другие ингаляционные или системные ГКС, после перевода на ингаляционное применение флутиказона в течение длительного периода сохраняют риск снижения функционального резерва коры надпочечников. Это следует учитывать при необходимости срочных хирургических или других медицинских манипуляций; некоторым пациентам может потребоваться консультация эндокринолога для определения степени нарушения функции надпочечников. Всегда необходимо учитывать возможность наличия остаточного нарушения функции коры надпочечников при стрессовых ситуациях (респираторные инфекции, тяжелые интеркуррентные заболевания, операция, травма и т.д.) и решать вопрос о необходимости дополнительного назначения ГКС.

У детей, принимающих флутиказон в рекомендуемых дозах, функция и резерв коры надпочечников обычно сохраняются в пределах возрастной нормы. Никаких системных побочных эффектов у детей (особенно нарушений роста) на фоне применения ингаляционного флутиказона не отмечали, однако необходимо учитывать возможные эффекты от предыдущего лечения ГКС или периодического применения системных ГКС. В целом же терапевтический эффект от ингаляционного применения флутиказона позволяет значительно снизить потребность в пероральных ГКС.

Недостаточный терапевтический эффект или обострение БА требует повышения дозы флутиказона и при необходимости дополнительного назначения системного ГКС и/или антибиотика (при наличии инфекции).

Замена системного лечения стероидами ингаляционным применением флутиказона и последующая терапия требуют особого внимания, так как для восстановления функции коры надпочечников после системной терапии ГКС может потребоваться значительное время. У таких пациентов следует регулярно контролировать функцию коры надпочечников и снижать дозу системно применяемого ГКС постепенно.

Замена системного ГКС его ингаляционным применением может привести к развитию таких заболеваний, как аллергический ринит или экзема, ранее контролировавшихся системной ГКС-терапией. При возникновении указанных реакций проводят симптоматическую терапию антигистаминными средствами, включая применение топических препаратов; возможно местное использование ГКС.

Лечение флутиказоном нельзя прерывать внезапно.

Как и при применении других ингаляционных ГКС, необходимо тщательное наблюдение больных с туберкулезом легких.

Инфекции носовой полости и придаточных пазух носа не являются специфическим противопоказанием для применения назального аэрозоля. Несмотря на то что флутиказон хорошо устраняет симптомы сезонного аллергического ринита, может потребоваться дополнительная терапия для устранения глазных симптомов.

При решении вопроса о назначении флутиказона в период беременности и кормления грудью следует сопоставить предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода или ребенка.

Необходимо избегать попадания крема или мази в глаза.