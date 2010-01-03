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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовини
3.1.

Дієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовини 3.1. Класифікація

ARBOR VITAE СЕЛЕН таблетки, 250 мг, № 80; Фармаком
ARBOR VITAE СЕЛЕН Таблетки, 250 мг, № 80 Фармаком
В 9 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE ЦИНК таблетки, блістер, № 80; Фармаком
ARBOR VITAE ЦИНК Таблетки, блістер, № 80 Фармаком
В 9 аптеках
від 80,00 грн
Ціни в аптеках
DiAnge Залізо капсули, 30 мг, № 90; Дієнж
DiAnge Залізо Капсули, 30 мг, № 90 Дієнж
В 10 аптеках інших міст
від 969,20 грн
Ціни в інших містах
Innofer суспензія, флакон, 100 мл, № 1; Smart Pharma
Innofer Суспензія, флакон, 100 мл, № 1 Smart Pharma
Немає в наявності
Magnesium 400 mg таблетки, № 30; Долфі-Україна
Magnesium 400 mg Таблетки, № 30 Долфі-Україна
Немає в наявності
Now Foods Залізо капсули, 18 мг, № 120; NOW FOODS
Now Foods Залізо Капсули, 18 мг, № 120 NOW FOODS
В 5 аптеках
від 483,08 грн
Ціни в аптеках
Now Foods Залізо капсули, 36 мг, № 30; undefined
Now Foods Залізо Капсули, 36 мг, № 30
В 612 аптеках
від 182,59 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS КАЛЬЦІЮ ЦИТРАТ таблетки, № 30; NOW INTERNATIONAL
NOW FOODS КАЛЬЦІЮ ЦИТРАТ Таблетки, № 30 NOW INTERNATIONAL
В 617 аптеках
від 234,66 грн
Ціни в аптеках
Now Foods магній цитрат капсули, 400 мг, № 120; NOW FOODS
Now Foods магній цитрат Капсули, 400 мг, № 120 NOW FOODS
В 6 аптеках
від 786,81 грн
Ціни в аптеках
Now Foods магній цитрат таблетки, 200 мг, № 30; NOW INTERNATIONAL
Now Foods магній цитрат Таблетки, 200 мг, № 30 NOW INTERNATIONAL
В 623 аптеках
від 260,72 грн
Ціни в аптеках
Now Foods магній цитрат таблетки, 200 мг, № 250; undefined
Now Foods магній цитрат Таблетки, 200 мг, № 250
Немає в наявності
Now Foods Піколінат хрому капсули, 200 мкг, № 100; NOW FOODS
Now Foods Піколінат хрому Капсули, 200 мкг, № 100 NOW FOODS
В 1 аптеці інших міст
від 218,00 грн
Ціни в інших містах
NOW FOODS ПІКОЛІНАТ ЦИНКУ капсули, 50 мг, № 60; NOW INTERNATIONAL
NOW FOODS ПІКОЛІНАТ ЦИНКУ Капсули, 50 мг, № 60 NOW INTERNATIONAL
В 651 аптеці
від 312,93 грн
Ціни в аптеках
NOW FOODS ЦИНК таблетки, 50 мг, № 250; NOW FOODS
NOW FOODS ЦИНК Таблетки, 50 мг, № 250 NOW FOODS
В 7 аптеках
від 583,20 грн
Ціни в аптеках
PLUSSSZ ЖЕЛЕЗО + МУЛЬТИВІТАМІН таблетки шипучі, 4.3 г, зі смаком вишні-апельсина, зі смаком вишні-апельсина, № 20; Польський Лек
PLUSSSZ ЖЕЛЕЗО + МУЛЬТИВІТАМІН Таблетки шипучі, 4.3 г, зі смаком вишні-апельсина, зі смаком вишні-апельсина, № 20 Польський Лек
Немає в наявності
PLUSSSZ МАГНИЙ ФОРТЕ таблетки шипучі, 4.3 г, зі смаком апельсина-грейпфрута, зі смаком апельсина-грейпфрута, № 20; Польський Лек
PLUSSSZ МАГНИЙ ФОРТЕ Таблетки шипучі, 4.3 г, зі смаком апельсина-грейпфрута, зі смаком апельсина-грейпфрута, № 20 Польський Лек
В 4 аптеках
від 85,72 грн
Ціни в аптеках
Principium Магній порошок, саше, № 32; The Company Bios Line S.p.A.
Principium Магній Порошок, саше, № 32 The Company Bios Line S.p.A.
Немає в наявності
Principium Магній таблетки, № 90; The Company Bios Line S.p.A.
Principium Магній Таблетки, № 90 The Company Bios Line S.p.A.
Немає в наявності
Principium Магній таблетки, № 180; The Company Bios Line S.p.A.
Principium Магній Таблетки, № 180 The Company Bios Line S.p.A.
Немає в наявності
Principium ФерПлюс потрійної дії таблетки, № 30; The Company Bios Line S.p.A.
Principium ФерПлюс потрійної дії Таблетки, № 30 The Company Bios Line S.p.A.
Немає в наявності
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