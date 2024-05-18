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NOW FOODS ПІКОЛІНАТ ЦИНКУ капсули 50 мг, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (709365) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеці
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
472,00
Економія: -38,18 грн
433,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
459,32
Економія: -25,50 грн
433,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (3)
579,80
Економія: -146,10 грн
433,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
482,04
Економія: -30,14 грн
451,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
465,85
Економія: -32,03 грн
433,82 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (2)
418,04 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
436,57
Економія: -43,54 грн
393,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
494,93
Економія: -61,11 грн
433,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
450,99
Економія: -48,72 грн
402,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (3)
481,70
Економія: -47,88 грн
433,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
394,38 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
485,10
Економія: -51,40 грн
433,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
498,28
Економія: -64,46 грн
433,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
479,04
Економія: -45,22 грн
433,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
454,83
Економія: -21,01 грн
433,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
468,15
Економія: -34,33 грн
433,82 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
450,38
Економія: -15,48 грн
434,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
418,04 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
498,00
Економія: -64,18 грн
433,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
486,65
Економія: -52,83 грн
433,82 грн