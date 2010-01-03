ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® "СИНІЙ ЙОД" 130 мл, № 1 Компанія "Дана, Я"
від 61,48 грн
від 116,50 грн
Йод Таблетки, 150 мкг, тм baum pharm, тм baum pharm, № 100 SC Balkan Pharmaceutical with LLC
від 129,00 грн
ЙОД АКТИВНИЙ 0.25 г, № 20 Еліт-фарм
від 15,00 грн
ЙОД АКТИВНИЙ 0.25 г, № 50 Еліт-фарм
від 22,00 грн
ЙОД АКТИВНИЙ 0.25 г, № 80 Еліт-фарм
від 27,75 грн
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® Таблетки, № 40 Фармаком
від 10,00 грн
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® Таблетки, № 80 Фармаком
від 15,00 грн
Йодицин Таблетки, 0,1 мг, № 30 Красота та Здоров'я
від 60,04 грн
Йодицин Таблетки, 0,1 мг, № 100 Красота та Здоров'я
від 78,55 грн
Йодовіт Таблетки, 100 мкг, № 100 Біоділ Лаб.
від 123,50 грн
Йодовіт Таблетки, 200 мкг, № 50 Біоділ Лаб.
від 118,75 грн
від 146,20 грн
від 88,86 грн
від 196,31 грн