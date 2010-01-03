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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять йод
3.1.2.

Дієтичні добавки, що містять йод 3.1.2. Класифікація

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® "СИНІЙ ЙОД" 130 мл, № 1; Компанія "Дана, Я"
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® "СИНІЙ ЙОД" 130 мл, № 1 Компанія "Дана, Я"
В 185 аптеках
від 61,48 грн
Ціни в аптеках
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® "СИНІЙ ЙОД" 260 мл, № 1; undefined
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "АПТЕКА ПРИРОДИ"® "СИНІЙ ЙОД" 260 мл, № 1
В 8 аптеках
від 116,50 грн
Ціни в аптеках
Йод таблетки, 150 мкг, тм baum pharm, тм baum pharm, № 100; SC Balkan Pharmaceutical with LLC
Йод Таблетки, 150 мкг, тм baum pharm, тм baum pharm, № 100 SC Balkan Pharmaceutical with LLC
В 123 аптеках
від 129,00 грн
Ціни в аптеках
ЙОД АКТИВНИЙ 0.25 г, № 20; Еліт-фарм
ЙОД АКТИВНИЙ 0.25 г, № 20 Еліт-фарм
В 1 аптеці
від 15,00 грн
Ціни в аптеках
ЙОД АКТИВНИЙ 0.25 г, № 50; Еліт-фарм
ЙОД АКТИВНИЙ 0.25 г, № 50 Еліт-фарм
В 15 аптеках
від 22,00 грн
Ціни в аптеках
ЙОД АКТИВНИЙ 0.25 г, № 80; Еліт-фарм
ЙОД АКТИВНИЙ 0.25 г, № 80 Еліт-фарм
В 144 аптеках
від 27,75 грн
Ціни в аптеках
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки, № 40; Фармаком
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® Таблетки, № 40 Фармаком
В 94 аптеках
від 10,00 грн
Ціни в аптеках
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки, № 80; Фармаком
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® Таблетки, № 80 Фармаком
В 391 аптеці
від 15,00 грн
Ціни в аптеках
ЙОД-ФАРМ таблетки, 0.5 г, № 60; Фармаком
ЙОД-ФАРМ Таблетки, 0.5 г, № 60 Фармаком
Немає в наявності
Йодик таблетки, № 60; Галафарм
Йодик Таблетки, № 60 Галафарм
Немає в наявності
Йодицин таблетки, 0,1 мг, № 30; Красота та Здоров'я
Йодицин Таблетки, 0,1 мг, № 30 Красота та Здоров'я
В 1 аптеці
від 60,04 грн
Ціни в аптеках
Йодицин таблетки, 0,1 мг, № 100; Красота та Здоров'я
Йодицин Таблетки, 0,1 мг, № 100 Красота та Здоров'я
В 1 аптеці
від 78,55 грн
Ціни в аптеках
Йодовіт таблетки, 100 мкг, № 100; Біоділ Лаб.
Йодовіт Таблетки, 100 мкг, № 100 Біоділ Лаб.
В 161 аптеці
від 123,50 грн
Ціни в аптеках
Йодовіт таблетки, 100 мкг, тм магнолія, тм магнолія, № 100; Біоділ Лаб.
Йодовіт Таблетки, 100 мкг, тм магнолія, тм магнолія, № 100 Біоділ Лаб.
Немає в наявності
Йодовіт таблетки, 200 мкг, № 50; Біоділ Лаб.
Йодовіт Таблетки, 200 мкг, № 50 Біоділ Лаб.
В 182 аптеках
від 118,75 грн
Ціни в аптеках
Йодовіт таблетки, 200 мкг, тм магнолія, тм магнолія, № 50; Біоділ Лаб.
Йодовіт Таблетки, 200 мкг, тм магнолія, тм магнолія, № 50 Біоділ Лаб.
Немає в наявності
Йодонорм таблетки, 250 мг, № 50; Аптека 283
Йодонорм Таблетки, 250 мг, № 50 Аптека 283
Немає в наявності
Калію йодид-125-Дарниця таблетки, 125 мг, № 10; Дарниця ФФ
Калію йодид-125-Дарниця Таблетки, 125 мг, № 10 Дарниця ФФ
В 381 аптеці
від 146,20 грн
Ціни в аптеках
Келп таблетки, 150 мг, № 30; Хелсівей Продакшн
Келп Таблетки, 150 мг, № 30 Хелсівей Продакшн
В 2 аптеках
від 88,86 грн
Ціни в аптеках
Келп таблетки, 150 мг, № 90; Хелсівей Продакшн
Келп Таблетки, 150 мг, № 90 Хелсівей Продакшн
В 142 аптеках
від 196,31 грн
Ціни в аптеках
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