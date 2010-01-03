Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять мідь 3.1.6. Дієтичні добавки, що містять мідь 3.1.6. Класифікація Класифікація дієтичних добавок Плитка Список Міді Хелат Капсули, № 90 Голден-Фарм В 364 аптеках від 183,34 грн Ціни в аптеках МІДЬ-АКТИВНА Таблетки, 0.25 г, № 40 Еліт-фарм В 1 аптеці від 33,00 грн Ціни в аптеках МІДЬ-АКТИВНА Таблетки, 0.25 г, № 80 Еліт-фарм В 295 аптеках від 39,88 грн Ціни в аптеках