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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять мідь
3.1.6.

Дієтичні добавки, що містять мідь 3.1.6. Класифікація

Міді Хелат капсули, № 90; Голден-Фарм
Міді Хелат Капсули, № 90 Голден-Фарм
В 364 аптеках
від 183,34 грн
Ціни в аптеках
МІДЬ-АКТИВНА таблетки, 0.25 г, № 40; Еліт-фарм
МІДЬ-АКТИВНА Таблетки, 0.25 г, № 40 Еліт-фарм
В 1 аптеці
від 33,00 грн
Ціни в аптеках
МІДЬ-АКТИВНА таблетки, 0.25 г, № 80; Еліт-фарм
МІДЬ-АКТИВНА Таблетки, 0.25 г, № 80 Еліт-фарм
В 295 аптеках
від 39,88 грн
Ціни в аптеках