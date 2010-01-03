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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять хром
3.1.10.

Дієтичні добавки, що містять хром 3.1.10. Класифікація

Now Foods Піколінат хрому капсули, 200 мкг, № 100; NOW FOODS
Now Foods Піколінат хрому Капсули, 200 мкг, № 100 NOW FOODS
В 1 аптеці інших міст
від 218,00 грн
Ціни в інших містах
ВАНСІТОН ПІКОЛІНАТ ХРОМА капсули, № 100; Марина
ВАНСІТОН ПІКОЛІНАТ ХРОМА Капсули, № 100 Марина
В 28 аптеках
від 245,70 грн
Ціни в аптеках
ОстроВіт Хром таблетки, № 200; OstroVit Sp. Z.o.o
ОстроВіт Хром Таблетки, № 200 OstroVit Sp. Z.o.o
В 8 аптеках
від 249,00 грн
Ціни в аптеках
ПІКОЛІНАТ ХРОМУ капсули, 200 мкг, № 60; Солгар Вітамін енд Херб
ПІКОЛІНАТ ХРОМУ Капсули, 200 мкг, № 60 Солгар Вітамін енд Херб
Немає в наявності
ПІКОЛІНАТ ХРОМУ капсули, № 200; Country Life
ПІКОЛІНАТ ХРОМУ Капсули, № 200 Country Life
В 16 аптеках
від 813,70 грн
Ціни в аптеках
ПІКОЛІНАТ ХРОМУ таблетки, 0,25 г, № 50; Завод вітамінний Харківський
ПІКОЛІНАТ ХРОМУ Таблетки, 0,25 г, № 50 Завод вітамінний Харківський
В 1 аптеці інших міст
від 32,50 грн
Ціни в інших містах
Хром таблетки, 0,05 мг, № 60; ІЛАН ФАРМ
Хром Таблетки, 0,05 мг, № 60 ІЛАН ФАРМ
В 188 аптеках
від 39,10 грн
Ціни в аптеках
ХРОМ (ПІКОЛІНАТ) таблетки, 0.25 г, № 50; Фармаком
ХРОМ (ПІКОЛІНАТ) Таблетки, 0.25 г, № 50 Фармаком
В 3 аптеках
від 40,45 грн
Ціни в аптеках
ХРОМ (ПІКОЛІНАТ) таблетки, 0.25 г, № 80; undefined
ХРОМ (ПІКОЛІНАТ) Таблетки, 0.25 г, № 80
В 8 аптеках
від 53,00 грн
Ціни в аптеках
ХРОМ К&ЗДОРОВ'Я таблетки, № 60; Красота та Здоров'я
ХРОМ К&ЗДОРОВ'Я Таблетки, № 60 Красота та Здоров'я
В 189 аптеках
від 45,19 грн
Ціни в аптеках
Хром піколінат таблетки, тм паляниця, тм паляниця, № 50; Біо Лайт
Хром піколінат Таблетки, тм паляниця, тм паляниця, № 50 Біо Лайт
Немає в наявності
ХРОМ-АКТИВНИЙ таблетки, 0.25 г, № 40; Еліт-фарм
ХРОМ-АКТИВНИЙ Таблетки, 0.25 г, № 40 Еліт-фарм
В 6 аптеках
від 29,78 грн
Ціни в аптеках
ХРОМ-АКТИВНИЙ таблетки, 0.25 г, № 80; Еліт-фарм
ХРОМ-АКТИВНИЙ Таблетки, 0.25 г, № 80 Еліт-фарм
В 334 аптеках
від 39,00 грн
Ціни в аптеках
ХромеСін таблетки, № 90; Metagenics Inc.
ХромеСін Таблетки, № 90 Metagenics Inc.
Немає в наявності
ХРОМУ ПІКОЛІНАТ 200 мкг таблетки, банка, № 100; ЮА-ФАРМ
ХРОМУ ПІКОЛІНАТ 200 мкг Таблетки, банка, № 100 ЮА-ФАРМ
В 16 аптеках
від 467,94 грн
Ціни в аптеках