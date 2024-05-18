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Now Foods магній цитрат таблетки 200 мг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (709362) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
338,80
Економія: -33,50 грн
305,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (4)
427,50
Економія: -104,70 грн
322,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
355,10
Економія: -22,20 грн
332,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
343,99
Економія: -38,69 грн
305,30 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
323,70
Економія: -34,59 грн
289,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
371,99
Економія: -66,69 грн
305,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
330,99
Економія: -34,41 грн
296,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
290,76 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
364,60
Економія: -41,80 грн
322,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
368,08
Економія: -62,78 грн
305,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
353,67
Економія: -48,37 грн
305,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
338,77
Економія: -29,00 грн
309,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
346,59
Економія: -36,95 грн
309,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
290,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
333,46
Економія: -11,46 грн
322,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
319,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
367,87
Економія: -62,57 грн
305,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
359,49
Економія: -54,19 грн
305,30 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
348,26
Економія: -40,56 грн
307,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
363,85
Економія: -57,43 грн
306,42 грн