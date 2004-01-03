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Список виробниківТТОВ "ОМНІФАРМА КИЇВ"

Виробник: ТОВ "ОМНІФАРМА КИЇВ"

02141, Киів, вул. О. Мишуги, 10, 2-й поверх
+38 (044) 377-51-14
www.omnifarma.com.ua
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Знайдено: 5 препаратів
БІЛЕ ВУГІЛЛЯ ДОБРОГО РАНКУ® таблетки швидкорозчинні, контейнер, № 6; ООО "ОмниФарма Киев"
БІЛЕ ВУГІЛЛЯ ДОБРОГО РАНКУ® Таблетки швидкорозчинні, контейнер, № 6 ООО "ОмниФарма Киев"
В 15 аптеках інших міст
від 50,14 грн
Ціни в інших містах
Магнель капсули, № 30; Омніфарма
Магнель Капсули, № 30 Омніфарма
В 345 аптеках
від 163,13 грн
Ціни в аптеках
Омніфер капсули, № 30; Омніфарма
Омніфер Капсули, № 30 Омніфарма
В 382 аптеках
від 136,20 грн
Ціни в аптеках
Реверс капсули, № 30; Омніфарма
Реверс Капсули, № 30 Омніфарма
В 401 аптеці
від 251,96 грн
Ціни в аптеках
Цинфорт капсули, № 20; Омніфарма
Цинфорт Капсули, № 20 Омніфарма
В 276 аптеках
від 125,23 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
02141, Киів, вул. О. Мишуги, 10, 2-й поверх
+38 (044) 377-51-14
www.omnifarma.com.ua
Знайдено: 5 препаратів
БІЛЕ ВУГІЛЛЯ ДОБРОГО РАНКУ® таблетки швидкорозчинні, контейнер, № 6; ООО "ОмниФарма Киев"
БІЛЕ ВУГІЛЛЯ ДОБРОГО РАНКУ® Таблетки швидкорозчинні, контейнер, № 6 ООО "ОмниФарма Киев"
В 15 аптеках інших міст
від 50,14 грн
Ціни в інших містах
Магнель капсули, № 30; Омніфарма
Магнель Капсули, № 30 Омніфарма
В 345 аптеках
від 163,13 грн
Ціни в аптеках
Омніфер капсули, № 30; Омніфарма
Омніфер Капсули, № 30 Омніфарма
В 382 аптеках
від 136,20 грн
Ціни в аптеках
Реверс капсули, № 30; Омніфарма
Реверс Капсули, № 30 Омніфарма
В 401 аптеці
від 251,96 грн
Ціни в аптеках
Цинфорт капсули, № 20; Омніфарма
Цинфорт Капсули, № 20 Омніфарма
В 276 аптеках
від 125,23 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції