Київ
Дієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовини
3.1.12.

Дієтичні добавки, що містять окремі мікро- і макроелементи

Дієтичні добавки

03Дієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовин

3.1.Дієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовини
3.1.12.Дієтичні добавки, що містять окремі мікро- і макроелементи
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Тірбізод
Тірбізод
Таблетки №25
Біхелс
від 198,00 грн
в 337 аптеках
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ФТОР-АКТИВНИЙ
ФТОР-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від 45,00 грн
в 5 аптеках
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ФОСФОР-АКТИВНИЙ
ФОСФОР-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,5 г №80
Еліт-фарм
від 51,94 грн
в 2 аптеках
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ФОСФОР-АКТИВНИЙ
ФОСФОР-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,5 г №40
Еліт-фарм
від 27,40 грн
в 2 аптеках інших міст
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МАРГАНЕЦ-АКТИВНИЙ
МАРГАНЕЦ-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №40
Еліт-фарм
від 25,70 грн
в 2 аптеках інших міст
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КОБАЛЬТ-АКТИВНИЙ
КОБАЛЬТ-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від 110,50 грн
в 1 аптеці
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МОЛІБДЕН-АКТИВНИЙ
МОЛІБДЕН-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №40
Еліт-фарм
від 29,75 грн
в 1 аптеці інших міст
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МОЛІБДЕН-АКТИВНИЙ
МОЛІБДЕН-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від 55,25 грн
в 1 аптеці
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МАРГАНЕЦ-АКТИВНИЙ
МАРГАНЕЦ-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від 68,71 грн
в 1 аптеці
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ФОСФОР-АКТИВНИЙ
ФОСФОР-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від 62,33 грн
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KAL літій оротат
KAL літій оротат
Капсули 5 мг №60
КАЛ Нутришнл
Немає в наявності
КОБАЛЬТ-АКТИВНИЙ
КОБАЛЬТ-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №40
Еліт-фарм
Немає в наявності
ФОСФОР-АКТИВНИЙ
ФОСФОР-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №40
Еліт-фарм
Немає в наявності
KAL літій оротат
KAL літій оротат
Капсули 5 мг №120
КАЛ Нутришнл
Немає в наявності
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