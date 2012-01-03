Київ
Дієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовини
3.1.12.
Дієтичні добавки, що містять окремі мікро- і макроелементи
Дієтичні добавки
03
Дієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовин
3.1.
Дієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовини
3.1.12.
Дієтичні добавки, що містять окремі мікро- і макроелементи
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Тірбізод
Таблетки №25
Біхелс
від
198,00
грн
в 337 аптеках
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ФТОР-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від
45,00
грн
в 5 аптеках
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ФОСФОР-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,5 г №80
Еліт-фарм
від
51,94
грн
в 2 аптеках
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ФОСФОР-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,5 г №40
Еліт-фарм
від
27,40
грн
в 2 аптеках інших міст
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МАРГАНЕЦ-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №40
Еліт-фарм
від
25,70
грн
в 2 аптеках інших міст
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КОБАЛЬТ-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від
110,50
грн
в 1 аптеці
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МОЛІБДЕН-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №40
Еліт-фарм
від
29,75
грн
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МОЛІБДЕН-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від
55,25
грн
в 1 аптеці
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МАРГАНЕЦ-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від
68,71
грн
в 1 аптеці
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ФОСФОР-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від
62,33
грн
в 1 аптеці
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KAL літій оротат
Капсули 5 мг №60
КАЛ Нутришнл
Немає в наявності
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КОБАЛЬТ-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №40
Еліт-фарм
Немає в наявності
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ФОСФОР-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №40
Еліт-фарм
Немає в наявності
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KAL літій оротат
Капсули 5 мг №120
КАЛ Нутришнл
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл.
Дозування
0.5 г
0.25 г
5 мг
Кількість штук в упаковці
25
40
60
80
120
Виробник
БИХЕЛС ООО
Еліт-фарм
КАЛ Нутришнл
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