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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять кальцій
3.1.4.

Дієтичні добавки, що містять кальцій 3.1.4. Класифікація

NOW FOODS КАЛЬЦІЮ ЦИТРАТ таблетки, № 30; NOW INTERNATIONAL
NOW FOODS КАЛЬЦІЮ ЦИТРАТ Таблетки, № 30 NOW INTERNATIONAL
В 617 аптеках
від 234,66 грн
Ціни в аптеках
Sunlife Calcium Elefanten fur Kinder пастилки, № 60; САНЛАЙФ ГМБХ
Sunlife Calcium Elefanten fur Kinder Пастилки, № 60 САНЛАЙФ ГМБХ
В 150 аптеках
від 728,01 грн
Ціни в аптеках
SWISS ENERGY by DR.FREI КІДС+КАЛЬЦІЙ таблетки шипучі, № 20; Медхауз Свіс Гмбх
SWISS ENERGY by DR.FREI КІДС+КАЛЬЦІЙ Таблетки шипучі, № 20 Медхауз Свіс Гмбх
Немає в наявності
Wella Vita Кальцій хелат таблетки, № 50; Аптека Гаєвського
Wella Vita Кальцій хелат Таблетки, № 50 Аптека Гаєвського
Немає в наявності
БЕРЕШ КАЛЬЦІЙ таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 10; Beres Pharmaceuticals Ltd
БЕРЕШ КАЛЬЦІЙ Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, № 10 Beres Pharmaceuticals Ltd
Немає в наявності
Біокальцевіт порошок, пакетик, 2 г, № 30; Хелаплант
Біокальцевіт Порошок, пакетик, 2 г, № 30 Хелаплант
В 137 аптеках
від 74,00 грн
Ціни в аптеках
Вістакеа Кальцій таблетки, 500 мг, № 50; Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
Вістакеа Кальцій Таблетки, 500 мг, № 50 Лабораторіос БІО-ДІС Еспанія
В 34 аптеках
від 693,55 грн
Ціни в аптеках
ВІТАМІН-КА АРТРО-КАЛЬЦІЙ серії "ЕЛІТНИЙ КАЛЬЦІЙ" 0,5 г, № 90; Фармаком
ВІТАМІН-КА АРТРО-КАЛЬЦІЙ серії "ЕЛІТНИЙ КАЛЬЦІЙ" 0,5 г, № 90 Фармаком
В 8 аптеках інших міст
від 77,43 грн
Ціни в інших містах
ВІТАМІН-КА КОРАЛОВИЙ КАЛЬЦІЙ серії "ЕЛІТНИЙ КАЛЬЦІЙ" таблетки, 0,5 г, № 90; Фармаком
ВІТАМІН-КА КОРАЛОВИЙ КАЛЬЦІЙ серії "ЕЛІТНИЙ КАЛЬЦІЙ" Таблетки, 0,5 г, № 90 Фармаком
В 1 аптеці
від 138,00 грн
Ціни в аптеках
Диво крейда таблетки, 500 мг, тм solution pharm, тм solution pharm, № 50; Аптека 283
Диво крейда Таблетки, 500 мг, тм solution pharm, тм solution pharm, № 50 Аптека 283
В 161 аптеці
від 70,73 грн
Ціни в аптеках
Диво крейда таблетки, 500 мг, тм solution pharm, лимон, тм solution pharm, лимон, № 50; Аптека 283
Диво крейда Таблетки, 500 мг, тм solution pharm, лимон, тм solution pharm, лимон, № 50 Аптека 283
В 163 аптеках
від 70,73 грн
Ціни в аптеках
Диво крейда таблетки, 500 мг, тм solution pharm, полуниця, тм solution pharm, полуниця, № 50; Аптека 283
Диво крейда Таблетки, 500 мг, тм solution pharm, полуниця, тм solution pharm, полуниця, № 50 Аптека 283
В 161 аптеці
від 70,72 грн
Ціни в аптеках
Калькацет суспензія для перорального застосування, флакон, 200 мл, № 1; Ку енд Ко
Калькацет Суспензія для перорального застосування, флакон, 200 мл, № 1 Ку енд Ко
В 1 аптеці інших міст
від 369,60 грн
Ціни в інших містах
Кальцедин сироп, 120 мл, № 1; BIOEXTRA Zrt
Кальцедин Сироп, 120 мл, № 1 BIOEXTRA Zrt
Немає в наявності
КАЛЬЦІ-К1 капсули, 0,852 г, № 30; Вітар
КАЛЬЦІ-К1 Капсули, 0,852 г, № 30 Вітар
Немає в наявності
Кальці-М таблетки, № 30; Туліп Лаб.
Кальці-М Таблетки, № 30 Туліп Лаб.
В 1 аптеці
від 175,00 грн
Ціни в аптеках
КАЛЬЦІЙ 600 З РАКОВИН УСТРИЦЬ таблетки, № 60; Солгар Вітамін енд Херб
КАЛЬЦІЙ 600 З РАКОВИН УСТРИЦЬ Таблетки, № 60 Солгар Вітамін енд Херб
В 304 аптеках
від 287,24 грн
Ціни в аптеках
КАЛЬЦІЙ 600 мг таблетки, № 75; ЮА-ФАРМ
КАЛЬЦІЙ 600 мг Таблетки, № 75 ЮА-ФАРМ
В 1 аптеці
від 379,98 грн
Ціни в аптеках
КАЛЬЦІЙ D3 ЧАРІВНИА КРЕЙДА саше, 8 г, № 12; Красота та Здоров'я
КАЛЬЦІЙ D3 ЧАРІВНИА КРЕЙДА Саше, 8 г, № 12 Красота та Здоров'я
В 1 аптеці
від 114,10 грн
Ціни в аптеках
КАЛЬЦІЙ-D3 ВЕРТЕКС капсули, № 50; Вертекс
КАЛЬЦІЙ-D3 ВЕРТЕКС Капсули, № 50 Вертекс
Немає в наявності
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