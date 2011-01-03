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Дієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовини
3.1.11.

Дієтичні добавки, що містять цинк

Дієтичні добавки

03Дієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовин

3.1.Дієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовини
3.1.11.Дієтичні добавки, що містять цинк
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NOW FOODS ПІКОЛІНАТ ЦИНКУ
NOW FOODS ПІКОЛІНАТ ЦИНКУ
Капсули 50 мг №60
NOW INTERNATIONAL
від 345,00 грн
в 687 аптеках
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Піколінат цинку
Піколінат цинку
Таблетки 22 мг флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
від 514,00 грн
в 672 аптеках
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Цинкіт
Цинкіт
Таблетки шипучі 4,5 г №20
Вьорваг Фарма
від 484,28 грн
в 526 аптеках
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Вітацинк™
Вітацинк™
Капсули №40
Вітаміни
від 99,00 грн
в 452 аптеках
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ЦИНКА ПІКОЛІНАТ
ЦИНКА ПІКОЛІНАТ
Таблетки 300 мг №90
Голден-Фарм
від 315,39 грн
в 380 аптеках
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Цинфорт
Цинфорт
Капсули №20
Омніфарма
від 127,24 грн
в 364 аптеках
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Органолакт
Органолакт
Капсули банка №60
Пракруті Продактс
від 283,38 грн
в 323 аптеках
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ФЛАВО-ЦИНК
ФЛАВО-ЦИНК
Пастилки флакон №50
Солгар Вітамін енд Херб
від 293,42 грн
в 320 аптеках
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Вітацинк™
Вітацинк™
Капсули №90
Вітаміни
від 164,94 грн
в 291 аптеці
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Піколінат цинку Powerful
Піколінат цинку Powerful
Капсули 500 мг №100
Красота та Здоров'я
від 331,50 грн
в 289 аптеках
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Now Foods Цинк
Now Foods Цинк
Таблетки 50 мг №250
NOW FOODS
від 730,98 грн
в 283 аптеках
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Цинк
Цинк
Таблетки тм профі фарм №40
від 58,80 грн
в 191 аптеці
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ЦИНКУ ЛАКТАТ тм БАУМ ФАРМ
ЦИНКУ ЛАКТАТ тм БАУМ ФАРМ
Таблетки 0,25 мг №80
Завод вітамінний Харківський
від 78,41 грн
в 147 аптеках
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Цинк
Цинк
Таблетки 0,25 г №80
від 53,47 грн
в 127 аптеках
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Цинк
Цинк
Таблетки 0,25 г №100
від 70,40 грн
в 104 аптеках
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Цинку Хелат
Цинку Хелат
Капсули №90
Голден-Фарм
від 207,78 грн
в 96 аптеках
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ЦИНК-АКТИВНИЙ
ЦИНК-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №100
Еліт-фарм
від 73,20 грн
в 81 аптеці
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Цинк
Цинк
Таблетки №40
Здравофарм
від 52,78 грн
в 73 аптеках
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Цинк
Цинк
Таблетки 0,25 г тм solution pharm №80
від 116,40 грн
в 67 аптеках
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Цинк
Цинк
Таблетки 0,25 г №40
від 32,26 грн
в 65 аптеках
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