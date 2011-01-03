Київ
Дієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовини
3.1.11.
Дієтичні добавки, що містять цинк
Дієтичні добавки
03
Дієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовин
3.1.
Дієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовини
3.1.11.
Дієтичні добавки, що містять цинк
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NOW FOODS ПІКОЛІНАТ ЦИНКУ
Капсули 50 мг №60
NOW INTERNATIONAL
від
345,00
грн
в 687 аптеках
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Піколінат цинку
Таблетки 22 мг флакон №100
Солгар Вітамін енд Херб
від
514,00
грн
в 672 аптеках
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Цинкіт
Таблетки шипучі 4,5 г №20
Вьорваг Фарма
від
484,28
грн
в 526 аптеках
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Вітацинк™
Капсули №40
Вітаміни
від
99,00
грн
в 452 аптеках
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ЦИНКА ПІКОЛІНАТ
Таблетки 300 мг №90
Голден-Фарм
від
315,39
грн
в 380 аптеках
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Цинфорт
Капсули №20
Омніфарма
від
127,24
грн
в 364 аптеках
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Органолакт
Капсули банка №60
Пракруті Продактс
від
283,38
грн
в 323 аптеках
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ФЛАВО-ЦИНК
Пастилки флакон №50
Солгар Вітамін енд Херб
від
293,42
грн
в 320 аптеках
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Вітацинк™
Капсули №90
Вітаміни
від
164,94
грн
в 291 аптеці
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Піколінат цинку Powerful
Капсули 500 мг №100
Красота та Здоров'я
від
331,50
грн
в 289 аптеках
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Now Foods Цинк
Таблетки 50 мг №250
NOW FOODS
від
730,98
грн
в 283 аптеках
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Цинк
Таблетки тм профі фарм №40
від
58,80
грн
в 191 аптеці
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ЦИНКУ ЛАКТАТ тм БАУМ ФАРМ
Таблетки 0,25 мг №80
Завод вітамінний Харківський
від
78,41
грн
в 147 аптеках
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Цинк
Таблетки 0,25 г №80
від
53,47
грн
в 127 аптеках
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Цинк
Таблетки 0,25 г №100
від
70,40
грн
в 104 аптеках
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Цинку Хелат
Капсули №90
Голден-Фарм
від
207,78
грн
в 96 аптеках
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ЦИНК-АКТИВНИЙ
Таблетки 0,25 г №100
Еліт-фарм
від
73,20
грн
в 81 аптеці
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Цинк
Таблетки №40
Здравофарм
від
52,78
грн
в 73 аптеках
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Цинк
Таблетки 0,25 г тм solution pharm №80
від
116,40
грн
в 67 аптеках
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Цинк
Таблетки 0,25 г №40
від
32,26
грн
в 65 аптеках
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Jayson Pharmaceuticals Ltd
Kohler Pharma
LONG LIFE INC
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NOW INTERNATIONAL
Natural Organics Laboratories, Inc.
OstroVit Sp. Z.o.o
Puritan's Pride
Solgar Vitamin and Herb
Swanson Health Products
VP Laboratory LTD
Vefa Illac Sanayi Ve Ticaret
Woerwag Pharma
Агрика-Пром
Аптека 283
Аптека Гаєвського
Астрафарм
Біо Лайт
Біотек
Валмарк
Витамины
Витера
ГРІН-ВІЗА
Георг Биосистемы
Голден-Фарм
Доктор Хелси
ЕКО-МОН ПП
Евро Плюс
Еліт-фарм
Ерсель Фарма Україна
Завод вітамінний Харківський
Здравофарм
Ирис Фарм
Кортес
Красота та Здоров'я
ЛекоПро
МСК-МЕД
Марина
Мультикапс
Нутра Мануфектурінг
ООО "ОмниФарма Киев"
Орзакс
Пракруті Продактс
Солгар Вітамін енд Херб
Сперко Украина
Спортер-Україна
Фармаком
Форсаж Плюс
Эликсир
Энзим
Юниверс Фарм
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