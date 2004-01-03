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Список виробниківТТовариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»

Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»

Україна, 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20А
800-508-31-90
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Знайдено: 18 препаратів
АСКОРВІТА МАКС таблетки, № 30; Натур Продукт Фарма
АСКОРВІТА МАКС Таблетки, № 30 Натур Продукт Фарма
В 453 аптеках
від 151,20 грн
Ціни в аптеках
АСКОРВІТА МАКС таблетки шипучі, № 20; Натур Продукт Фарма
АСКОРВІТА МАКС Таблетки шипучі, № 20 Натур Продукт Фарма
В 216 аптеках
від 172,12 грн
Ціни в аптеках
БІЛОМАГ ФОРТЕ МЕДІВІТ капсули, 570 мг, № 60; Натур Продукт Фарма
БІЛОМАГ ФОРТЕ МЕДІВІТ Капсули, 570 мг, № 60 Натур Продукт Фарма
В 312 аптеках
від 156,92 грн
Ціни в аптеках
Гепаслім капсули, № 30; Натур Продукт Фарма
Гепаслім Капсули, № 30 Натур Продукт Фарма
В 94 аптеках
від 137,95 грн
Ціни в аптеках
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВИЙ (БЕРЕСТОВИЙ) 100 мл; Синерджи Хелс Фарм
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВИЙ (БЕРЕСТОВИЙ) 100 мл Синерджи Хелс Фарм
В 119 аптеках
від 76,20 грн
Ціни в аптеках
ДЕТРІКАЛ 2000 таблетки, 320 мг, № 60; Натур Продукт Фарма
ДЕТРІКАЛ 2000 Таблетки, 320 мг, № 60 Натур Продукт Фарма
В 142 аптеках
від 116,63 грн
Ціни в аптеках
ДЕТРІКАЛ 2000 таблетки розчинні, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 24; Стелла Нутришн Сп. з.о.о.
ДЕТРІКАЛ 2000 Таблетки розчинні, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 24 Стелла Нутришн Сп. з.о.о.
В 1 аптеці
від 116,63 грн
Ціни в аптеках
ДЕТРІКАЛ 2000 таблетки розчинні, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 24; Стелла Нутришн Сп. з.о.о.
ДЕТРІКАЛ 2000 Таблетки розчинні, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 24 Стелла Нутришн Сп. з.о.о.
В 2 аптеках
від 120,00 грн
Ціни в аптеках
Какао масло 15 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Какао масло 15 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 9 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Какао олія "Dr.Oil" стік, 15 г, № 10; Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Какао олія "Dr.Oil" Стік, 15 г, № 10 Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 174 аптеках
від 174,20 грн
Ціни в аптеках
КАКАО-МАСЛО таблетки, 2,25 г, блістер, № 5; Синерджи Хелс Фарм
КАКАО-МАСЛО Таблетки, 2,25 г, блістер, № 5 Синерджи Хелс Фарм
В 2 аптеках інших міст
від 19,65 грн
Ціни в інших містах
КАКАО-МАСЛО З ВІТАМІНАМИ A, E І ОЛІЄЮ ОБЛІПИХИ олія, стаканчик полімерний, 15 г, № 1; Синерджи Хелс Фарм
КАКАО-МАСЛО З ВІТАМІНАМИ A, E І ОЛІЄЮ ОБЛІПИХИ Олія, стаканчик полімерний, 15 г, № 1 Синерджи Хелс Фарм
В 13 аптеках
від 20,00 грн
Ціни в аптеках
КАКАО-МАСЛО ФАСОВАНЕ 15 г, № 1; Синерджи Хелс Фарм
КАКАО-МАСЛО ФАСОВАНЕ 15 г, № 1 Синерджи Хелс Фарм
В 242 аптеках
від 21,20 грн
Ціни в аптеках
МАГНІЙ СУДОМИ МЕДІВІТ таблетки, № 50; Натур Продукт Фарма
МАГНІЙ СУДОМИ МЕДІВІТ Таблетки, № 50 Натур Продукт Фарма
В 2 аптеках
від 181,88 грн
Ціни в аптеках
МАГНІЙ СУДОМИ МЕДІВІТ таблетки, № 56; Натур Продукт Фарма
МАГНІЙ СУДОМИ МЕДІВІТ Таблетки, № 56 Натур Продукт Фарма
В 890 аптеках
від 153,76 грн
Ціни в аптеках
Меностоп капсули, № 30; Hasco-Lek
Меностоп Капсули, № 30 Hasco-Lek
В 304 аптеках
від 176,52 грн
Ціни в аптеках
МУМІЙО ОЧИЩЕНЕ таблетки, 0,2 г, № 30; Аронія Фарм
МУМІЙО ОЧИЩЕНЕ Таблетки, 0,2 г, № 30 Аронія Фарм
В 107 аптеках
від 60,59 грн
Ціни в аптеках
МУМІЙО ОЧИЩЕНЕ таблетки, 0,2 г, № 60; Аронія Фарм
МУМІЙО ОЧИЩЕНЕ Таблетки, 0,2 г, № 60 Аронія Фарм
В 221 аптеці
від 107,21 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Україна, 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20А
800-508-31-90
Знайдено: 18 препаратів
АСКОРВІТА МАКС таблетки, № 30; Натур Продукт Фарма
АСКОРВІТА МАКС Таблетки, № 30 Натур Продукт Фарма
В 453 аптеках
від 151,20 грн
Ціни в аптеках
АСКОРВІТА МАКС таблетки шипучі, № 20; Натур Продукт Фарма
АСКОРВІТА МАКС Таблетки шипучі, № 20 Натур Продукт Фарма
В 216 аптеках
від 172,12 грн
Ціни в аптеках
БІЛОМАГ ФОРТЕ МЕДІВІТ капсули, 570 мг, № 60; Натур Продукт Фарма
БІЛОМАГ ФОРТЕ МЕДІВІТ Капсули, 570 мг, № 60 Натур Продукт Фарма
В 312 аптеках
від 156,92 грн
Ціни в аптеках
Гепаслім капсули, № 30; Натур Продукт Фарма
Гепаслім Капсули, № 30 Натур Продукт Фарма
В 94 аптеках
від 137,95 грн
Ціни в аптеках
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВИЙ (БЕРЕСТОВИЙ) 100 мл; Синерджи Хелс Фарм
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВИЙ (БЕРЕСТОВИЙ) 100 мл Синерджи Хелс Фарм
В 119 аптеках
від 76,20 грн
Ціни в аптеках
ДЕТРІКАЛ 2000 таблетки, 320 мг, № 60; Натур Продукт Фарма
ДЕТРІКАЛ 2000 Таблетки, 320 мг, № 60 Натур Продукт Фарма
В 142 аптеках
від 116,63 грн
Ціни в аптеках
ДЕТРІКАЛ 2000 таблетки розчинні, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 24; Стелла Нутришн Сп. з.о.о.
ДЕТРІКАЛ 2000 Таблетки розчинні, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 24 Стелла Нутришн Сп. з.о.о.
В 1 аптеці
від 116,63 грн
Ціни в аптеках
ДЕТРІКАЛ 2000 таблетки розчинні, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 24; Стелла Нутришн Сп. з.о.о.
ДЕТРІКАЛ 2000 Таблетки розчинні, зі смаком вишні, зі смаком вишні, № 24 Стелла Нутришн Сп. з.о.о.
В 2 аптеках
від 120,00 грн
Ціни в аптеках
Какао масло 15 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Какао масло 15 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 9 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Какао олія "Dr.Oil" стік, 15 г, № 10; Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Какао олія "Dr.Oil" Стік, 15 г, № 10 Товариство з обмеженою відповідальністю «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 174 аптеках
від 174,20 грн
Ціни в аптеках
КАКАО-МАСЛО таблетки, 2,25 г, блістер, № 5; Синерджи Хелс Фарм
КАКАО-МАСЛО Таблетки, 2,25 г, блістер, № 5 Синерджи Хелс Фарм
В 2 аптеках інших міст
від 19,65 грн
Ціни в інших містах
КАКАО-МАСЛО З ВІТАМІНАМИ A, E І ОЛІЄЮ ОБЛІПИХИ олія, стаканчик полімерний, 15 г, № 1; Синерджи Хелс Фарм
КАКАО-МАСЛО З ВІТАМІНАМИ A, E І ОЛІЄЮ ОБЛІПИХИ Олія, стаканчик полімерний, 15 г, № 1 Синерджи Хелс Фарм
В 13 аптеках
від 20,00 грн
Ціни в аптеках
КАКАО-МАСЛО ФАСОВАНЕ 15 г, № 1; Синерджи Хелс Фарм
КАКАО-МАСЛО ФАСОВАНЕ 15 г, № 1 Синерджи Хелс Фарм
В 242 аптеках
від 21,20 грн
Ціни в аптеках
МАГНІЙ СУДОМИ МЕДІВІТ таблетки, № 50; Натур Продукт Фарма
МАГНІЙ СУДОМИ МЕДІВІТ Таблетки, № 50 Натур Продукт Фарма
В 2 аптеках
від 181,88 грн
Ціни в аптеках
МАГНІЙ СУДОМИ МЕДІВІТ таблетки, № 56; Натур Продукт Фарма
МАГНІЙ СУДОМИ МЕДІВІТ Таблетки, № 56 Натур Продукт Фарма
В 890 аптеках
від 153,76 грн
Ціни в аптеках
Меностоп капсули, № 30; Hasco-Lek
Меностоп Капсули, № 30 Hasco-Lek
В 304 аптеках
від 176,52 грн
Ціни в аптеках
МУМІЙО ОЧИЩЕНЕ таблетки, 0,2 г, № 30; Аронія Фарм
МУМІЙО ОЧИЩЕНЕ Таблетки, 0,2 г, № 30 Аронія Фарм
В 107 аптеках
від 60,59 грн
Ціни в аптеках
МУМІЙО ОЧИЩЕНЕ таблетки, 0,2 г, № 60; Аронія Фарм
МУМІЙО ОЧИЩЕНЕ Таблетки, 0,2 г, № 60 Аронія Фарм
В 221 аптеці
від 107,21 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції