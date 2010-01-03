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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять залізо
3.1.1.

Дієтичні добавки, що містять залізо 3.1.1. Класифікація

DiAnge Залізо капсули, 30 мг, № 90; Дієнж
DiAnge Залізо Капсули, 30 мг, № 90 Дієнж
В 10 аптеках інших міст
від 969,20 грн
Ціни в інших містах
Innofer суспензія, флакон, 100 мл, № 1; Smart Pharma
Innofer Суспензія, флакон, 100 мл, № 1 Smart Pharma
Немає в наявності
Now Foods Залізо капсули, 18 мг, № 120; NOW FOODS
Now Foods Залізо Капсули, 18 мг, № 120 NOW FOODS
В 5 аптеках
від 483,08 грн
Ціни в аптеках
Now Foods Залізо капсули, 36 мг, № 30; undefined
Now Foods Залізо Капсули, 36 мг, № 30
В 612 аптеках
від 182,59 грн
Ціни в аптеках
PLUSSSZ ЖЕЛЕЗО + МУЛЬТИВІТАМІН таблетки шипучі, 4.3 г, зі смаком вишні-апельсина, зі смаком вишні-апельсина, № 20; Польський Лек
PLUSSSZ ЖЕЛЕЗО + МУЛЬТИВІТАМІН Таблетки шипучі, 4.3 г, зі смаком вишні-апельсина, зі смаком вишні-апельсина, № 20 Польський Лек
Немає в наявності
Principium ФерПлюс потрійної дії таблетки, № 30; The Company Bios Line S.p.A.
Principium ФерПлюс потрійної дії Таблетки, № 30 The Company Bios Line S.p.A.
Немає в наявності
АКТИВІТ ЗАЛІЗО З ЛАКТОФЕРИНОМ таблетки, блістер, № 20; ЮА-ФАРМ
АКТИВІТ ЗАЛІЗО З ЛАКТОФЕРИНОМ Таблетки, блістер, № 20 ЮА-ФАРМ
В 4 аптеках
від 406,67 грн
Ціни в аптеках
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл, № 1; Фармацевтична Компанія Біостимулятор
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл, № 1 Фармацевтична Компанія Біостимулятор
В 3 аптеках
від 250,50 грн
Ціни в аптеках
ГЕМОГЛОБІН СИЛА ПЛЮС капсули, 0,4 г, банка полімерна, № 60; Красота та Здоров'я
ГЕМОГЛОБІН СИЛА ПЛЮС Капсули, 0,4 г, банка полімерна, № 60 Красота та Здоров'я
В 7 аптеках інших міст
від 306,20 грн
Ціни в інших містах
ГЕМОГЛОБІНКИ АКТИВ ПЛЮС таблетки, 3 г, туба, № 20; КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ООО
ГЕМОГЛОБІНКИ АКТИВ ПЛЮС Таблетки, 3 г, туба, № 20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ООО
Немає в наявності
ГЕМОГЛОБІНКИ БЕБІ ПЛЮС таблетки, 3 г, туба, № 20; КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ООО
ГЕМОГЛОБІНКИ БЕБІ ПЛЮС Таблетки, 3 г, туба, № 20 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ООО
Немає в наявності
ДЖЕНТЛ АЙРОН таблетки, № 90; Солгар Вітамін енд Херб
ДЖЕНТЛ АЙРОН Таблетки, № 90 Солгар Вітамін енд Херб
В 346 аптеках
від 481,62 грн
Ціни в аптеках
ЗАЛІЗА ХЕЛАТ капсули, № 90; Голден-Фарм
ЗАЛІЗА ХЕЛАТ Капсули, № 90 Голден-Фарм
В 398 аптеках
від 245,56 грн
Ціни в аптеках
Залізо таблетки, 0,5 г, № 60; Фармаком
Залізо Таблетки, 0,5 г, № 60 Фармаком
В 14 аптеках
від 61,51 грн
Ціни в аптеках
Залізо спрей APNAS NATURAL 14.4 мл, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 1; ЮА-ФАРМ
Залізо спрей APNAS NATURAL 14.4 мл, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 1 ЮА-ФАРМ
Немає в наявності
ЗАЛІЗО-АКТИВНЕ таблетки, 0.25 г, № 40; Еліт-фарм
ЗАЛІЗО-АКТИВНЕ Таблетки, 0.25 г, № 40 Еліт-фарм
В 4 аптеках
від 38,00 грн
Ціни в аптеках
ЗАЛІЗО-АКТИВНЕ таблетки, 0.25 г, № 80; Еліт-фарм
ЗАЛІЗО-АКТИВНЕ Таблетки, 0.25 г, № 80 Еліт-фарм
В 95 аптеках
від 60,49 грн
Ціни в аптеках
Зест Феррум ретард таблетки, № 30; Дельта Медікел
Зест Феррум ретард Таблетки, № 30 Дельта Медікел
В 422 аптеках
від 268,71 грн
Ціни в аптеках
Кронофер таблетки, № 30; С.І.І.Т. С.р.л.
Кронофер Таблетки, № 30 С.І.І.Т. С.р.л.
В 131 аптеці
від 380,50 грн
Ціни в аптеках
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН капсули, 25 мг, № 90; Солгар Вітамін енд Херб
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН Капсули, 25 мг, № 90 Солгар Вітамін енд Херб
В 154 аптеках
від 494,83 грн
Ціни в аптеках
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