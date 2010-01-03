від 969,20 грн
Now Foods Залізо Капсули, 18 мг, № 120 NOW FOODS
від 483,08 грн
від 182,59 грн
PLUSSSZ ЖЕЛЕЗО + МУЛЬТИВІТАМІН Таблетки шипучі, 4.3 г, зі смаком вишні-апельсина, зі смаком вишні-апельсина, № 20 Польський Лек
Немає в наявності
від 406,67 грн
ГЕМОГЛОБІН НЕКТАР ПЛЮС 250 мл, № 1 Фармацевтична Компанія Біостимулятор
від 250,50 грн
ГЕМОГЛОБІН СИЛА ПЛЮС Капсули, 0,4 г, банка полімерна, № 60 Красота та Здоров'я
від 306,20 грн
ДЖЕНТЛ АЙРОН Таблетки, № 90 Солгар Вітамін енд Херб
від 481,62 грн
ЗАЛІЗА ХЕЛАТ Капсули, № 90 Голден-Фарм
від 245,56 грн
Залізо Таблетки, 0,5 г, № 60 Фармаком
від 61,51 грн
Залізо спрей APNAS NATURAL 14.4 мл, з апельсиновим смаком, з апельсиновим смаком, № 1 ЮА-ФАРМ
Немає в наявності
ЗАЛІЗО-АКТИВНЕ Таблетки, 0.25 г, № 40 Еліт-фарм
від 38,00 грн
ЗАЛІЗО-АКТИВНЕ Таблетки, 0.25 г, № 80 Еліт-фарм
від 60,49 грн
від 268,71 грн
Кронофер Таблетки, № 30 С.І.І.Т. С.р.л.
від 380,50 грн
ЛЕГКОЗАСВОЮВАНЕ ЗАЛІЗО ДЖЕНТЛ АЙРОН Капсули, 25 мг, № 90 Солгар Вітамін енд Херб
від 494,83 грн