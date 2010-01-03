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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять кремній
3.1.5.

Дієтичні добавки, що містять кремній 3.1.5. Класифікація

КРЕМНІЙ-АКТИВНИЙ таблетки, 0,5 г, № 80; Евро плюс
КРЕМНІЙ-АКТИВНИЙ Таблетки, 0,5 г, № 80 Евро плюс
Немає в наявності
КРЕМНІЙ-АКТИВНИЙ таблетки, 0,25 г, № 40; Евро плюс
КРЕМНІЙ-АКТИВНИЙ Таблетки, 0,25 г, № 40 Евро плюс
В 13 аптеках
від 43,50 грн
Ціни в аптеках
КРЕМНІЙ-АКТИВНИЙ таблетки, 0,25 г, № 80; Евро плюс
КРЕМНІЙ-АКТИВНИЙ Таблетки, 0,25 г, № 80 Евро плюс
В 110 аптеках
від 47,70 грн
Ціни в аптеках
СОР.БОНА SiO2 АКТИВНИЙ КРЕМНІЙ капсули, № 20; Здравофарм
СОР.БОНА SiO2 АКТИВНИЙ КРЕМНІЙ Капсули, № 20 Здравофарм
Немає в наявності
СОР.БОНА SiO2 АКТИВНИЙ КРЕМНІЙ капсули, № 100; Здравофарм
СОР.БОНА SiO2 АКТИВНИЙ КРЕМНІЙ Капсули, № 100 Здравофарм
Немає в наявності