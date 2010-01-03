Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять окремі мінеральні речовиниДієтичні добавки, що містять кремній 3.1.5. Дієтичні добавки, що містять кремній 3.1.5. Класифікація Класифікація дієтичних добавок Плитка Список КРЕМНІЙ-АКТИВНИЙ Таблетки, 0,5 г, № 80 Евро плюс Немає в наявності Ціни в аптеках КРЕМНІЙ-АКТИВНИЙ Таблетки, 0,25 г, № 40 Евро плюс В 13 аптеках від 43,50 грн Ціни в аптеках КРЕМНІЙ-АКТИВНИЙ Таблетки, 0,25 г, № 80 Евро плюс В 110 аптеках від 47,70 грн Ціни в аптеках СОР.БОНА SiO2 АКТИВНИЙ КРЕМНІЙ Капсули, № 20 Здравофарм Немає в наявності Ціни в аптеках СОР.БОНА SiO2 АКТИВНИЙ КРЕМНІЙ Капсули, № 100 Здравофарм Немає в наявності Ціни в аптеках