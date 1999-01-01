Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C C
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C C
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C01
Суматриптан
N02C C03
Золмітриптан
N02C C04
Ризатриптан
N02C C06
Елетріптан
Сортування:
По популярності
Фільтр
Золмігрен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер в пачці №10
Фармак
від
366,35
грн
в 915 аптеках
Знайти в аптеках
Стопмігрен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №6
Київський вітамінний завод
від
169,21
грн
в 856 аптеках
Знайти в аптеках
Золмігрен® спрей
Спрей назальний дозований 2,5 мг/доза флакон 2 мл 20 доз №1
Фармак
від
476,36
грн
в 825 аптеках
Знайти в аптеках
Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від
144,70
грн
в 824 аптеках
Знайти в аптеках
Стопмігрен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №3
Київський вітамінний завод
від
171,05
грн
в 806 аптеках
Знайти в аптеках
Золмігрен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер в пачці №2
Фармак
від
90,74
грн
в 805 аптеках
Знайти в аптеках
Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від
72,55
грн
в 780 аптеках
Знайти в аптеках
Золмігрен® спрей
Спрей назальний дозований 5 мг/доза флакон 2 мл 20 доз №1
Фармак
від
500,84
грн
в 768 аптеках
Знайти в аптеках
Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці №3
Астрафарм
від
101,83
грн
в 721 аптеці
Знайти в аптеках
Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці №3
Астрафарм
від
169,04
грн
в 707 аптеках
Знайти в аптеках
Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №9
Асіно
від
522,00
грн
в 687 аптеках
Знайти в аптеках
Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №3
Асіно
від
201,14
грн
в 638 аптеках
Знайти в аптеках
Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці №10
Астрафарм
від
287,45
грн
в 589 аптеках
Знайти в аптеках
Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці №10
Астрафарм
від
402,16
грн
в 459 аптеках
Знайти в аптеках
Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від
394,49
грн
в 400 аптеках
Знайти в аптеках
Рапіміг
Таблетки, що диспергуються 2,5 мг №6
Teva
від
272,06
грн
в 386 аптеках
Знайти в аптеках
Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №6
Асіно
від
340,47
грн
в 362 аптеках
Знайти в аптеках
Рапіміг
Таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Teva
від
402,10
грн
в 351 аптеці
Знайти в аптеках
Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від
318,73
грн
в 333 аптеках
Знайти в аптеках
Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від
786,36
грн
в 301 аптеці
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
капс.
спрей назал. доз.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
Показати всі
Дозування
2.5 мг
2.5 мг/доза
5 мг
5 мг/доза
10 мг
20 мг
40 мг
50 мг
80 мг
100 мг
Показати всі
Пакування
блістер
блістер у коробці
фл. 2 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
3
6
9
10
Показати всі
Виробник
GlaxoSmithKline Export
Астрафарм
Асіно
Дарница
Здоровье
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Микрохим
Польфарма
Тева Украина
Фармак
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню