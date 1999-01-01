Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C C

Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C CСелективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
Сортування: По популярності
Золмігрен®
Золмігрен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер в пачці №10
Фармак
від 366,35 грн
в 915 аптеках
Знайти в аптеках
Стопмігрен
Стопмігрен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №6
Київський вітамінний завод
від 169,21 грн
в 856 аптеках
Знайти в аптеках
Золмігрен® спрей
Золмігрен® спрей
Спрей назальний дозований 2,5 мг/доза флакон 2 мл 20 доз №1
Фармак
від 476,36 грн
в 825 аптеках
Знайти в аптеках
Антимігрен-Здоров'я
Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від 144,70 грн
в 824 аптеках
Знайти в аптеках
Стопмігрен
Стопмігрен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №3
Київський вітамінний завод
від 171,05 грн
в 806 аптеках
Знайти в аптеках
Золмігрен®
Золмігрен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер в пачці №2
Фармак
від 90,74 грн
в 805 аптеках
Знайти в аптеках
Антимігрен-Здоров'я
Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від 72,55 грн
в 780 аптеках
Знайти в аптеках
Золмігрен® спрей
Золмігрен® спрей
Спрей назальний дозований 5 мг/доза флакон 2 мл 20 доз №1
Фармак
від 500,84 грн
в 768 аптеках
Знайти в аптеках
Амігрен
Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці №3
Астрафарм
від 101,83 грн
в 721 аптеці
Знайти в аптеках
Амігрен
Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці №3
Астрафарм
від 169,04 грн
в 707 аптеках
Знайти в аптеках
Різоптан®
Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №9
Асіно
від 522,00 грн
в 687 аптеках
Знайти в аптеках
Різоптан®
Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №3
Асіно
від 201,14 грн
в 638 аптеках
Знайти в аптеках
Амігрен
Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці №10
Астрафарм
від 287,45 грн
в 589 аптеках
Знайти в аптеках
Амігрен
Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці №10
Астрафарм
від 402,16 грн
в 459 аптеках
Знайти в аптеках
Ельптан
Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від 394,49 грн
в 400 аптеках
Знайти в аптеках
Рапіміг
Рапіміг
Таблетки, що диспергуються 2,5 мг №6
Teva
від 272,06 грн
в 386 аптеках
Знайти в аптеках
Різоптан®
Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №6
Асіно
від 340,47 грн
в 362 аптеках
Знайти в аптеках
Рапіміг
Рапіміг
Таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Teva
від 402,10 грн
в 351 аптеці
Знайти в аптеках
Ельптан
Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від 318,73 грн
в 333 аптеках
Знайти в аптеках
Ельптан
Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від 786,36 грн
в 301 аптеці
Знайти в аптеках
12
ГоловнаКошикОбране