Больовий синдром — завжди прояв якогось захворювання та патологічного стану. Тому основа лікування при больовому синдромі — встановлення діагнозу, тобто причини виникнення болю.
Зазвичай симптоматичну терапію при болю проводять залежно від його інтенсивності та ефекту попереднього симптоматичного лікування.
Представники групи опіоїдів залежно від хімічної будови поділяються на:
Інші анальгетики та антипіретики:
Засоби, що застосовуються при мігрені:
Анальгетики — це група різноманітних препаратів з різними механізмами дії.
Так, знеболювальний ефект опіоїдів пояснюється їх агоністичною дією на опіоїдні рецептори в головному мозку. Таким чином, препарати цієї групи активують внутрішню антиноцицептивну опіоїдну систему. Застосування опіоїдних анальгетиків пов'язане з високим ризиком розвитку наркотичної залежності.
Знеболювальна дія парацетамолу переважно пояснюється неселективною інгібувальною дією на циклоксигеназу (ЦОГ). Однак парацетамол пригнічує ЦОГ лише за наявності пероксидаз та не інгібує синтез простагландинів у периферичних тканинах. Також парацетамол має антипіретичний ефект, оскільки інгібує ЦОГ-2 як у центрах болю, так і в центрах терморегуляції у центральній нервовій системі. Протизапальний ефект парацетамолу мінімальний — препарат не інгібує синтез простагландинів у периферичних тканинах (McCrae J.C. et al., 2018).
Анальгетичний та жарознижувальний ефект метамізолу натрію пояснюється пригніченням синтезу простагландинів і брадикініну. Крім того, препарат знижує проведення больових імпульсів провідними шляхами і підвищує поріг збудливості центру больової чутливості в таламусі. При цьому метамізол натрію не виявляє вираженої протизапальної дії. Ацетилсаліцилова кислота має анальгетичні властивості при застосуванні її у високих дозах (одноразова доза близько 1000 мг). Ацетилсаліцилат лізину — форма ацетилсаліцилової кислоти для внутрішньовенного введення. Ацетилсаліцилат лізину інгібує ЦОГ, що призводить до пригнічення синтезу простагландинів, тромбоксану А2 у тромбоцитах. Препарат виявляє знеболювальну, жарознижувальну, антиагрегантну дію, сприяє поліпшенню кровообігу. Ацетилсаліцилат лізину застосовується при гіпертермії, для усунення больового синдрому різного генезу (м'язово-суглобовий біль, неврити, коліки, головний і зубний біль, післяопераційний біль), у комплексній терапії пацієнтів з тромбофлебітами та для профілактики й лікування післяопераційних тромбозів.
Застосовувані в терапії осіб з мігренню селективні агоністи 5-HT1-рецепторів серотоніну зв'язуються з судинними 5-HT1B- і 5-HT1D-рецепторами екстрацеребральних інтракраніальних судин та сенсорних гілок трійчастого нерва. Це призводить до звуження внутрішньочерепних судин, пригнічення вивільнення нейропептиду, зменшення вираженості больового синдрому. Вважається, що розвиток мігренозного нападу пов'язаний з розширенням цих судин.
Протипоказання характерні для всіх анальгетиків. Так, препарат першої лінії для терапії пацієнтів з больовим синдромом парацетамол протипоказаний при:
Перед прийомом навіть безрецептурних препаратів необхідно ознайомитися зі списком протипоказань в інструкцій для медичного застосування МОЗ України. Крім того, слід пам'ятати, що існує ряд загальних протипоказань до застосування анальгетиків — наприклад, таблетки для знеболювання не застосовують при болю в животі з невстановленої причини. Це пов'язано з тим, що усунення больового синдрому може змінити клінічну картину захворювання і викликати затримку у встановленні правильного діагнозу. У ряді випадків (наприклад при гострому апендициті, перфоративній виразці шлунка, панкреатиті) це може мати критичні наслідки.
Крім того, якщо вираженість больового синдрому не зменшується на фоні прийому анальгетиків, розвиваються нові симптоми, больовий синдром рецидивує після припинення курсу прийому препарату, слід звернутися за консультацією до лікаря.
Таблетки для знеболювання у дітей не слід застосовувати більше 3 днів без консультації лікаря.