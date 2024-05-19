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Амігрен капсули 50 мг блістер у коробці, №10 - Київ (622857) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 476 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
408,99
Економія: -95,59 грн
313,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
516,80
Економія: -201,00 грн
315,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
292,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
307,74 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
291,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
426,99
Економія: -113,59 грн
313,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
278,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
496,20
Економія: -180,40 грн
315,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
502,60
Економія: -186,80 грн
315,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
502,60
Економія: -186,80 грн
315,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
384,16
Економія: -75,24 грн
308,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
289,58 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
415,70
Економія: -105,39 грн
310,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
376,11
Економія: -106,58 грн
269,53 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
377,99
Економія: -64,59 грн
313,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
293,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
376,65
Економія: -69,56 грн
307,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
358,29
Економія: -81,14 грн
277,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
327,23
Економія: -20,14 грн
307,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
308,34 грн