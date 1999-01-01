Київ
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C03
Золмітриптан
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C C
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C03
Золмітриптан
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Золмігрен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер в пачці №10
Фармак
від
366,35
грн
в 915 аптеках
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Золмігрен® спрей
Спрей назальний дозований 2,5 мг/доза флакон 2 мл 20 доз №1
Фармак
від
476,36
грн
в 825 аптеках
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Золмігрен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер в пачці №2
Фармак
від
90,74
грн
в 805 аптеках
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Золмігрен® спрей
Спрей назальний дозований 5 мг/доза флакон 2 мл 20 доз №1
Фармак
від
500,84
грн
в 768 аптеках
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Рапіміг
Таблетки, що диспергуються 2,5 мг №6
Teva
від
272,06
грн
в 386 аптеках
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Рапіміг
Таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Teva
від
402,10
грн
в 351 аптеці
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Ексенза
Спрей назальний дозований 2,5 мг/доза флакон 2 мл 20 доз №1
Мікрохім
Немає в наявності
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Рапіміг
Таблетки, що диспергуються 2,5 мг №2
Teva
Немає в наявності
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Форма випуску
спрей назал. доз.
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
Дозування
2.5 мг
2.5 мг/доза
5 мг
5 мг/доза
Пакування
блістер
фл. 2 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
6
10
Виробник
Микрохим
Тева Украина
Фармак
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