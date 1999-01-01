Київ
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C03

Золмітриптан

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C CСелективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C03Золмітриптан
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Золмігрен®
Золмігрен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер в пачці №10
Фармак
від 366,35 грн
в 915 аптеках
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Золмігрен® спрей
Золмігрен® спрей
Спрей назальний дозований 2,5 мг/доза флакон 2 мл 20 доз №1
Фармак
від 476,36 грн
в 825 аптеках
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Золмігрен®
Золмігрен®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер в пачці №2
Фармак
від 90,74 грн
в 805 аптеках
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Золмігрен® спрей
Золмігрен® спрей
Спрей назальний дозований 5 мг/доза флакон 2 мл 20 доз №1
Фармак
від 500,84 грн
в 768 аптеках
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Рапіміг
Рапіміг
Таблетки, що диспергуються 2,5 мг №6
Teva
від 272,06 грн
в 386 аптеках
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Рапіміг
Рапіміг
Таблетки, що диспергуються 5 мг №6
Teva
від 402,10 грн
в 351 аптеці
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Ексенза
Ексенза
Спрей назальний дозований 2,5 мг/доза флакон 2 мл 20 доз №1
Мікрохім
Немає в наявності
Рапіміг
Рапіміг
Таблетки, що диспергуються 2,5 мг №2
Teva
Немає в наявності
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