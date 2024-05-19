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Амігрен капсули 50 мг блістер у коробці, №3 - Київ (99877) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 845 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
152,99
Економія: -32,83 грн
120,16 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (1)
194,50
Економія: -73,30 грн
121,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
118,75 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
113,99 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
112,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
120,80 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (11)
102,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (11)
136,99
Економія: -16,83 грн
120,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
107,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
96,91 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
192,40
Економія: -71,20 грн
121,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
138,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
137,71
Економія: -51,89 грн
85,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
112,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
91,81 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
185,50
Економія: -54,43 грн
131,07 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
104,84 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
186,40
Економія: -65,20 грн
121,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
139,28
Економія: -40,24 грн
99,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
142,99
Економія: -22,83 грн
120,16 грн