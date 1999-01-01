Київ
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C04
Ризатриптан
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C C
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C04
Ризатриптан
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Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №9
Асіно
від
522,00
грн
в 687 аптеках
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Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №3
Асіно
від
201,14
грн
в 638 аптеках
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Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №6
Асіно
від
340,47
грн
в 362 аптеках
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Різамігрен
Таблетки 10 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від
150,79
грн
в 299 аптеках
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Різамігрен
Таблетки 5 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від
70,70
грн
в 17 аптеках
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Дозування
5 мг
10 мг
Кількість штук в упаковці
3
6
9
Виробник
Асіно
Корпорація Здоров'я
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