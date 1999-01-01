Київ
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C04

Ризатриптан

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C CСелективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C04Ризатриптан
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Різоптан®
Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №9
Асіно
від 522,00 грн
в 687 аптеках
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Різоптан®
Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №3
Асіно
від 201,14 грн
в 638 аптеках
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Різоптан®
Різоптан®
Таблетки 10 мг блістер №6
Асіно
від 340,47 грн
в 362 аптеках
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Різамігрен
Різамігрен
Таблетки 10 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від 150,79 грн
в 299 аптеках
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Різамігрен
Різамігрен
Таблетки 5 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від 70,70 грн
в 17 аптеках
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