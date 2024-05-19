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Амігрен капсули 100 мг блістер у коробці, №10 - Київ (622856) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 373 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
455,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
722,70
Економія: -267,10 грн
455,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
404,03 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
428,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
437,96 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
407,46 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
455,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
410,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
467,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
722,70
Економія: -267,10 грн
455,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 19 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
455,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
383,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
566,31
Економія: -208,90 грн
357,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
532,99
Економія: -80,30 грн
452,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
388,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
446,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
455,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
558,57
Економія: -158,86 грн
399,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
455,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
409,97 грн