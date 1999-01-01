Київ
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C01

Суматриптан

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C CСелективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C01Суматриптан
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Стопмігрен
Стопмігрен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №6
Київський вітамінний завод
від 169,21 грн
в 856 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від 144,70 грн
в 824 аптеках
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Стопмігрен
Стопмігрен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №3
Київський вітамінний завод
від 171,05 грн
в 806 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від 72,55 грн
в 780 аптеках
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Амігрен
Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці №3
Астрафарм
від 101,83 грн
в 721 аптеці
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Амігрен
Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці №3
Астрафарм
від 169,04 грн
в 707 аптеках
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Амігрен
Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці №10
Астрафарм
від 287,45 грн
в 589 аптеках
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Амігрен
Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці №10
Астрафарм
від 402,16 грн
в 459 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
від 24,24 грн
в 294 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
від 50,71 грн
в 95 аптеках
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Амігрен
Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці тм tabula vita №3
Астрафарм
від 117,81 грн
в 70 аптеках
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Амігрен
Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці тм tabula vita №3
Астрафарм
від 66,20 грн
в 44 аптеках
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Амігрен
Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці №1
Астрафарм
Немає в наявності
Амігрен
Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці №1
Астрафарм
Немає в наявності
Імігран™
Імігран™
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Амігрен
Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці тм а+ №3
Астрафарм
Немає в наявності
Сумамігрен
Сумамігрен
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг №2
Польфарма
Немає в наявності
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