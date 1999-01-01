Київ
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C01
Суматриптан
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C C
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C01
Суматриптан
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Стопмігрен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №6
Київський вітамінний завод
від
169,21
грн
в 856 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від
144,70
грн
в 824 аптеках
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Стопмігрен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №3
Київський вітамінний завод
від
171,05
грн
в 806 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від
72,55
грн
в 780 аптеках
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Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці №3
Астрафарм
від
101,83
грн
в 721 аптеці
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Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці №3
Астрафарм
від
169,04
грн
в 707 аптеках
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Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці №10
Астрафарм
від
287,45
грн
в 589 аптеках
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Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці №10
Астрафарм
від
402,16
грн
в 459 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
від
24,24
грн
в 294 аптеках
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Антимігрен-Здоров'я
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
від
50,71
грн
в 95 аптеках
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Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці тм tabula vita №3
Астрафарм
від
117,81
грн
в 70 аптеках
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Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці тм tabula vita №3
Астрафарм
від
66,20
грн
в 44 аптеках
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Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці №1
Астрафарм
Немає в наявності
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Амігрен
Капсули 100 мг блістер у коробці №1
Астрафарм
Немає в наявності
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Імігран™
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №6
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Амігрен
Капсули 50 мг блістер у коробці тм а+ №3
Астрафарм
Немає в наявності
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Сумамігрен
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг №2
Польфарма
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
50 мг
100 мг
Пакування
блістер
блістер у коробці
Кількість штук в упаковці
1
2
3
6
10
Виробник
GlaxoSmithKline Export
Астрафарм
Здоровье
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Польфарма
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