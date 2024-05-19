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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №3 - Київ (79696) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 976 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
201,99
Економія: -42,60 грн
159,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
230,20
Економія: -70,90 грн
159,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
230,30
Економія: -71,00 грн
159,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
165,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (6)
178,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
183,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
165,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (17)
182,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), блістер (2)
230,20
Економія: -70,90 грн
159,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (19)
183,99
Економія: -24,60 грн
159,39 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
233,50
Економія: -59,18 грн
174,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
165,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (4)
178,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
234,10
Економія: -59,34 грн
174,76 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
230,20
Економія: -70,90 грн
159,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
230,20
Економія: -70,90 грн
159,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (13)
230,40
Економія: -71,10 грн
159,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (4)
188,42
Економія: -24,61 грн
163,81 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
183,84 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
230,60
Економія: -71,30 грн
159,30 грн