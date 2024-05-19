Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІСелективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотонінуСуматриптанАмігренЦіни в аптеках

Амігрен капсули 100 мг блістер у коробці, №3 - Київ (99879) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 565 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
234,89
Економія: -22,77 грн
212,12 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
343,10
Економія: -132,50 грн
210,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
206,55 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (9)
185,09 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
200,69 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
184,06 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
296,99
Економія: -84,87 грн
212,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
189,52 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
343,10
Економія: -132,50 грн
210,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
343,10
Економія: -132,50 грн
210,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
343,10
Економія: -132,50 грн
210,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
257,14
Економія: -101,92 грн
155,22 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
194,55 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
167,28 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
174,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
243,30
Економія: -68,40 грн
174,90 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
257,99
Економія: -45,87 грн
212,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
175,92 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
220,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
224,52
Економія: -69,74 грн
154,78 грн