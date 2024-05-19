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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №3 - Київ (79698) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 949 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
95,92
Економія: -12,41 грн
83,51 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
121,10
Економія: -37,70 грн
83,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
121,00
Економія: -37,60 грн
83,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
86,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
96,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19)
93,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (3)
86,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
95,91 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
121,30
Економія: -37,90 грн
83,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (4)
96,99
Економія: -13,48 грн
83,51 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
134,50
Економія: -37,13 грн
97,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
86,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
96,14 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
129,20
Економія: -37,87 грн
91,33 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
121,10
Економія: -37,70 грн
83,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
98,03
Економія: -8,23 грн
89,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
95,91 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (2)
121,30
Економія: -37,90 грн
83,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (5)
95,71 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 15 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
134,50
Економія: -39,45 грн
95,05 грн