Київ
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C06
Елетріптан
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C C
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C06
Елетріптан
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Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від
394,49
грн
в 400 аптеках
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Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від
318,73
грн
в 333 аптеках
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Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від
786,36
грн
в 301 аптеці
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