Київ
Селективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C06

Елетріптан

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ МІГРЕНІ
N02C CСелективні агоністи 5 HT1-рецепторів серотоніну
N02C C06Елетріптан
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Ельптан
Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від 394,49 грн
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Ельптан
Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від 318,73 грн
в 333 аптеках
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Ельптан
Ельптан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №3
Дарниця ФФ
від 786,36 грн
в 301 аптеці
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