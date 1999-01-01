Київ
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A X

Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A XІнші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
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Німесил®
Німесил®
Гранули для оральної суспензії 100 мг пакет однодозовий 2 г №30
Berlin-Chemie AG
від 395,82 грн
в 1004 аптеках
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Аффида Форт-Німесулід
Аффида Форт-Німесулід
Гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г у картонній коробці №30
Дельта Медікел
від 291,60 грн
в 984 аптеках
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Найз®
Найз®
Таблетки 100 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 123,99 грн
в 979 аптеках
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Німід®
Німід®
Таблетки 100 мг блістер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 255,94 грн
в 964 аптеках
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Німід®
Німід®
Гранули 100 мг/2 г саше 2 г №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 313,16 грн
в 958 аптеках
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Німід® форте
Німід® форте
Таблетки №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 862,84 грн
в 916 аптеках
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Ремесулід®
Ремесулід®
Таблетки 100 мг блістер №30
Фармак
від 96,91 грн
в 890 аптеках
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Ремесулід® Рапід
Ремесулід® Рапід
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г №10
Фармак
від 129,17 грн
в 848 аптеках
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Структум®
Структум®
Капсули тверді 500 мг блістер №60
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 1341,48 грн
в 840 аптеках
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Дона®
Дона®
Порошок для орального розчину 1500 мг саше №30
Viatris
від 901,87 грн
в 823 аптеках
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Німедар®
Німедар®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше №30
Дарниця ФФ
від 308,38 грн
в 810 аптеках
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Піаскледин® 300
Піаскледин® 300
Капсули №30
Лабораторія Експансайнс
від 1037,00 грн
в 769 аптеках
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Хондрофлекс
Хондрофлекс
Мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Тернофарм
від 82,27 грн
в 726 аптеках
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Сінарта®
Сінарта®
Порошок для орального розчину 1,5 г саше 3.95 г №30
Фармак
від 702,20 грн
в 708 аптеках
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Стаурум
Стаурум
Розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 840,50 грн
в 704 аптеках
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Німедар®
Німедар®
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 96,12 грн
в 676 аптеках
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Флекцерин
Флекцерин
Капсули тверді 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 275,27 грн
в 673 аптеках
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Апоніл
Апоніл
Таблетки 100 мг блістер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 95,27 грн
в 648 аптеках
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Сінметон
Сінметон
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від 413,51 грн
в 636 аптеках
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Сінарта®
Сінарта®
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 2 мл з розчинником в ампулах по 1 мл №5
Фармак
від 361,26 грн
в 606 аптеках
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