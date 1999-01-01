Київ
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A X
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A X
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X01
Набуметон
M01A X05
Глюкозамін
M01A X17
Німесулід
M01A X21
Діацереїн
M01A X25
Хондроітин сульфат
M01A X26
Авокадо и соєва олия, необмилювана
M01A X67**
Німесулід, комбінації
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Німесил®
Гранули для оральної суспензії 100 мг пакет однодозовий 2 г №30
Berlin-Chemie AG
від
395,82
грн
в 1004 аптеках
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Аффида Форт-Німесулід
Гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г у картонній коробці №30
Дельта Медікел
від
291,60
грн
в 984 аптеках
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Найз®
Таблетки 100 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
123,99
грн
в 979 аптеках
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Німід®
Таблетки 100 мг блістер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
255,94
грн
в 964 аптеках
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Німід®
Гранули 100 мг/2 г саше 2 г №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
313,16
грн
в 958 аптеках
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Німід® форте
Таблетки №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
862,84
грн
в 916 аптеках
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Ремесулід®
Таблетки 100 мг блістер №30
Фармак
від
96,91
грн
в 890 аптеках
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Ремесулід® Рапід
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г №10
Фармак
від
129,17
грн
в 848 аптеках
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Структум®
Капсули тверді 500 мг блістер №60
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
1341,48
грн
в 840 аптеках
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Дона®
Порошок для орального розчину 1500 мг саше №30
Viatris
від
901,87
грн
в 823 аптеках
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Німедар®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше №30
Дарниця ФФ
від
308,38
грн
в 810 аптеках
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Піаскледин® 300
Капсули №30
Лабораторія Експансайнс
від
1037,00
грн
в 769 аптеках
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Хондрофлекс
Мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Тернофарм
від
82,27
грн
в 726 аптеках
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Сінарта®
Порошок для орального розчину 1,5 г саше 3.95 г №30
Фармак
від
702,20
грн
в 708 аптеках
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Стаурум
Розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від
840,50
грн
в 704 аптеках
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Німедар®
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
96,12
грн
в 676 аптеках
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Флекцерин
Капсули тверді 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
275,27
грн
в 673 аптеках
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Апоніл
Таблетки 100 мг блістер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
95,27
грн
в 648 аптеках
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Сінметон
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
413,51
грн
в 636 аптеках
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Сінарта®
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 2 мл з розчинником в ампулах по 1 мл №5
Фармак
від
361,26
грн
в 606 аптеках
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4
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Форма випуску
гран.
гран. д/орал. сусп.
емульгель д/зовн. застос.
капс.
капс. тверд.
мазь
пор. гран. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
р-н д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
0.1 г
1.5 г
5 %
50 мг
50 мг/г
100 мг
100 мг/2 г
100 мг/мл
200 мг
200 мг/2 мл
200 мг/мл
500 мг
750 мг
1500 мг
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Пакування
амп. 2 мл
амп. в бліст. 2 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
пакет 4 г
пакет однодоз.
пакет однодоз. 2 г
саше
саше 2 г
саше 3.95 г
стрип
туба 25 г
туба 30 г
туба 40 г
фл.
фл. 2 мл
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Кількість штук в упаковці
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5
6
10
12
15
20
30
60
100
120
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Виробник
Acino
Alembic Pharmaceuticals Limited
Delta Medical Promotions AG
Genom Biotech
Menarini Group
Organosyn Life Sciences
TRB Chemedica
Unipharm
Viatris
Астрафарм
Біолік Фарма
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Кусум
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лабораторія Експансайнс
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Маклеодс Фармасьютикалс
Медокемі Лтд
Мікрохім
Новалік-Фарм
Новофарм-Біосинтез
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
СТІФ-СЕРВІС
Стада
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармак
Фармліга
Фітофарм
Червона зірка
Юніфарма
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