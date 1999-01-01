Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X67**

Німесулід, комбінації

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A XІнші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X67**Німесулід, комбінації
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