Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X67**
Німесулід, комбінації
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A X
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X67**
Німесулід, комбінації
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Німід® форте
Таблетки №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
862,84
грн
в 916 аптеках
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Сіган
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою стрип №4
Дженом Біотек
від
14,80
грн
в 297 аптеках
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Пакування
стрип
Кількість штук в упаковці
4
100
Виробник
Genom Biotech
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
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