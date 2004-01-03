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Список виробниківЄЄвромедекс Франс

Виробник: Євромедекс Франс

Представництво "Євромедекс Франс"
01054, м.Київ, вул. Павловська 17, оф. 80
(044) 359-03-56
(044) 359-03-56
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Знайдено: 6 препаратів
Гіно-Тардиферон таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, блістер, № 30; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Гіно-Тардиферон Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, блістер, № 30 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 893 аптеках
від 243,66 грн
Ціни в аптеках
Остеогенон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 40; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Остеогенон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 40 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 899 аптеках
від 607,38 грн
Ціни в аптеках
Структум® капсули тверді, 500 мг, блістер, № 60; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Структум® Капсули тверді, 500 мг, блістер, № 60 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 946 аптеках
від 1213,47 грн
Ціни в аптеках
Тардиферон таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 80 мг, блістер, № 30; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Тардиферон Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 80 мг, блістер, № 30 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 1151 аптеці
від 192,69 грн
Ціни в аптеках
Цикло 3® форт капсули тверді, блістер, № 30; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Цикло 3® форт Капсули тверді, блістер, № 30 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 1134 аптеках
від 395,74 грн
Ціни в аптеках
Цитеал розчин для зовнішнього застосування, флакон, 250 мл, № 1; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Цитеал Розчин для зовнішнього застосування, флакон, 250 мл, № 1 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 1146 аптеках
від 240,01 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
01054, м.Київ, вул. Павловська 17, оф. 80
(044) 359-03-56
(044) 359-03-56
Знайдено: 6 препаратів
Гіно-Тардиферон таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, блістер, № 30; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Гіно-Тардиферон Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, блістер, № 30 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 893 аптеках
від 243,66 грн
Ціни в аптеках
Остеогенон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 40; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Остеогенон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, № 40 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 899 аптеках
від 607,38 грн
Ціни в аптеках
Структум® капсули тверді, 500 мг, блістер, № 60; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Структум® Капсули тверді, 500 мг, блістер, № 60 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 946 аптеках
від 1213,47 грн
Ціни в аптеках
Тардиферон таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 80 мг, блістер, № 30; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Тардиферон Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою, 80 мг, блістер, № 30 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 1151 аптеці
від 192,69 грн
Ціни в аптеках
Цикло 3® форт капсули тверді, блістер, № 30; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Цикло 3® форт Капсули тверді, блістер, № 30 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 1134 аптеках
від 395,74 грн
Ціни в аптеках
Цитеал розчин для зовнішнього застосування, флакон, 250 мл, № 1; Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Цитеал Розчин для зовнішнього застосування, флакон, 250 мл, № 1 Пьер Фабр Медикамент Продакшн
В 1146 аптеках
від 240,01 грн
Ціни в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції