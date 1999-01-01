Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X26
Авокадо и соєва олия, необмилювана
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A X
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X26
Авокадо и соєва олия, необмилювана
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Піаскледин® 300
Капсули №30
Лабораторія Експансайнс
від
1037,00
грн
в 769 аптеках
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Піаскледин® 300
Капсули №15
Лабораторія Експансайнс
Немає в наявності
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