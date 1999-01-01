Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X21
Діацереїн
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A X
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X21
Діацереїн
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Флекцерин
Капсули тверді 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
275,27
грн
в 673 аптеках
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Орцерин
Капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
336,00
грн
в 583 аптеках
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Діамакс®
Капсули тверді 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Орцерин
Капсули 50 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
30
Виробник
TRB Chemedica
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Маклеодс Фармасьютикалс
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