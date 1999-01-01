Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X21

Діацереїн

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A XІнші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X21Діацереїн
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Флекцерин
Флекцерин
Капсули тверді 50 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 275,27 грн
в 673 аптеках
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Орцерин
Орцерин
Капсули 50 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від 336,00 грн
в 583 аптеках
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Діамакс®
Діамакс®
Капсули тверді 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Орцерин
Орцерин
Капсули 50 мг блістер №10
Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
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