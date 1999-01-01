Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X25

Хондроітин сульфат

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A XІнші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X25Хондроітин сульфат
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Структум®
Структум®
Капсули тверді 500 мг блістер №60
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від 1341,48 грн
в 840 аптеках
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Хондрофлекс
Хондрофлекс
Мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Тернофарм
від 82,27 грн
в 726 аптеках
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Стаурум
Стаурум
Розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від 840,50 грн
в 704 аптеках
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Хітарт
Хітарт
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Астрафарм
від 770,40 грн
в 539 аптеках
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Артифлекс Хондро
Артифлекс Хондро
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 554,19 грн
в 507 аптеках
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Артрокс
Артрокс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
від 715,40 грн
в 474 аптеках
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Хондросат
Хондросат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Стада
від 685,97 грн
в 347 аптеках
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Артифлекс Хондро
Артифлекс Хондро
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 597,20 грн
в 203 аптеках
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Артеджа® ін'єкції
Артеджа® ін'єкції
Розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл в пачці №10
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 193,10 грн
в 47 аптеках
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Алфлусат
Алфлусат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, коробка №5
Новалік-Фарм
Немає в наявності
Артрон® Хондрекс
Артрон® Хондрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №60
Асіно
Немає в наявності
Артрон® Хондрекс
Артрон® Хондрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №120
Takeda
Немає в наявності
Артрида®
Артрида®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Фармліга
Немає в наявності
Артрон® Хондрекс
Артрон® Хондрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №15
Takeda
Немає в наявності
Артрон® Хондрекс
Артрон® Хондрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №30
Асіно
Немає в наявності
Хондроітин®-Фітофарм
Хондроітин®-Фітофарм
Емульгель для зовнішнього застосування 5 % туба 25 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
Хондроітин®-Фітофарм
Хондроітин®-Фітофарм
Емульгель для зовнішнього застосування 5 % туба 40 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
Артеджа® емульгель
Артеджа® емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 5 % туба 40 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
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