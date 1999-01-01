Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X25
Хондроітин сульфат
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A X
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X25
Хондроітин сульфат
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Структум®
Капсули тверді 500 мг блістер №60
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
1341,48
грн
в 840 аптеках
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Хондрофлекс
Мазь 50 мг/г туба 30 г №1
Тернофарм
від
82,27
грн
в 726 аптеках
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Стаурум
Розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл №10
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
від
840,50
грн
в 704 аптеках
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Хітарт
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Астрафарм
від
770,40
грн
в 539 аптеках
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Артифлекс Хондро
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
554,19
грн
в 507 аптеках
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Артрокс
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл №10
Новофарм-Біосинтез
від
715,40
грн
в 474 аптеках
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Хондросат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Стада
від
685,97
грн
в 347 аптеках
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Артифлекс Хондро
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробці №10
Корпорація Здоров'я
від
597,20
грн
в 203 аптеках
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Артеджа® ін'єкції
Розчин для ін'єкцій 200 мг/2 мл ампула 2 мл в пачці №10
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
193,10
грн
в 47 аптеках
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Алфлусат
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, коробка №5
Новалік-Фарм
Немає в наявності
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Артрон® Хондрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №60
Асіно
Немає в наявності
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Артрон® Хондрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №120
Takeda
Немає в наявності
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Артрида®
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл №10
Фармліга
Немає в наявності
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Артрон® Хондрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №15
Takeda
Немає в наявності
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Артрон® Хондрекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №30
Асіно
Немає в наявності
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Хондроітин®-Фітофарм
Емульгель для зовнішнього застосування 5 % туба 25 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Хондроітин®-Фітофарм
Емульгель для зовнішнього застосування 5 % туба 40 г №1
Фітофарм
Немає в наявності
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Артеджа® емульгель
Емульгель для зовнішнього застосування 5 % туба 40 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
емульгель д/зовн. застос.
капс. тверд.
мазь
р-н д/ін.
табл. в/о
Дозування
5 %
50 мг/г
100 мг/мл
200 мг
200 мг/2 мл
500 мг
750 мг
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Пакування
амп. 2 мл
блістер
туба 25 г
туба 30 г
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фл.
фл. 2 мл
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Кількість штук в упаковці
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15
30
60
120
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Виробник
Acino
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Корпорація Здоров'я
Новалік-Фарм
Новофарм-Біосинтез
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Стада
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармліга
Фітофарм
Юніфарма
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