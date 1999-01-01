Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X17

Німесулід

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A XІнші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X17Німесулід
Сортування: По популярності
Німесил®
Німесил®
Гранули для оральної суспензії 100 мг пакет однодозовий 2 г №30
Berlin-Chemie AG
від 395,82 грн
в 1004 аптеках
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Аффида Форт-Німесулід
Аффида Форт-Німесулід
Гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г у картонній коробці №30
Дельта Медікел
від 291,60 грн
в 984 аптеках
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Найз®
Найз®
Таблетки 100 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 123,99 грн
в 979 аптеках
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Німід®
Німід®
Таблетки 100 мг блістер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 255,94 грн
в 964 аптеках
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Німід®
Німід®
Гранули 100 мг/2 г саше 2 г №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 313,16 грн
в 958 аптеках
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Ремесулід®
Ремесулід®
Таблетки 100 мг блістер №30
Фармак
від 96,91 грн
в 890 аптеках
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Ремесулід® Рапід
Ремесулід® Рапід
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г №10
Фармак
від 129,17 грн
в 848 аптеках
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Німедар®
Німедар®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше №30
Дарниця ФФ
від 308,38 грн
в 810 аптеках
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Німедар®
Німедар®
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від 96,12 грн
в 676 аптеках
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Апоніл
Апоніл
Таблетки 100 мг блістер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 95,27 грн
в 648 аптеках
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Німесулід
Німесулід
Таблетки 100 мг блістер пачка картонна №30
Лубнифарм
від 90,00 грн
в 488 аптеках
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Німесулід
Німесулід
Таблетки 0,1 г блістер №30
Лекхім-Харків
від 86,67 грн
в 355 аптеках
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Німелган
Німелган
Гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г №30
Астрафарм
від 278,90 грн
в 347 аптеках
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Німелган
Німелган
Гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г №10
Астрафарм
від 137,02 грн
в 300 аптеках
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Німесулід
Німесулід
Порошок гранульований для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г №10
Червона зірка
від 118,52 грн
в 295 аптеках
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Ремісар
Ремісар
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г №30
СТІФ-СЕРВІС
від 403,70 грн
в 180 аптеках
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Німесулід
Німесулід
Порошок гранульований для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г №30
Червона зірка
від 416,40 грн
в 162 аптеках
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Даймісил
Даймісил
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г тм baum pharm №10
Фармак
від 63,27 грн
в 143 аптеках
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Німелган
Німелган
Таблетки 100 мг блістер №100
Астрафарм
від 143,93 грн
в 95 аптеках
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Німесулід
Німесулід
Таблетки 100 мг блістер тм baum pharm №100
Лубнифарм
від 334,64 грн
в 77 аптеках
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