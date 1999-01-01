Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X17
Німесулід
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A X
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X17
Німесулід
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Німесил®
Гранули для оральної суспензії 100 мг пакет однодозовий 2 г №30
Berlin-Chemie AG
від
395,82
грн
в 1004 аптеках
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Аффида Форт-Німесулід
Гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г у картонній коробці №30
Дельта Медікел
від
291,60
грн
в 984 аптеках
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Найз®
Таблетки 100 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
123,99
грн
в 979 аптеках
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Німід®
Таблетки 100 мг блістер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
255,94
грн
в 964 аптеках
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Німід®
Гранули 100 мг/2 г саше 2 г №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
313,16
грн
в 958 аптеках
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Ремесулід®
Таблетки 100 мг блістер №30
Фармак
від
96,91
грн
в 890 аптеках
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Ремесулід® Рапід
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г №10
Фармак
від
129,17
грн
в 848 аптеках
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Німедар®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше №30
Дарниця ФФ
від
308,38
грн
в 810 аптеках
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Німедар®
Таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці №30
Дарниця ФФ
від
96,12
грн
в 676 аптеках
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Апоніл
Таблетки 100 мг блістер №20
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
95,27
грн
в 648 аптеках
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Німесулід
Таблетки 100 мг блістер пачка картонна №30
Лубнифарм
від
90,00
грн
в 488 аптеках
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Німесулід
Таблетки 0,1 г блістер №30
Лекхім-Харків
від
86,67
грн
в 355 аптеках
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Німелган
Гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г №30
Астрафарм
від
278,90
грн
в 347 аптеках
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Німелган
Гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г №10
Астрафарм
від
137,02
грн
в 300 аптеках
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Німесулід
Порошок гранульований для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г №10
Червона зірка
від
118,52
грн
в 295 аптеках
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Ремісар
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г №30
СТІФ-СЕРВІС
від
403,70
грн
в 180 аптеках
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Німесулід
Порошок гранульований для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г №30
Червона зірка
від
416,40
грн
в 162 аптеках
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Даймісил
Гранули для оральної суспензії 100 мг/2 г саше 2 г тм baum pharm №10
Фармак
від
63,27
грн
в 143 аптеках
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Німелган
Таблетки 100 мг блістер №100
Астрафарм
від
143,93
грн
в 95 аптеках
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Німесулід
Таблетки 100 мг блістер тм baum pharm №100
Лубнифарм
від
334,64
грн
в 77 аптеках
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1
2
Форма випуску
гран.
гран. д/орал. сусп.
пор. гран. д/орал. сусп.
табл.
Дозування
0.1 г
100 мг
100 мг/2 г
Пакування
блістер
контурн. чарунк. уп.
пакет однодоз.
пакет однодоз. 2 г
саше
саше 2 г
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15
20
30
100
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Виробник
Alembic Pharmaceuticals Limited
Delta Medical Promotions AG
Menarini Group
Астрафарм
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Кусум
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Медокемі Лтд
СТІФ-СЕРВІС
Фармак
Фітофарм
Червона зірка
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