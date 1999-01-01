Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X05

Глюкозамін

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A XІнші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X05Глюкозамін
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Дона®
Дона®
Порошок для орального розчину 1500 мг саше №30
Viatris
від 901,87 грн
в 823 аптеках
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Сінарта®
Сінарта®
Порошок для орального розчину 1,5 г саше 3.95 г №30
Фармак
від 702,20 грн
в 708 аптеках
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Сінарта®
Сінарта®
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 2 мл з розчинником в ампулах по 1 мл №5
Фармак
від 361,26 грн
в 606 аптеках
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Джайв®
Джайв®
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 2 мл у комплекті з розчинником ампула 1 мл №5
Мікрохім
від 583,70 грн
в 584 аптеках
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Артифлекс
Артифлекс
Порошок для орального розчину 1,5 г пакет 4 г №20
Корпорація Здоров'я
від 362,21 грн
в 325 аптеках
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Дона®
Дона®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл у комплекті з розчинником ампула 1 мл №6
Viatris
від 736,01 грн
в 98 аптеках
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Глюкосат
Глюкосат
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл з розчинником в ампулах по 1 мл №5
Стада
від 475,75 грн
в 39 аптеках
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Артіма
Артіма
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампули у блістері 2 мл (амп а) у комплекті з 1 мл розч. в амп (ампула в) №5
Біолік Фарма
від 519,00 грн
в 21 аптеці
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Артрон® Флекс
Артрон® Флекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №120
Юніфарм
Немає в наявності
Дона®
Дона®
Порошок для орального розчину 1500 мг саше №20
Viatris
Немає в наявності
Артрон® Флекс
Артрон® Флекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №60
Юніфарм
Немає в наявності
Артрон® Флекс
Артрон® Флекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №30
Юніфарм
Немає в наявності
Сінарта®
Сінарта®
Порошок для орального розчину 1,5 г саше 3.95 г №10
Фармак
Немає в наявності
Артрон® Флекс
Артрон® Флекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №15
Юніфарм
Немає в наявності
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