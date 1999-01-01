Київ
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X05
Глюкозамін
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A X
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
M01A X05
Глюкозамін
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Дона®
Порошок для орального розчину 1500 мг саше №30
Viatris
від
901,87
грн
в 823 аптеках
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Сінарта®
Порошок для орального розчину 1,5 г саше 3.95 г №30
Фармак
від
702,20
грн
в 708 аптеках
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Сінарта®
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 2 мл з розчинником в ампулах по 1 мл №5
Фармак
від
361,26
грн
в 606 аптеках
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Джайв®
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 2 мл у комплекті з розчинником ампула 1 мл №5
Мікрохім
від
583,70
грн
в 584 аптеках
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Артифлекс
Порошок для орального розчину 1,5 г пакет 4 г №20
Корпорація Здоров'я
від
362,21
грн
в 325 аптеках
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Дона®
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл у комплекті з розчинником ампула 1 мл №6
Viatris
від
736,01
грн
в 98 аптеках
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Глюкосат
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл з розчинником в ампулах по 1 мл №5
Стада
від
475,75
грн
в 39 аптеках
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Артіма
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампули у блістері 2 мл (амп а) у комплекті з 1 мл розч. в амп (ампула в) №5
Біолік Фарма
від
519,00
грн
в 21 аптеці
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Артрон® Флекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №120
Юніфарм
Немає в наявності
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Дона®
Порошок для орального розчину 1500 мг саше №20
Viatris
Немає в наявності
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Артрон® Флекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №60
Юніфарм
Немає в наявності
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Артрон® Флекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг флакон №30
Юніфарм
Немає в наявності
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Сінарта®
Порошок для орального розчину 1,5 г саше 3.95 г №10
Фармак
Немає в наявності
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Артрон® Флекс
Таблетки, вкриті оболонкою 750 мг блістер №15
Юніфарм
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/оральн. р-ну
р-н д/ін.
табл. в/о
Дозування
1.5 г
200 мг/мл
750 мг
1500 мг
Пакування
амп. 2 мл
амп. в бліст. 2 мл
блістер
пакет 4 г
саше
саше 3.95 г
фл.
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15
20
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60
120
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Виробник
Unipharm
Viatris
Біолік Фарма
Корпорація Здоров'я
Мікрохім
Стада
Фармак
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